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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Удар РФ по Киеву 31 июля: число погибших возросло до 28, в том числе трое детей (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"До 26 возросло количество жертв российского удара по Киеву, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.

Пострадали 159 человек, из них - 16 детей.

Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.

С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков.

К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники.

Утром 1 августа из-под завалов дома в Святошинском районе достали тело женщины. Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, количество людей, которых вчера убили россияне, уже 27.

В 8.34 стало известно, что спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Число жертв возросло до 28.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев

Автор: 

Киев (25954) ГСЧС (5091) Воздушные атаки на Киев (847)


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Топ комментарии
+26
Страшна розплата за вибори 2019 р
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01.08.2025 07:19 Ответить
+21
Я про це писав ще в 2022 році. Тупе бидло вибрало блазня для поржать. Що подумало ***** після таких виборів? ***** сприняло це як беззаперечну перемогу. Варто поставити поряд блазня і Порошенка. Порох не боявся фюрера кацапського свинорейху, про це писав ще президент Франції про норманські переговори. Порох кричав на ***** так, що ***** з переляку втекло в другу кімнату від перемовин. Це сказано так, дипломатично. А що блазень? Він мріяв зустрітися з *****м десь посередині. В підсумку блазень направив ідіотів типу Арахамії в Стамбул і ці дебіли мали підписати в Стамбулі договір про капітуляцію. І якби не бліц-візит Бориса Джонсона в Київ, який заставив блазня не здавати Україну ***** а воювати, то в Киеві сидів-би Бандюкович а премьером був-би Мертведчук.
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01.08.2025 07:37 Ответить
+18
На болотах повинет стояти сморід від дохлих свинособак...
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01.08.2025 07:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якщо є справедливість у світі, так має виглядати кожен клаптик Богом проклятих боліт
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01.08.2025 07:09 Ответить
На болотах повинет стояти сморід від дохлих свинособак...
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01.08.2025 07:11 Ответить
Її немає
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01.08.2025 09:10 Ответить
У Москальщині немає людей, лише вурдалаки, і виригують із себе теж вурдалаків, покоління за поколінням, нормальна людина там, це велика аномалія.
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01.08.2025 07:19 Ответить
Страшна розплата за вибори 2019 р
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01.08.2025 07:19 Ответить
Я про це писав ще в 2022 році. Тупе бидло вибрало блазня для поржать. Що подумало ***** після таких виборів? ***** сприняло це як беззаперечну перемогу. Варто поставити поряд блазня і Порошенка. Порох не боявся фюрера кацапського свинорейху, про це писав ще президент Франції про норманські переговори. Порох кричав на ***** так, що ***** з переляку втекло в другу кімнату від перемовин. Це сказано так, дипломатично. А що блазень? Він мріяв зустрітися з *****м десь посередині. В підсумку блазень направив ідіотів типу Арахамії в Стамбул і ці дебіли мали підписати в Стамбулі договір про капітуляцію. І якби не бліц-візит Бориса Джонсона в Київ, який заставив блазня не здавати Україну ***** а воювати, то в Киеві сидів-би Бандюкович а премьером був-би Мертведчук.
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01.08.2025 07:37 Ответить
Багато тексту - змісту нуль. Порошенко змусив голосувати за кловуна.
При тому що було окрім кловуна 30 інших кандидатів. Ніт, вумний нарід хоче гнусявого кловуна.
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01.08.2025 08:48 Ответить
А ось і вони, результати. Географія - безсердечна ****.
Бажаючі руського міру отримали руїни.
Бажаючі зійтись посередині опинились посередині.
Відповідальність.
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01.08.2025 09:07 Ответить
Ніколи рашиським варварам не пробачимо ,горіть в пеклі виродки ,свідомий геноцид рашиської орди проти українськогог народу ,тому тільки знищувати рашиську заразу іншої мови ця погань не розумія,смерть рашиським злочинцям.
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01.08.2025 07:25 Ответить
Треба щоб декілька сімей учасників розрахунку цього іскандера були вирізані накуй, може дійде тоді до кацап'я... Подібний пуск і сім'я когось з розрахунку хто запускав накуй під ніж!
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01.08.2025 08:03 Ответить
Петро Порошенко під час виступу на Конференції Консервативної партії Великої Британії закликав цивілізований світ ізолювати путіна. Він розповів про звірства росіян в Україні і наголосив: це геноцид проти українського народу.
«Як ми можемо знайти компроміс, якщо він приходить і вбиває нас? Коли по автобусах, де добре видно дітей, відкривають кулеметний вогонь і вбивають їх та жінок. Чому їх убили? Тому що вони були небезпечні для путіна? Тому що вони щось знали? Тому що вони були українцями. І якщо це не геноцид, то що таке геноцид?», - обурився Порошенко.
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01.08.2025 09:04 Ответить
І таких заяв П. Порошенка безліч на різних міжнародних площадках. Тільки ти нічого не хочеш бачити і безсоромно брешиш.

https://www.5.ua/spetstemy/624 Повномасштабна війна росії проти України

"У моєму рідному місті зараз справжнє пекло": Порошенко закликає світ покарати путіна за геноцид українців

14.07.2022 13:53https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-moem-rodnom-horode-seichas-nastoiashchyi-ad-poroshenko-pryzivaet-myr-nakazat-putyna-za-henotsyd-ukrayntsev-282432.html Читайте по-русски

росія продовжує руйнувати мирні українські міста, вбивати дітей і жінок
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01.08.2025 09:10 Ответить
Коли нарешті буде удар по мацкві?????
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01.08.2025 08:06 Ответить
Ніякі тамагавки нам нажаль не допоможуть а тільки присутність американських військових в Україні
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01.08.2025 08:11 Ответить
Дебілам,що обрали ЗЕ і залишили після 2022р вже нічого не допоможе.
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01.08.2025 08:13 Ответить
хряп дякую за самокритику
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01.08.2025 08:20 Ответить
Мене дивує бездіяльеість наших мзс і влади.
Сибіга щось ляпнуло на своїй сторінці,закликало...
Де засідання радбезів оон,комітетів усяких із захисту прав людини,червоний хрест?Це вже не агресія,це натуральний геноцид!
Де наш постійний представник при оон?З маркаровою справляє прощальний бенкет?Нк допоможе але галас піднімати треба!
Ліньки,чи не велено?
Треба,щоб цвесь світ знав,бо половина не знає,що тут у нас відбувається!А раша на весь світ показує,як палають україеські«військові заводи»!
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01.08.2025 08:16 Ответить
Я з тебе дивуюсь .Дійсно,чому влада,що здава країну в Омані мовчить і чому зрадник типу президент?
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01.08.2025 08:19 Ответить
а що вони мають говорити ? зеля приїде на руїни проведе фотосесію з позакадровими хохотунчиками
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01.08.2025 08:37 Ответить
Так. Мене дивує.і наш парламент. Вийшли б скоти всі під ці руїни, а то вважають, що їх це не стосується. Я хочу бачити цих скотів з оп вру кабміну розбираючих ці завали поруч з соросньой яка витягатиме трупи заглиблих і ні в чому не повинних людей. Мені від всі цих рож, а особливо.желєзняка на вєліку, ситу пику яка лосниться від жиру і радощів за будь яких трагедій і втрат в Україні, вже блювати хочеться!
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01.08.2025 08:54 Ответить
Треба на всіх рівнях в усьому світі показувати ці масові вбивства людей, навіть в кволій ООН
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01.08.2025 08:27 Ответить
і шо?
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01.08.2025 08:28 Ответить
Всім начхати
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01.08.2025 09:12 Ответить
всі все бачать майже в прямому ефірі
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01.08.2025 08:30 Ответить
Колишній президент Зеленський не має бажання завдавати удари у відповідь по цивільним кацапам, йому ( він шестьорка олігархату , зіц председатель) - не має сенсу захищати українців .
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01.08.2025 08:48 Ответить
 
 