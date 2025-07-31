Україна ініціює засідання Радбезу ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку РФ, - Сибіга
Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку Росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві.
Про це розповів глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" відбудеться завтра, 1 серпня. Путін відкидає зусилля заради миру і прагне затягнути свою війну. Але світ має достатньо сили, аби його зупинити — завдяки єдиному тиску та принциповій позиції на користь повного, негайного й безумовного припинення вогню. Завтрашнє вечірнє засідання Радбезу ООН стане платформою, аби чітко заявити про такі рішучі позиції", - зазначив Сибіга.
Нагадаємо вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
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Ситуація виглядає ще більш сумно, якщо взяти в розрахунок той факт, що лише за цей місяць ворог випустив приблизно стільки ж дронів, скільки за весь період з січня по жовтень 2024 року. (с)
а що той Мельник робить у ООН - загорає на пляжах Ріо ?