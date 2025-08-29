Масований удар РФ по Києву 28 серпня: кількість загиблих зросла до 25

Кількість загиблих унаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня зросла до 25.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру", - сказав глава держави.

Дивіться також: Удар РФ по Києву: Рятувальні роботи завершено, загинуло 23 людини, доля 8 осіб залишається невідомою, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 23 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Дивіться також: Рашисти вбили 23 людини під час ракетного удару по Києву 28 серпня, зокрема дворічну Ангеліну. ФОТО