Российский режим в очередной раз продемонстрировал свою человеконенавистническую природу, - Всеукраинский Совет Церквей

Всеукраинский Совет Церквей и Религиозных Организаций выступил с заявлением относительно очередных российских террористических атак против украинских городов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь с 27 на 28 августа 2025 года российское государство в очередной раз осуществило террористические атаки на города Киев, Запорожье и другие украинские города. В результате обстрелов ракетами и БПЛА были убиты и ранены мирные жители, среди которых есть дети, разрушены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе - детский сад, сотни людей потеряли свое жилье, а тысячи украинцев пережили ужас ночных террористических атак.

Диктаторский российский режим в очередной раз продемонстрировал свою человеконенавистническую природу и преступную геноцидную политику.

Решительно осуждаем очередные террористические атаки РФ на украинские города и села, которые подтверждают, что это - государство-террорист. Любая поддержка, ныне оказанная Российской Федерации, является тем самым, что поддержка убийц и воров, что влечет очевидную моральную ответственность. Деньги, заработанные на бизнесе с РФ сейчас, запятнаны кровью невинно убитых людей, и эта кровь взывает к Небу о справедливой мести", - говорится в заявлении.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выразил соболезнования семьям погибших и молится за тех, кто пострадал от российских террористов.

