УКР
Новини Ракетна атака на Київ
Масований удар РФ по Києву 28 серпня: кількість загиблих зросла до 25

атака рф по Києву

Кількість загиблих унаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня зросла до 25.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру", - сказав глава держави.

Дивіться також: Удар РФ по Києву: Рятувальні роботи завершено, загинуло 23 людини, доля 8 осіб залишається невідомою, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 23 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Дивіться також: Рашисти вбили 23 людини під час ракетного удару по Києву 28 серпня, зокрема дворічну Ангеліну. ФОТО

Автор: 

Київ (20091) обстріл (30564) жертви (1883)
Как бы ответил Черчилль на прилет по BRITISH COUNCIL?
Сначала отправил бы граждан России в лагеря
А после проверки бы выслал из страны
А что на сегодня мы имеем?
Русские олигархи скупили весь центр Лондона
Детки русских олигархов учатся в Оксфорде
Вот таким простым способом путин показвает БРИТАНИИ и британцам - средний палец!!!!
А заодно показывает на примере Британии - какой продажный западный мир
Легко говорить про европейские ценности
Трудно эти ценности отстаивать
Особенно когда тебе взамен европейских ценностей
Дают газ и нефть подешевле...
показати весь коментар
29.08.2025 20:18 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 21:08 Відповісти
 
 