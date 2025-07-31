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Новини Фото Обстріли Києва
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Унаслідок російського удару по Києву загинув 6-річний каратист Матвій Марченко. ФОТО

Серед загиблих унаслідок нічної ракетної атаки РФ по Києву 31 липня - шестирічний Матвій Марченко, вихованець столичного клубу карате "Сен-Бін".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську федерацію карате.

У Києві внаслідок обстрілу загинув 6-річний каратист Матвій Марченко

Одна з російських ракет влучила у житловий будинок у столиці. Загинуло шестеро людей, понад 80 - поранено. Матвій був наймолодшим сином у родині, його брати Михайло (8 років) та Лев (12 років) також займаються карате.

Як повідомив тренер Ігор Єфименко, хлопчик понад півтора року серйозно тренувався, був мотивованим і прагнув перевершити брата за кількістю медалей.

"Мама Матвія та тато пишаються своїми ще двома дітьми, та я впевнений завжди будуть пишатись Матвієм, він був душею всіх компаній, як серед одноліток, так і душею старшої групи, так як він завжди тягнувся до старших та в першу чергу до брата", - сказав Єфименко.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Станом на 16:39 унаслідок російської атаки загинули 11 людей, з них - 1 дитина. Постраждало 93 особи, з них - 11 дітей. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають, повідомили в МВС.

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Автор: 

діти (5229) Київ (19949) смерть (6806)


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Топ коментарі
+6
Dana Yarovaya:

Страшна ніч у Києві.
У моєї колеги по фонду - зникла квартира.
В ній жили переселенці з Маріуполя, з дворічною дитиною.
Їхня доля - невідома.
Дворічна дитина. Україна. 2025 рік.

І в мене є питання.
До Міністерства оборони.
До Верховного головнокомандувача.
До кожного, хто "відповідає".

Де дрони-перехоплювачі?
Де те "потужне контрактування", яким ви годували нас на брифінгах?
Де підтримка українських виробників?
Де українські ракети, які нам обіцяють вже не місяцями, а роками?
Де бомбосховища - не у вигляді клумб і презентацій, а справжні?

Четвертий рік повномасштабної війни.
А ми все ще без захисту.
Все ще живемо під "секретними контрактами", які не рятують людей, не рятують дітей.
Ми все це відчуваємо - кожен, хто живе в Україні.
Сьогодні - кожен киянин.

Мінус виробництва.
Мінус будинки з дітьми.
Мінус життя.

А замість захисту дітей -
Народні депутати, які голосують за знищення незалежних інституцій.
Міндічі з золотими унітазами.
Імунітети, фракції, договорняки.
****, це ж життя людей.

Як ви спите після цього всього?
Чи просто вже нічого не відчуваєте?
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31.07.2025 17:30 Відповісти
+5
донік дай кацaпні щє днів 360 - а потім злийся тако...
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31.07.2025 17:14 Відповісти
+4
Прокляття мордору на віки!
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31.07.2025 17:17 Відповісти
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донік дай кацaпні щє днів 360 - а потім злийся тако...
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31.07.2025 17:14 Відповісти
при чому тит Донік, зеленопуп обіцяв криваву "отвєтку" ще за попередні обстріли а натомість пукалками пукає не пойми куди. Треба нахер по кацапських " мирних житєлях" х**рити
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31.07.2025 17:52 Відповісти
от і я кажу кардінал і галантерейщік - оба по роту?
це сила!!!!
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31.07.2025 17:59 Відповісти
Прокляття мордору на віки!
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31.07.2025 17:17 Відповісти
Бідні батьки. Тому всіх корегувальників, паліїв, ухилянтів, ждунів та хабарників треба саджати довічно, як що смертну кару не можно застосувати
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31.07.2025 17:18 Відповісти
Батько повинен негайно добровільно мобілізуватись до ЗСУ та помститись за молодшого сина.
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31.07.2025 17:31 Відповісти
а хтось казав за 24 години..
а хто казав?- рубік ти казав? гексет може ти?
віткоф ти теж не казав?
бо я не казав!
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31.07.2025 17:23 Відповісти
За що варвари убили дитину ? більш огидної і кровожерливої істоти чим рашиські виродки немає в світі ,що б ви виздихали кацапи варвари ,смерть злочинцю путіну і його кривавій кліці.
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31.07.2025 17:28 Відповісти
Dana Yarovaya:

Страшна ніч у Києві.
У моєї колеги по фонду - зникла квартира.
В ній жили переселенці з Маріуполя, з дворічною дитиною.
Їхня доля - невідома.
Дворічна дитина. Україна. 2025 рік.

І в мене є питання.
До Міністерства оборони.
До Верховного головнокомандувача.
До кожного, хто "відповідає".

Де дрони-перехоплювачі?
Де те "потужне контрактування", яким ви годували нас на брифінгах?
Де підтримка українських виробників?
Де українські ракети, які нам обіцяють вже не місяцями, а роками?
Де бомбосховища - не у вигляді клумб і презентацій, а справжні?

Четвертий рік повномасштабної війни.
А ми все ще без захисту.
Все ще живемо під "секретними контрактами", які не рятують людей, не рятують дітей.
Ми все це відчуваємо - кожен, хто живе в Україні.
Сьогодні - кожен киянин.

Мінус виробництва.
Мінус будинки з дітьми.
Мінус життя.

А замість захисту дітей -
Народні депутати, які голосують за знищення незалежних інституцій.
Міндічі з золотими унітазами.
Імунітети, фракції, договорняки.
****, це ж життя людей.

Як ви спите після цього всього?
Чи просто вже нічого не відчуваєте?
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31.07.2025 17:30 Відповісти
І після ТАКОГО!!! ще шкодувати когось із русні ???
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31.07.2025 17:41 Відповісти
 
 