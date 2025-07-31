Масований удар РФ по Києву: 16 загиблих, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня загинули 16 осіб, зокрема 2 дитини –– 6 та 17 років.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість постраждалих зросла до 155 людей, серед яких 16 дітей.

У ДСНС додали, що станом на 21:00 аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі завершені, у Святошинському ще тривають.

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"Вже підтверджено 16 загиблих. Також, за уточненою інформацією, всього станом на 21:40 - 159 осіб поранено. Продовжуємо звіряти дані та встановлювати особи потерпілих", - додав Тимур Ткаченко.













