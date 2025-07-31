Украина инициирует заседание Совбеза ООН в ответ на очередную эскалацию террора со стороны РФ, - Сибига

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора со стороны России, которая привела к гибели людей и разрушениям в Киеве.

Об этом рассказал глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины" состоится завтра, 1 августа. Путин отвергает усилия ради мира и стремится затянуть свою войну. Но мир имеет достаточно силы, чтобы его остановить - благодаря единому давлению и принципиальной позиции в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня. Завтрашнее вечернее заседание Совбеза ООН станет платформой, чтобы четко заявить о таких решительных позициях", - отметил Сибига.

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Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.