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Новости Фото Обстрелы Киева
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В результате российского удара по Киеву погиб 6-летний каратист Матвей Марченко. ФОТО

Среди погибших в результате ночной ракетной атаки РФ по Киеву 31 июля - шестилетний Матвей Марченко, воспитанник столичного клуба каратэ "Сен-Бин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.

В Киеве в результате обстрела погиб 6-летний каратист Матвей Марченко

Одна из российских ракет попала в жилой дом в столице. Погибли шесть человек, более 80 - ранены. Матвей был самым младшим сыном в семье, его братья Михаил (8 лет) и Лев (12 лет) также занимаются карате.

Как сообщил тренер Игорь Ефименко, мальчик более полутора лет серьезно тренировался, был мотивированным и стремился превзойти брата по количеству медалей.

"Мама Матвея и папа гордятся своими еще двумя детьми, и я уверен всегда будут гордиться Матвеем, он был душой всех компаний, как среди сверстников, так и душой старшей группы, так как он всегда тянулся к старшим и в первую очередь к брату", - сказал Ефименко.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

По состоянию на 16:39 в результате российской атаки погибли 11 человек, из них - 1 ребенок. Пострадали 93 человека, из них - 11 детей. На местах ударов продолжают работать спасатели. Аварийно-поисковые работы продолжаются, сообщили в МВД.

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Автор: 

дети (6650) Киев (25932) смерть (9278)


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Топ комментарии
+11
Dana Yarovaya:

Страшна ніч у Києві.
У моєї колеги по фонду - зникла квартира.
В ній жили переселенці з Маріуполя, з дворічною дитиною.
Їхня доля - невідома.
Дворічна дитина. Україна. 2025 рік.

І в мене є питання.
До Міністерства оборони.
До Верховного головнокомандувача.
До кожного, хто "відповідає".

Де дрони-перехоплювачі?
Де те "потужне контрактування", яким ви годували нас на брифінгах?
Де підтримка українських виробників?
Де українські ракети, які нам обіцяють вже не місяцями, а роками?
Де бомбосховища - не у вигляді клумб і презентацій, а справжні?

Четвертий рік повномасштабної війни.
А ми все ще без захисту.
Все ще живемо під "секретними контрактами", які не рятують людей, не рятують дітей.
Ми все це відчуваємо - кожен, хто живе в Україні.
Сьогодні - кожен киянин.

Мінус виробництва.
Мінус будинки з дітьми.
Мінус життя.

А замість захисту дітей -
Народні депутати, які голосують за знищення незалежних інституцій.
Міндічі з золотими унітазами.
Імунітети, фракції, договорняки.
****, це ж життя людей.

Як ви спите після цього всього?
Чи просто вже нічого не відчуваєте?
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31.07.2025 17:30 Ответить
+7
Прокляття мордору на віки!
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31.07.2025 17:17 Ответить
+5
донік дай кацaпні щє днів 360 - а потім злийся тако...
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31.07.2025 17:14 Ответить
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донік дай кацaпні щє днів 360 - а потім злийся тако...
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31.07.2025 17:14 Ответить
при чому тит Донік, зеленопуп обіцяв криваву "отвєтку" ще за попередні обстріли а натомість пукалками пукає не пойми куди. Треба нахер по кацапських " мирних житєлях" х**рити
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31.07.2025 17:52 Ответить
от і я кажу кардінал і галантерейщік - оба по роту?
це сила!!!!
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31.07.2025 17:59 Ответить
Прокляття мордору на віки!
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31.07.2025 17:17 Ответить
Бідні батьки. Тому всіх корегувальників, паліїв, ухилянтів, ждунів та хабарників треба саджати довічно, як що смертну кару не можно застосувати
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31.07.2025 17:18 Ответить
Батько повинен негайно добровільно мобілізуватись до ЗСУ та помститись за молодшого сина.
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31.07.2025 17:31 Ответить
особисто тобі батько нічого невинен
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31.07.2025 19:27 Ответить
а хтось казав за 24 години..
а хто казав?- рубік ти казав? гексет може ти?
віткоф ти теж не казав?
бо я не казав!
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31.07.2025 17:23 Ответить
За що варвари убили дитину ? більш огидної і кровожерливої істоти чим рашиські виродки немає в світі ,що б ви виздихали кацапи варвари ,смерть злочинцю путіну і його кривавій кліці.
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31.07.2025 17:28 Ответить
Dana Yarovaya:

Страшна ніч у Києві.
У моєї колеги по фонду - зникла квартира.
В ній жили переселенці з Маріуполя, з дворічною дитиною.
Їхня доля - невідома.
Дворічна дитина. Україна. 2025 рік.

І в мене є питання.
До Міністерства оборони.
До Верховного головнокомандувача.
До кожного, хто "відповідає".

Де дрони-перехоплювачі?
Де те "потужне контрактування", яким ви годували нас на брифінгах?
Де підтримка українських виробників?
Де українські ракети, які нам обіцяють вже не місяцями, а роками?
Де бомбосховища - не у вигляді клумб і презентацій, а справжні?

Четвертий рік повномасштабної війни.
А ми все ще без захисту.
Все ще живемо під "секретними контрактами", які не рятують людей, не рятують дітей.
Ми все це відчуваємо - кожен, хто живе в Україні.
Сьогодні - кожен киянин.

Мінус виробництва.
Мінус будинки з дітьми.
Мінус життя.

А замість захисту дітей -
Народні депутати, які голосують за знищення незалежних інституцій.
Міндічі з золотими унітазами.
Імунітети, фракції, договорняки.
****, це ж життя людей.

Як ви спите після цього всього?
Чи просто вже нічого не відчуваєте?
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31.07.2025 17:30 Ответить
І після ТАКОГО!!! ще шкодувати когось із русні ???
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31.07.2025 17:41 Ответить
Шкода дітей. Діти не можуть самостійно виїхати з України, щоб не бути вбитими російськими терористами. Дивно, що батьки не приймають раціональних рішень
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31.07.2025 19:19 Ответить
 
 