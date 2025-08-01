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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Удар РФ по Києву 31 липня: кількість загиблих зросла до 28, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

"До 26 зросла кількість жертв російського удару по Києву, з них 3 дитини", - йдеться в повідомленні.

Постраждали 159 людей, з них - 16 дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.

З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків.

До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Зранку 1 серпня з-під завалів будинку у Святошинському районі дістали тіло жінки. Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, кількість людей, яких вчора вбили росіяни вже 27.

О 8:34 стало відомо, що рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ініціює засідання Радбезу ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку РФ, - Сибіга

Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ

Автор: 

Київ (19971) ДСНС (5233) Повітряні атаки на Київ (912)


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Топ коментарі
+30
Страшна розплата за вибори 2019 р
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01.08.2025 07:19 Відповісти
+24
Я про це писав ще в 2022 році. Тупе бидло вибрало блазня для поржать. Що подумало ***** після таких виборів? ***** сприняло це як беззаперечну перемогу. Варто поставити поряд блазня і Порошенка. Порох не боявся фюрера кацапського свинорейху, про це писав ще президент Франції про норманські переговори. Порох кричав на ***** так, що ***** з переляку втекло в другу кімнату від перемовин. Це сказано так, дипломатично. А що блазень? Він мріяв зустрітися з *****м десь посередині. В підсумку блазень направив ідіотів типу Арахамії в Стамбул і ці дебіли мали підписати в Стамбулі договір про капітуляцію. І якби не бліц-візит Бориса Джонсона в Київ, який заставив блазня не здавати Україну ***** а воювати, то в Киеві сидів-би Бандюкович а премьером був-би Мертведчук.
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01.08.2025 07:37 Відповісти
+21
На болотах повинет стояти сморід від дохлих свинособак...
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01.08.2025 07:11 Відповісти
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Якщо є справедливість у світі, так має виглядати кожен клаптик Богом проклятих боліт
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01.08.2025 07:09 Відповісти
На болотах повинет стояти сморід від дохлих свинособак...
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01.08.2025 07:11 Відповісти
Її немає
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01.08.2025 09:10 Відповісти
У Москальщині немає людей, лише вурдалаки, і виригують із себе теж вурдалаків, покоління за поколінням, нормальна людина там, це велика аномалія.
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01.08.2025 07:19 Відповісти
Страшна розплата за вибори 2019 р
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01.08.2025 07:19 Відповісти
Я про це писав ще в 2022 році. Тупе бидло вибрало блазня для поржать. Що подумало ***** після таких виборів? ***** сприняло це як беззаперечну перемогу. Варто поставити поряд блазня і Порошенка. Порох не боявся фюрера кацапського свинорейху, про це писав ще президент Франції про норманські переговори. Порох кричав на ***** так, що ***** з переляку втекло в другу кімнату від перемовин. Це сказано так, дипломатично. А що блазень? Він мріяв зустрітися з *****м десь посередині. В підсумку блазень направив ідіотів типу Арахамії в Стамбул і ці дебіли мали підписати в Стамбулі договір про капітуляцію. І якби не бліц-візит Бориса Джонсона в Київ, який заставив блазня не здавати Україну ***** а воювати, то в Киеві сидів-би Бандюкович а премьером був-би Мертведчук.
показати весь коментар
01.08.2025 07:37 Відповісти
Багато тексту - змісту нуль. Порошенко змусив голосувати за кловуна.
При тому що було окрім кловуна 30 інших кандидатів. Ніт, вумний нарід хоче гнусявого кловуна.
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01.08.2025 08:48 Відповісти
Буквально вчора попалось відео з Тік-Току де ***** на якомусь саміті в присутності Сі жалівся: "Ми же або всьом дагаварілісь в Стамбулє в 2022 гаду (це він про армію в 80 тисяч і 30 БТР на озброєнні), так нєт же - прієхал Джонсон і всьо іспортіл".
Я думаю був ще один фактор який вплинув на блазня: це те, що каtsапи завезли чивокуня в Гомель - він зрозумів, що царствування йому не світить.
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01.08.2025 10:07 Відповісти
А ось і вони, результати. Географія - безсердечна ****.
Бажаючі руського міру отримали руїни.
Бажаючі зійтись посередині опинились посередині.
Відповідальність.
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01.08.2025 09:07 Відповісти
Ніколи рашиським варварам не пробачимо ,горіть в пеклі виродки ,свідомий геноцид рашиської орди проти українськогог народу ,тому тільки знищувати рашиську заразу іншої мови ця погань не розумія,смерть рашиським злочинцям.
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01.08.2025 07:25 Відповісти
Треба щоб декілька сімей учасників розрахунку цього іскандера були вирізані накуй, може дійде тоді до кацап'я... Подібний пуск і сім'я когось з розрахунку хто запускав накуй під ніж!
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01.08.2025 08:03 Відповісти
Петро Порошенко під час виступу на Конференції Консервативної партії Великої Британії закликав цивілізований світ ізолювати путіна. Він розповів про звірства росіян в Україні і наголосив: це геноцид проти українського народу.
«Як ми можемо знайти компроміс, якщо він приходить і вбиває нас? Коли по автобусах, де добре видно дітей, відкривають кулеметний вогонь і вбивають їх та жінок. Чому їх убили? Тому що вони були небезпечні для путіна? Тому що вони щось знали? Тому що вони були українцями. І якщо це не геноцид, то що таке геноцид?», - обурився Порошенко.
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01.08.2025 09:04 Відповісти
І таких заяв П. Порошенка безліч на різних міжнародних площадках. Тільки ти нічого не хочеш бачити і безсоромно брешиш.

https://www.5.ua/spetstemy/624 Повномасштабна війна росії проти України

"У моєму рідному місті зараз справжнє пекло": Порошенко закликає світ покарати путіна за геноцид українців

14.07.2022 13:53https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-moem-rodnom-horode-seichas-nastoiashchyi-ad-poroshenko-pryzivaet-myr-nakazat-putyna-za-henotsyd-ukrayntsev-282432.html Читайте по-русски

росія продовжує руйнувати мирні українські міста, вбивати дітей і жінок
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01.08.2025 09:10 Відповісти
Коли нарешті буде удар по мацкві?????
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01.08.2025 08:06 Відповісти
Ніякі тамагавки нам нажаль не допоможуть а тільки присутність американських військових в Україні
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01.08.2025 08:11 Відповісти
Дебілам,що обрали ЗЕ і залишили після 2022р вже нічого не допоможе.
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01.08.2025 08:13 Відповісти
хряп дякую за самокритику
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01.08.2025 08:20 Відповісти
А ти готовий воювати за Тайвань?
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01.08.2025 09:32 Відповісти
Мене дивує бездіяльеість наших мзс і влади.
Сибіга щось ляпнуло на своїй сторінці,закликало...
Де засідання радбезів оон,комітетів усяких із захисту прав людини,червоний хрест?Це вже не агресія,це натуральний геноцид!
Де наш постійний представник при оон?З маркаровою справляє прощальний бенкет?Нк допоможе але галас піднімати треба!
Ліньки,чи не велено?
Треба,щоб цвесь світ знав,бо половина не знає,що тут у нас відбувається!А раша на весь світ показує,як палають україеські«військові заводи»!
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01.08.2025 08:16 Відповісти
Я з тебе дивуюсь .Дійсно,чому влада,що здава країну в Омані мовчить і чому зрадник типу президент?
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01.08.2025 08:19 Відповісти
а що вони мають говорити ? зеля приїде на руїни проведе фотосесію з позакадровими хохотунчиками
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01.08.2025 08:37 Відповісти
Татишо!!!
Не в доску свій генпрокурор за недорого.
Не фейковий борець з шпигунами Малюк.
Не Стефанчук. Не Арахамія. Не Міндіч з Чернишовим. Не Єрмак з Зеленським.

Железяк у всьому винний. 😁
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01.08.2025 09:38 Відповісти
Треба на всіх рівнях в усьому світі показувати ці масові вбивства людей, навіть в кволій ООН
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01.08.2025 08:27 Відповісти
і шо?
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01.08.2025 08:28 Відповісти
Всім начхати
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01.08.2025 09:12 Відповісти
всі все бачать майже в прямому ефірі
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01.08.2025 08:30 Відповісти
Колишній президент Зеленський не має бажання завдавати удари у відповідь по цивільним кацапам, йому ( він шестьорка олігархату , зіц председатель) - не має сенсу захищати українців .
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01.08.2025 08:48 Відповісти
Світ все бачить... Це той світ, що запросив Валю Матвієнко на Всесвітню конференцію речників парламентів . От і все, що треба знати.
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01.08.2025 09:28 Відповісти
Щось ухилянтських кремлеботів не чути, агов! Ви всі були у цьому під'їзді, чи що? Разом з куратором дерьмаком?
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01.08.2025 09:37 Відповісти
Там вище хрестики. 😁
Вони чесно спробували розповісти, що то соросята, Порошенко та Железняк за оборону відповідають, а не Зеленський.
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01.08.2025 10:11 Відповісти
Тваріі прокляті.Щоб ви виздихали до єдиного по всьому бі!лому світі!
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01.08.2025 10:17 Відповісти
 
 