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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Украина инициирует заседание Совбеза ООН в ответ на очередную эскалацию террора со стороны РФ, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора со стороны России, которая привела к гибели людей и разрушениям в Киеве.

Об этом рассказал глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины" состоится завтра, 1 августа. Путин отвергает усилия ради мира и стремится затянуть свою войну. Но мир имеет достаточно силы, чтобы его остановить - благодаря единому давлению и принципиальной позиции в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня. Завтрашнее вечернее заседание Совбеза ООН станет платформой, чтобы четко заявить о таких решительных позициях", - отметил Сибига.

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Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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обстрел (28806) Совбез ООН (1133) Сибига Андрей (578)


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Поки не будуть у масквабаді також складатися багатоповерхівки яу у нас, то ці розмови до 3,14сди.
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31.07.2025 23:02 Ответить
Нiчого це не дасть, пуйлу плювати на маасквичей, а тi будуть покiрно це тепiти.
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31.07.2025 23:17 Ответить
А як щодо місцевості на заході москви під назвою рубльовка? якраз там є саме ті хто визначає політику рф, якщо вони відчують жахи війни вони самі усунуть путіна!
Але нешановний пан Зе ніколи цього не зробить, бо ще недавно гастролював по тих місцинах і певна річ багато друзів там має.
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01.08.2025 00:33 Ответить
За липень 2025 року рашисти запустили по Україні на 1378% «шахедів» та дронів-імітаторів більше, ніж за липень минулого року, - OSINT

Ситуація виглядає ще більш сумно, якщо взяти в розрахунок той факт, що лише за цей місяць ворог випустив приблизно стільки ж дронів, скільки за весь період з січня по жовтень 2024 року. (с)
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31.07.2025 23:12 Ответить
ПРАВІЛЬНО
а що той Мельник робить у ООН - загорає на пляжах Ріо ?
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31.07.2025 23:29 Ответить
Посидять, *********, висловлять глибоке занепокоєння, нададуть вказівку... Це ж було вже....
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01.08.2025 00:32 Ответить
 
 