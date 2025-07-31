Масований удар РФ по Києву: 16 загиблих, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)
Унаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня загинули 16 осіб, зокрема 2 дитини –– 6 та 17 років.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Кількість постраждалих зросла до 155 людей, серед яких 16 дітей.
У ДСНС додали, що станом на 21:00 аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі завершені, у Святошинському ще тривають.
Оновлено
"Вже підтверджено 16 загиблих. Також, за уточненою інформацією, всього станом на 21:40 - 159 осіб поранено. Продовжуємо звіряти дані та встановлювати особи потерпілих", - додав Тимур Ткаченко.
Топ коментарі
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар31.07.2025 21:41 Відповісти Посилання
+18 Виктор Ле #550890
показати весь коментар31.07.2025 21:43 Відповісти Посилання
+12 Володимир Омельянов
показати весь коментар31.07.2025 21:44 Відповісти Посилання
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Наприклад, гіпотетична ситуація, анонсована зеленським супер-пупер ракета вбиває молодшого кадирова, і кадиров старший кричить, що кістьми ляже але приріже зеленського.
Як ви думаєте, Буба який варіант обере - смерть киян, чи все життя очікувати помсти? Питання риторичне.
Его туда усадили украинцы
Вот они пусть и разгребают теперь то,что устроили
Где все эти ЗНАМЕНИТЫЕ 73% ????????????
Я хочу плюнуть в их рожи!!!!!!!
Пусть все вернут взад
Как было до их ********* выбора в 2019
Диктатор Зеленський шантажує Захід життями українців заради грошей.
***** вбиває, а Зеленський торгує життями.
І може бездіяльність під час кацапського нальоту на Київ одразу після скандалу з підривом довіри ЄС - не випадковість.
Чи можете ви самостійно почати теракти на мокві?
Зе вам такого наказу не дасть...
Чи ви не розумієте що це ЕДИНИЙ ЗАСІБ закінчити війну ???
Спитайте чеченів, якщо самі не дотумкали досі...
А Зеленая банда делает вид, что там все хорошо и кормит население видосиками от дяди Вовы. Короче все очень плохо.