В результате российского удара по Киеву погиб 6-летний каратист Матвей Марченко. ФОТО
Среди погибших в результате ночной ракетной атаки РФ по Киеву 31 июля - шестилетний Матвей Марченко, воспитанник столичного клуба каратэ "Сен-Бин".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.
Одна из российских ракет попала в жилой дом в столице. Погибли шесть человек, более 80 - ранены. Матвей был самым младшим сыном в семье, его братья Михаил (8 лет) и Лев (12 лет) также занимаются карате.
Как сообщил тренер Игорь Ефименко, мальчик более полутора лет серьезно тренировался, был мотивированным и стремился превзойти брата по количеству медалей.
"Мама Матвея и папа гордятся своими еще двумя детьми, и я уверен всегда будут гордиться Матвеем, он был душой всех компаний, как среди сверстников, так и душой старшей группы, так как он всегда тянулся к старшим и в первую очередь к брату", - сказал Ефименко.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
По состоянию на 16:39 в результате российской атаки погибли 11 человек, из них - 1 ребенок. Пострадали 93 человека, из них - 11 детей. На местах ударов продолжают работать спасатели. Аварийно-поисковые работы продолжаются, сообщили в МВД.
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це сила!!!!
а хто казав?- рубік ти казав? гексет може ти?
віткоф ти теж не казав?
бо я не казав!
Страшна ніч у Києві.
У моєї колеги по фонду - зникла квартира.
В ній жили переселенці з Маріуполя, з дворічною дитиною.
Їхня доля - невідома.
Дворічна дитина. Україна. 2025 рік.
І в мене є питання.
До Міністерства оборони.
До Верховного головнокомандувача.
До кожного, хто "відповідає".
Де дрони-перехоплювачі?
Де те "потужне контрактування", яким ви годували нас на брифінгах?
Де підтримка українських виробників?
Де українські ракети, які нам обіцяють вже не місяцями, а роками?
Де бомбосховища - не у вигляді клумб і презентацій, а справжні?
Четвертий рік повномасштабної війни.
А ми все ще без захисту.
Все ще живемо під "секретними контрактами", які не рятують людей, не рятують дітей.
Ми все це відчуваємо - кожен, хто живе в Україні.
Сьогодні - кожен киянин.
Мінус виробництва.
Мінус будинки з дітьми.
Мінус життя.
А замість захисту дітей -
Народні депутати, які голосують за знищення незалежних інституцій.
Міндічі з золотими унітазами.
Імунітети, фракції, договорняки.
****, це ж життя людей.
Як ви спите після цього всього?
Чи просто вже нічого не відчуваєте?