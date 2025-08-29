УКР
Рашисти вбили 23 людини під час ракетного удару по Києву 28 серпня, зокрема дворічну Ангеліну. ФОТО

Унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Києві у ніч на 28 серпня загинули 23 людини. 

Про це розповіли в організації "Їх убила Росія", інформує Цензор.НЕТ.

Перші імена українців, чиї життя обірвала російська атака:

  •  2-річна Ангеліна та її 24-річна мама Надія.
  • 17-річна Марина Гришко –– студентка Київського енергетичного фахового коледжу.
  • 14-річний Назарій Коваль –– школяр.
  • Олена Чала. Вона дістала осколкові поранення внаслідок ракетного удару, коли йшла в укриття.
  • Віра Тулупова — учасниця Ансамблю народної пісні та побутового танцю "Громиця".
  • Яна Шаповал — мати 10-річного хлопчика.
  • Оксана Процюк –– лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, невролог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Києву: Рятувальні роботи завершено, загинуло 23 людини, доля 8 осіб залишається невідомою, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Обстріл Києва 28 серпня: що відомо про 23 загиблих

Що відомо про загиблих

17-річна Марина Гришко була студенткою третього курсу Київського енергетичного фахового коледжу. Батько дівчини — військовий, який вчора разом з дружиною був вимушений впізнавати тіло загиблої доньки. Марина мешкала в Дарницькому районі.

Обстріл Києва 28 серпня: що відомо про 23 загиблих

Олена Чала дістала уламкові поранення, коли бігла в укриття під час атаки. Жінка мешкала в Голосіївському районі столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США після масованого обстрілу РФ: Удари по житлових будинках та цивільних районах є неприйнятними. Трамп заявляв, що вбивства мають припинитися

Обстріл Києва 28 серпня: що відомо про 23 загиблих

14-річний Назарій Коваль вчився у 8-Б класі Ліцею № 127 у Дарницькому районі.

"Назарій був світлою, життєрадісною дитиною, яка мріяла і будувала плани на майбутнє. Його життя обірвала жорстока війна", — написали про Назарія в ліцеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу. ФОТОрепортаж

Обстріл Києва 28 серпня: що відомо про 23 загиблих

Яна Шаповал разом з чоловіком та сином мешкала на п’ятому поверсі у під'їзді, який повністю зруйнувала російська ракета в Дарницькому районі.

Жінка загинула, її син та чоловік вижили, перебувають у лікарні.

Після нічної атаки про трагедію дізналася мама жінки Катерина, яка приїхала до руїн, де колись вирувало життя її доньки, зятя та онука та розповіла, що про трагічну втрату дізналася, коли була на дачі. Жінка до останнього сподівалася, що Яна вижила, проте зять подзвонив і повідомив про загибель дружини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський режим вчергове продемонстрував свою людиноненависницьку природу, - Всеукраїнська Рада Церков

Обстріл Києва 28 серпня: що відомо про 23 загиблих

Внаслідок атаки РФ загинула лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, невролог центру медичної реабілітації КНП Київська міська клінічна лікарня 1 Оксана Процюк.

"Оксана Миколаївна була не лише гарним лікарем, професіоналом своєї справи, чарівною жінкою, турботливою дружиною та мамою, гордістю нашого колективу, але й справжнім другом для нас, підтримкою для своїх пацієнтів! Її чесність, доброта, щирість, відповідальність, турбота та мудрість були прикладом для колег! Вона не просто скеровувала нашу команду, а надихала нас щодня! Її шлях був сповнений любові до життя й прагнення допомогти кожному, хто звертався!", - розповіли колеги з КНП Київська міська клінічна лікарня 1.

Також читайте: Удар РФ по Києву: в лікарнях досі залишаються 25 киян. Троє з них - діти

Обстріл Києва 28 серпня: що відомо про 23 загиблих

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 23 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Київ (20091) обстріл (30564) жертви (1883) війна в Україні (5926)
