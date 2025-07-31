В результате российского удара по Киеву погиб 6-летний каратист Матвей Марченко. ФОТО

Среди погибших в результате ночной ракетной атаки РФ по Киеву 31 июля - шестилетний Матвей Марченко, воспитанник столичного клуба каратэ "Сен-Бин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.

Одна из российских ракет попала в жилой дом в столице. Погибли шесть человек, более 80 - ранены. Матвей был самым младшим сыном в семье, его братья Михаил (8 лет) и Лев (12 лет) также занимаются карате.

Как сообщил тренер Игорь Ефименко, мальчик более полутора лет серьезно тренировался, был мотивированным и стремился превзойти брата по количеству медалей.

"Мама Матвея и папа гордятся своими еще двумя детьми, и я уверен всегда будут гордиться Матвеем, он был душой всех компаний, как среди сверстников, так и душой старшей группы, так как он всегда тянулся к старшим и в первую очередь к брату", - сказал Ефименко.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

По состоянию на 16:39 в результате российской атаки погибли 11 человек, из них - 1 ребенок. Пострадали 93 человека, из них - 11 детей. На местах ударов продолжают работать спасатели. Аварийно-поисковые работы продолжаются, сообщили в МВД.

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