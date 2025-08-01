Удар РФ по Києву 31 липня: кількість загиблих зросла до 28, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

"До 26 зросла кількість жертв російського удару по Києву, з них 3 дитини", - йдеться в повідомленні.

Постраждали 159 людей, з них - 16 дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.

З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків.

До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Зранку 1 серпня з-під завалів будинку у Святошинському районі дістали тіло жінки. Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, кількість людей, яких вчора вбили росіяни вже 27.

О 8:34 стало відомо, що рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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