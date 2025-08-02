Удар РФ по Києву: в лікарнях досі залишаються 25 киян. Троє з них - діти

Внаслідок атаки РФ по Києву 31 липня загинула 31 людина. Ще 159 людей постраждали, серед них - 16 дітей. Наразі у лікарнях перебувають 25 киян, зокрема троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у департаменті охорони здоров'я міста Києва.

"10 постраждалих все ще у тяжкому стані. Проте – стабільні. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати їх й продовжують докладати зусиль, аби якнайшвидше поставити на ноги кожного пораненого", - йдеться в повідомленні.

Найменшій постраждалій - всього 5 місяців.

"Київські дитячі нейрохірурги позавчора врятували їй життя, а сьогодні вона вже посміхається, наче підбадьорюючи нас усіх. Її посмішка – сильніша за ворога. Це обличчя незламного життя. Життя, яке ще навіть не вміє говорити, а вже перемогло смерть! Тому що Україна – це про майбутнє", - зазначила директорка департаменту Валентина Гінзбург.

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Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська вдарили по Україні понад 300 дронами та 8 ракетами. Основною ціллю був Київ.

У Святошинському районі удар РФ припав на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано весь під’їзд.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершилися вранці 1 серпня.