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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Україна ініціює засідання Радбезу ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку РФ, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку Росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві.

Про це розповів глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" відбудеться завтра, 1 серпня. Путін відкидає зусилля заради миру і прагне затягнути свою війну. Але світ має достатньо сили, аби його зупинити — завдяки єдиному тиску та принциповій позиції на користь повного, негайного й безумовного припинення вогню. Завтрашнє вечірнє засідання Радбезу ООН стане платформою, аби чітко заявити про такі рішучі позиції", - зазначив Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масований удар РФ по Києву: 16 загиблих, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Нагадаємо вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Автор: 

обстріл (30130) Радбез ООН (879) Сибіга Андрій (584)


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Поки не будуть у масквабаді також складатися багатоповерхівки яу у нас, то ці розмови до 3,14сди.
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31.07.2025 23:02 Відповісти
Нiчого це не дасть, пуйлу плювати на маасквичей, а тi будуть покiрно це тепiти.
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31.07.2025 23:17 Відповісти
За липень 2025 року рашисти запустили по Україні на 1378% «шахедів» та дронів-імітаторів більше, ніж за липень минулого року, - OSINT

Ситуація виглядає ще більш сумно, якщо взяти в розрахунок той факт, що лише за цей місяць ворог випустив приблизно стільки ж дронів, скільки за весь період з січня по жовтень 2024 року. (с)
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31.07.2025 23:12 Відповісти
ПРАВІЛЬНО
а що той Мельник робить у ООН - загорає на пляжах Ріо ?
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31.07.2025 23:29 Відповісти
 
 