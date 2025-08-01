Удар РФ по Киеву 31 июля: число погибших возросло до 28, в том числе трое детей (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"До 26 возросло количество жертв российского удара по Киеву, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.

Пострадали 159 человек, из них - 16 детей.

Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.

С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков.

К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники.

Утром 1 августа из-под завалов дома в Святошинском районе достали тело женщины. Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, количество людей, которых вчера убили россияне, уже 27.

В 8.34 стало известно, что спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Число жертв возросло до 28.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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