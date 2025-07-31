Унаслідок російського удару по Києву загинув 6-річний каратист Матвій Марченко. ФОТО
Серед загиблих унаслідок нічної ракетної атаки РФ по Києву 31 липня - шестирічний Матвій Марченко, вихованець столичного клубу карате "Сен-Бін".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську федерацію карате.
Одна з російських ракет влучила у житловий будинок у столиці. Загинуло шестеро людей, понад 80 - поранено. Матвій був наймолодшим сином у родині, його брати Михайло (8 років) та Лев (12 років) також займаються карате.
Як повідомив тренер Ігор Єфименко, хлопчик понад півтора року серйозно тренувався, був мотивованим і прагнув перевершити брата за кількістю медалей.
"Мама Матвія та тато пишаються своїми ще двома дітьми, та я впевнений завжди будуть пишатись Матвієм, він був душею всіх компаній, як серед одноліток, так і душею старшої групи, так як він завжди тягнувся до старших та в першу чергу до брата", - сказав Єфименко.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
Станом на 16:39 унаслідок російської атаки загинули 11 людей, з них - 1 дитина. Постраждало 93 особи, з них - 11 дітей. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають, повідомили в МВС.
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це сила!!!!
а хто казав?- рубік ти казав? гексет може ти?
віткоф ти теж не казав?
бо я не казав!
Страшна ніч у Києві.
У моєї колеги по фонду - зникла квартира.
В ній жили переселенці з Маріуполя, з дворічною дитиною.
Їхня доля - невідома.
Дворічна дитина. Україна. 2025 рік.
І в мене є питання.
До Міністерства оборони.
До Верховного головнокомандувача.
До кожного, хто "відповідає".
Де дрони-перехоплювачі?
Де те "потужне контрактування", яким ви годували нас на брифінгах?
Де підтримка українських виробників?
Де українські ракети, які нам обіцяють вже не місяцями, а роками?
Де бомбосховища - не у вигляді клумб і презентацій, а справжні?
Четвертий рік повномасштабної війни.
А ми все ще без захисту.
Все ще живемо під "секретними контрактами", які не рятують людей, не рятують дітей.
Ми все це відчуваємо - кожен, хто живе в Україні.
Сьогодні - кожен киянин.
Мінус виробництва.
Мінус будинки з дітьми.
Мінус життя.
А замість захисту дітей -
Народні депутати, які голосують за знищення незалежних інституцій.
Міндічі з золотими унітазами.
Імунітети, фракції, договорняки.
****, це ж життя людей.
Як ви спите після цього всього?
Чи просто вже нічого не відчуваєте?