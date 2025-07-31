Массированный удар РФ по Киеву: 16 погибших, среди них 2 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)
Вследствие российского удара по Киеву в ночь на 31 июля погибли 15 человек, в том числе 2 детей - 6 и 17 лет.
Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Количество пострадавших возросло до 155 человек, среди которых 16 детей.
В ГСЧС добавили, что по состоянию на 21:00 аварийно-спасательные работы в Соломенском районе завершены, в Святошинском еще продолжаются.
Обновлено
"Уже подтверждены 16 погибших. Также, по уточненной информации, всего по состоянию на 21:40 - 159 человек ранены. Продолжаем сверять данные и устанавливать личности потерпевших", - добавил Тимур Ткаченко.
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+10 Александр Чуднивец #474549
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+10 Виктор Ле #550890
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+8 Володимир Омельянов
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Наприклад, гіпотетична ситуація, анонсована зеленським супер-пупер ракета вбиває молодшого кадирова, і кадиров старший кричить, що кістьми ляже але приріже зеленського.
Як ви думаєте, Буба який варіант обере - смерть киян, чи все життя очікувати помсти? Питання риторичне.
Его туда усадили украинцы
Вот они пусть и разгребают теперь то,что устроили
Где все эти ЗНАМЕНИТЫЕ 73% ????????????
Я хочу плюнуть в их рожи!!!!!!!
Диктатор Зеленський шантажує Захід життями українців заради грошей.
***** вбиває, а Зеленський торгує життями.
І може бездіяльність під час кацапського нальоту на Київ одразу після скандалу з підривом довіри ЄС - не випадковість.
Чи можете ви самостійно почати теракти на мокві?
Зе вам такого наказу не дасть...
Чи ви не розумієте що це ЕДИНИЙ ЗАСІБ закінчити війну ???
Спитайте чеченів, якщо самі не дотумкали досі...