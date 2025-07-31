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Новости Фото Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
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Массированный удар РФ по Киеву: 16 погибших, среди них 2 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

Вследствие российского удара по Киеву в ночь на 31 июля погибли 15 человек, в том числе 2 детей - 6 и 17 лет.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Количество пострадавших возросло до 155 человек, среди которых 16 детей.

В ГСЧС добавили, что по состоянию на 21:00 аварийно-спасательные работы в Соломенском районе завершены, в Святошинском еще продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате российского удара по Киеву погиб 6-летний каратист Матвей Марченко. ФОТО

Обновлено

"Уже подтверждены 16 погибших. Также, по уточненной информации, всего по состоянию на 21:40 - 159 человек ранены. Продолжаем сверять данные и устанавливать личности потерпевших", - добавил Тимур Ткаченко.

Атака РФ на Киев 31 июля
Атака РФ на Киев 31 июля
Атака РФ на Киев 31 июля
Атака РФ на Киев 31 июля
Атака РФ на Киев 31 июля

Автор: 

Киев (25954) обстрел (28806) жертвы (2142) Воздушные атаки на Киев (847)


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Топ комментарии
+10
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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31.07.2025 21:41 Ответить
+10
Москву треба підривати. Не можем ракетами дістати є другі способи...
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31.07.2025 21:43 Ответить
+8
Що б ви виздихали варвари кацапи ,злочинна рашиська орда не має права на існування ,смерть воєному злочинцю путіну і всій рашиській кліці.
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31.07.2025 21:44 Ответить
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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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31.07.2025 21:41 Ответить
Москву треба підривати. Не можем ракетами дістати є другі способи...
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31.07.2025 21:43 Ответить
Немає ніяких способів. Для того, щоб підривати потрібна політична воля в першу чергу, а її немає, навіть навпаки, не дай бог когось важливого зачепить, то ще й попасти можна.
Наприклад, гіпотетична ситуація, анонсована зеленським супер-пупер ракета вбиває молодшого кадирова, і кадиров старший кричить, що кістьми ляже але приріже зеленського.
Як ви думаєте, Буба який варіант обере - смерть киян, чи все життя очікувати помсти? Питання риторичне.
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31.07.2025 21:51 Ответить
Совпадение? Треба звати Тома Круза
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31.07.2025 21:59 Ответить
Що б ви виздихали варвари кацапи ,злочинна рашиська орда не має права на існування ,смерть воєному злочинцю путіну і всій рашиській кліці.
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31.07.2025 21:44 Ответить
от твоего спича они сразу испугаются...
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31.07.2025 21:53 Ответить
Я зрозумів точно, що в країнах, які мають спільні з росією кордони житлові будинки мають бути з товстого залізобетону. Або, як більш привабливий варіант, в самій росії немає бути громадян. Тоді будинки хоч паперові можна будувати.
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31.07.2025 21:46 Ответить
я конечно имею человеческое сочувствие...к жилому фонду...но и только. у меня нет сочувствия к людям. они выбрали сегодняшний день в 2019-ом,короновав блазня и приведя войну к себе в дом.
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31.07.2025 21:52 Ответить
Ти просто баран та провокатор. Особисто я не голосував за Зеленського, але якби був хтось другий то *****, що, не напав би? Ідея поглинути Україну у ***** була ще в першу його каденцію коли його піДєрська шобла отруїла алкаша єльцина і прийшла до влади в крємлє. Просто ***** використовувало різні способи за всі ці роки, спочатку через куплених чиновників і депутатів, потім через газовий шантеж, потім через торгові та економічні війни потім анексію Крима, потім войнушки на бамбасі і дійшов до повномаштабної в 2022-му.
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31.07.2025 21:57 Ответить
ну да. человек говорящий правду,обязательно провокатор. баран был твой родитель,когда не смог купить изделие из латекса. да и сперматозавр оказался в алкогольном угаре. так ты и появился. было б по другому,то твой мозг понимал бы,что коней на переправе не меняют,это во првых,а во вторых-Х-ло сказал перед выборами,что его устроит кто угодно,кроме Порошенко. именно Петя его не устраивал,потому что Петя политик государственного уровня....хотя тебе,это не дойдёт.
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31.07.2025 22:04 Ответить
Кацап, я тобі про Омелька, а ти мені про Луку. Ти ***** кацапська приводиш мені в приклад розповіді гебнявої падалі *****, яка по горло в людській крові стоїть, що він говорив?! Ти просто погань кацапсяча, кацапура довбана. Мені українцю в надцятому поколінні будеш розповідати шо говорив *****?! Ти навіть своєю тупорилою кацапсячою головою навіть не зрозумів шо ти ***** ляпнуло!
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31.07.2025 22:09 Ответить
ви вільні...я з бидлом розмов не віду
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31.07.2025 22:15 Ответить
Я вже старий, але хочеться дожити до того часу коли кацапщина та мААЦква з піДером будуть лежати в руїнах, а на них свинособачі свиноматки будуть вити на місяць...
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31.07.2025 21:52 Ответить
Заради хатєлок міндіча, чернишова, шурми, та інших сотоварищей- приблуд95, зеленський плює на Україну, на допомогу Західних Партнерів!! А Україна та Українців, то таке, наплювати і забути!!
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31.07.2025 21:53 Ответить
Бажаю подохнути Зеленському володимиру обісрановичу. Бажаю подохнути йому папісаші. Бажаю подозхнути його мамі римі. Бажаю подохнути всім дітям зеленського. Здохніть свинособаки.
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31.07.2025 22:02 Ответить
потужно задвинув... туше...
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31.07.2025 22:07 Ответить
Простите ,но Зеленский НЕ САМ сел в кресло президента
Его туда усадили украинцы
Вот они пусть и разгребают теперь то,что устроили
Где все эти ЗНАМЕНИТЫЕ 73% ????????????
Я хочу плюнуть в их рожи!!!!!!!
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31.07.2025 22:08 Ответить
Зате у друзів диктатора Зеленського золоті унітази, по яким кацапи чомусь не стріляють.
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31.07.2025 22:07 Ответить
Зеленський, де ППО? Не те ППО, що захищає твою сраку, а те, що має захищати Київ? Чи ми в заручниках у цього виродка?
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31.07.2025 22:09 Ответить
Так.
Диктатор Зеленський шантажує Захід життями українців заради грошей.

***** вбиває, а Зеленський торгує життями.
І може бездіяльність під час кацапського нальоту на Київ одразу після скандалу з підривом довіри ЄС - не випадковість.
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31.07.2025 22:18 Ответить
Любі друзі, воїни ССО та ГУР!!!
Чи можете ви самостійно почати теракти на мокві?
Зе вам такого наказу не дасть...
Чи ви не розумієте що це ЕДИНИЙ ЗАСІБ закінчити війну ???
Спитайте чеченів, якщо самі не дотумкали досі...
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31.07.2025 22:09 Ответить
 
 