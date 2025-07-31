Массированный удар РФ по Киеву: 16 погибших, среди них 2 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

Вследствие российского удара по Киеву в ночь на 31 июля погибли 15 человек, в том числе 2 детей - 6 и 17 лет.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Количество пострадавших возросло до 155 человек, среди которых 16 детей.

В ГСЧС добавили, что по состоянию на 21:00 аварийно-спасательные работы в Соломенском районе завершены, в Святошинском еще продолжаются.

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"Уже подтверждены 16 погибших. Также, по уточненной информации, всего по состоянию на 21:40 - 159 человек ранены. Продолжаем сверять данные и устанавливать личности потерпевших", - добавил Тимур Ткаченко.









