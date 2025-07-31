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Новини Фото Обстріли Києва Атака ракет і БпЛА на Київ
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Масований удар РФ по Києву: 16 загиблих, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня загинули 16 осіб, зокрема 2 дитини –– 6 та 17 років.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість постраждалих зросла до 155 людей, серед яких 16 дітей.

У ДСНС додали, що станом на 21:00 аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі завершені, у Святошинському ще тривають.

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Оновлено

"Вже підтверджено 16 загиблих. Також, за уточненою інформацією, всього станом на 21:40 - 159 осіб поранено. Продовжуємо звіряти дані та встановлювати особи потерпілих", - додав Тимур Ткаченко.

Київ
Київ
Атака РФ на Київ 31 липня
Атака РФ на Київ 31 липня
Атака РФ на Київ 31 липня
Атака РФ на Київ 31 липня
Атака РФ на Київ 31 липня

Автор: 

Київ (19971) обстріл (30130) жертви (1863) Повітряні атаки на Київ (901)


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Топ коментарі
+18
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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31.07.2025 21:41 Відповісти
+18
Москву треба підривати. Не можем ракетами дістати є другі способи...
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31.07.2025 21:43 Відповісти
+12
Що б ви виздихали варвари кацапи ,злочинна рашиська орда не має права на існування ,смерть воєному злочинцю путіну і всій рашиській кліці.
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31.07.2025 21:44 Відповісти
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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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31.07.2025 21:41 Відповісти
Москву треба підривати. Не можем ракетами дістати є другі способи...
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31.07.2025 21:43 Відповісти
Немає ніяких способів. Для того, щоб підривати потрібна політична воля в першу чергу, а її немає, навіть навпаки, не дай бог когось важливого зачепить, то ще й попасти можна.
Наприклад, гіпотетична ситуація, анонсована зеленським супер-пупер ракета вбиває молодшого кадирова, і кадиров старший кричить, що кістьми ляже але приріже зеленського.
Як ви думаєте, Буба який варіант обере - смерть киян, чи все життя очікувати помсти? Питання риторичне.
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31.07.2025 21:51 Відповісти
Совпадение? Треба звати Тома Круза
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31.07.2025 21:59 Відповісти
Що б ви виздихали варвари кацапи ,злочинна рашиська орда не має права на існування ,смерть воєному злочинцю путіну і всій рашиській кліці.
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31.07.2025 21:44 Відповісти
от твоего спича они сразу испугаются...
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31.07.2025 21:53 Відповісти
Я зрозумів точно, що в країнах, які мають спільні з росією кордони житлові будинки мають бути з товстого залізобетону. Або, як більш привабливий варіант, в самій росії немає бути громадян. Тоді будинки хоч паперові можна будувати.
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31.07.2025 21:46 Відповісти
я конечно имею человеческое сочувствие...к жилому фонду...но и только. у меня нет сочувствия к людям. они выбрали сегодняшний день в 2019-ом,короновав блазня и приведя войну к себе в дом.
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31.07.2025 21:52 Відповісти
Ти просто баран та провокатор. Особисто я не голосував за Зеленського, але якби був хтось другий то *****, що, не напав би? Ідея поглинути Україну у ***** була ще в першу його каденцію коли його піДєрська шобла отруїла алкаша єльцина і прийшла до влади в крємлє. Просто ***** використовувало різні способи за всі ці роки, спочатку через куплених чиновників і депутатів, потім через газовий шантеж, потім через торгові та економічні війни потім анексію Крима, потім войнушки на бамбасі і дійшов до повномаштабної в 2022-му.
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31.07.2025 21:57 Відповісти
ну да. человек говорящий правду,обязательно провокатор. баран был твой родитель,когда не смог купить изделие из латекса. да и сперматозавр оказался в алкогольном угаре. так ты и появился. было б по другому,то твой мозг понимал бы,что коней на переправе не меняют,это во првых,а во вторых-Х-ло сказал перед выборами,что его устроит кто угодно,кроме Порошенко. именно Петя его не устраивал,потому что Петя политик государственного уровня....хотя тебе,это не дойдёт.
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31.07.2025 22:04 Відповісти
Кацап, я тобі про Омелька, а ти мені про Луку. Ти ***** кацапська приводиш мені в приклад розповіді гебнявої падалі *****, яка по горло в людській крові стоїть, що він говорив?! Ти просто погань кацапсяча, кацапура довбана. Мені українцю в надцятому поколінні будеш розповідати шо говорив *****?! Ти навіть своєю тупорилою кацапсячою головою навіть не зрозумів шо ти ***** ляпнуло!
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31.07.2025 22:09 Відповісти
ви вільні...я з бидлом розмов не віду
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31.07.2025 22:15 Відповісти
Та мені пойуху вІдеш ти чи нє вІдеш. Ти може й родився та виріс в Україні, але кацапщина передалась тобі через гени і вони невиліковні. Я за своє життя, а прожив я не мало, таких як ти перебачив дуже багато. Я не говорю, що ти винен в тому, що родився та виріс в Україні, але поваги до цієї землі у тебе ніколи не було і не буде. І ти не винен в тому шо родився кацапом, просто тобі ніколи мене і таких як я не зрозуміти так я ніколи не зрозумію кацапів які обирають та підтримують та коряться таким як *****.
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31.07.2025 22:29 Відповісти
Взагалі-то по стилю спілкування---ви типічний кацап.Українець так себе не поводить.
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31.07.2025 22:37 Відповісти
путлер в лютому 2022 не нападав, а йшов брати, про що домовились. В перших колонах на Харків їхала росгвардія у повній амуніції для розгону протестуючих. На вщент спалену колону з десятків автозаків росгвардії між Старим Салтовом та Харковом особисто приїздив в 2023 році подивитися найпотужніший.
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31.07.2025 22:45 Відповісти
Я вже старий, але хочеться дожити до того часу коли кацапщина та мААЦква з піДером будуть лежати в руїнах, а на них свинособачі свиноматки будуть вити на місяць...
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31.07.2025 21:52 Відповісти
Заради хатєлок міндіча, чернишова, шурми, та інших сотоварищей- приблуд95, зеленський плює на Україну, на допомогу Західних Партнерів!! А Україна та Українців, то таке, наплювати і забути!!
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31.07.2025 21:53 Відповісти
Бажаю подохнути Зеленському володимиру обісрановичу. Бажаю подохнути йому папісаші. Бажаю подозхнути його мамі римі. Бажаю подохнути всім дітям зеленського. Здохніть свинособаки.
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31.07.2025 22:02 Відповісти
потужно задвинув... туше...
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31.07.2025 22:07 Відповісти
Простите ,но Зеленский НЕ САМ сел в кресло президента
Его туда усадили украинцы
Вот они пусть и разгребают теперь то,что устроили
Где все эти ЗНАМЕНИТЫЕ 73% ????????????
Я хочу плюнуть в их рожи!!!!!!!
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31.07.2025 22:08 Відповісти
Таки да. Ми разом плюнемо в рожи цих ублюдків. Нехай подохнуть вони, їх діти і онуки.
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31.07.2025 22:38 Відповісти
Нет , так не пойдет
Пусть все вернут взад
Как было до их ********* выбора в 2019
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31.07.2025 22:49 Відповісти
Зате у друзів диктатора Зеленського золоті унітази, по яким кацапи чомусь не стріляють.
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31.07.2025 22:07 Відповісти
Зеленський, де ППО? Не те ППО, що захищає твою сраку, а те, що має захищати Київ? Чи ми в заручниках у цього виродка?
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31.07.2025 22:09 Відповісти
Так.
Диктатор Зеленський шантажує Захід життями українців заради грошей.

***** вбиває, а Зеленський торгує життями.
І може бездіяльність під час кацапського нальоту на Київ одразу після скандалу з підривом довіри ЄС - не випадковість.
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31.07.2025 22:18 Відповісти
Любі друзі, воїни ССО та ГУР!!!
Чи можете ви самостійно почати теракти на мокві?
Зе вам такого наказу не дасть...
Чи ви не розумієте що це ЕДИНИЙ ЗАСІБ закінчити війну ???
Спитайте чеченів, якщо самі не дотумкали досі...
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31.07.2025 22:09 Відповісти
А по белгараду что нельзя ударить и снести какой-нибудь дом? Так и будем молчать и терпеть?
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31.07.2025 22:22 Відповісти
С Зеленским и его придворной шоблай , Украине войну не выиграть. С его правлением, с каждым днем становится только хуже. Кацапы подбираются каждый день все ближе и ближе к областным центрам Запорожья и Харькова. Такими темпами к началу 2026 года они их могут захватить.
А Зеленая банда делает вид, что там все хорошо и кормит население видосиками от дяди Вовы. Короче все очень плохо.
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31.07.2025 22:35 Відповісти
шо они могут там захватить?не смешите реально еще и до 26 года с их потугами,они за 1.5 года часов яр захватить не могут на 16 к человек)какой нах харьков ,запорожье,ото и будут тыкаться мыкаться калеки по селам да по городам небольшим,выдавая захват руин как будто Киев или Лондон окупировали за неделю)))) клоуны фаршевые.
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31.07.2025 23:24 Відповісти
 
 