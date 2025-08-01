Удар РФ по Києву 31 липня: кількість загиблих зросла до 28, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж
Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
"До 26 зросла кількість жертв російського удару по Києву, з них 3 дитини", - йдеться в повідомленні.
Постраждали 159 людей, з них - 16 дітей.
Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.
З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків.
До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.
Зранку 1 серпня з-під завалів будинку у Святошинському районі дістали тіло жінки. Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, кількість людей, яких вчора вбили росіяни вже 27.
О 8:34 стало відомо, що рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28.
Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
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При тому що було окрім кловуна 30 інших кандидатів. Ніт, вумний нарід хоче гнусявого кловуна.
Я думаю був ще один фактор який вплинув на блазня: це те, що каtsапи завезли чивокуня в Гомель - він зрозумів, що царствування йому не світить.
Бажаючі руського міру отримали руїни.
Бажаючі зійтись посередині опинились посередині.
Відповідальність.
«Як ми можемо знайти компроміс, якщо він приходить і вбиває нас? Коли по автобусах, де добре видно дітей, відкривають кулеметний вогонь і вбивають їх та жінок. Чому їх убили? Тому що вони були небезпечні для путіна? Тому що вони щось знали? Тому що вони були українцями. І якщо це не геноцид, то що таке геноцид?», - обурився Порошенко.
https://www.5.ua/spetstemy/624 Повномасштабна війна росії проти України
"У моєму рідному місті зараз справжнє пекло": Порошенко закликає світ покарати путіна за геноцид українців
14.07.2022 13:53https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-moem-rodnom-horode-seichas-nastoiashchyi-ad-poroshenko-pryzivaet-myr-nakazat-putyna-za-henotsyd-ukrayntsev-282432.html Читайте по-русски
росія продовжує руйнувати мирні українські міста, вбивати дітей і жінок
Сибіга щось ляпнуло на своїй сторінці,закликало...
Де засідання радбезів оон,комітетів усяких із захисту прав людини,червоний хрест?Це вже не агресія,це натуральний геноцид!
Де наш постійний представник при оон?З маркаровою справляє прощальний бенкет?Нк допоможе але галас піднімати треба!
Ліньки,чи не велено?
Треба,щоб цвесь світ знав,бо половина не знає,що тут у нас відбувається!А раша на весь світ показує,як палають україеські«військові заводи»!
Не в доску свій генпрокурор за недорого.
Не фейковий борець з шпигунами Малюк.
Не Стефанчук. Не Арахамія. Не Міндіч з Чернишовим. Не Єрмак з Зеленським.
Железяк у всьому винний. 😁
Вони чесно спробували розповісти, що то соросята, Порошенко та Железняк за оборону відповідають, а не Зеленський.