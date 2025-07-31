Унаслідок російського удару по Києву загинув 6-річний каратист Матвій Марченко. ФОТО

Серед загиблих унаслідок нічної ракетної атаки РФ по Києву 31 липня - шестирічний Матвій Марченко, вихованець столичного клубу карате "Сен-Бін".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську федерацію карате.

Одна з російських ракет влучила у житловий будинок у столиці. Загинуло шестеро людей, понад 80 - поранено. Матвій був наймолодшим сином у родині, його брати Михайло (8 років) та Лев (12 років) також займаються карате.

Як повідомив тренер Ігор Єфименко, хлопчик понад півтора року серйозно тренувався, був мотивованим і прагнув перевершити брата за кількістю медалей.

"Мама Матвія та тато пишаються своїми ще двома дітьми, та я впевнений завжди будуть пишатись Матвієм, він був душею всіх компаній, як серед одноліток, так і душею старшої групи, так як він завжди тягнувся до старших та в першу чергу до брата", - сказав Єфименко.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Станом на 16:39 унаслідок російської атаки загинули 11 людей, з них - 1 дитина. Постраждало 93 особи, з них - 11 дітей. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають, повідомили в МВС.

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