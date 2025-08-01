Удар РФ по Киеву 31 июля: число погибших возросло до 28, в том числе трое детей (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
"До 26 возросло количество жертв российского удара по Киеву, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.
Пострадали 159 человек, из них - 16 детей.
Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.
С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков.
К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники.
Утром 1 августа из-под завалов дома в Святошинском районе достали тело женщины. Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, количество людей, которых вчера убили россияне, уже 27.
В 8.34 стало известно, что спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Число жертв возросло до 28.
Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
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При тому що було окрім кловуна 30 інших кандидатів. Ніт, вумний нарід хоче гнусявого кловуна.
Бажаючі руського міру отримали руїни.
Бажаючі зійтись посередині опинились посередині.
Відповідальність.
«Як ми можемо знайти компроміс, якщо він приходить і вбиває нас? Коли по автобусах, де добре видно дітей, відкривають кулеметний вогонь і вбивають їх та жінок. Чому їх убили? Тому що вони були небезпечні для путіна? Тому що вони щось знали? Тому що вони були українцями. І якщо це не геноцид, то що таке геноцид?», - обурився Порошенко.
https://www.5.ua/spetstemy/624 Повномасштабна війна росії проти України
"У моєму рідному місті зараз справжнє пекло": Порошенко закликає світ покарати путіна за геноцид українців
14.07.2022 13:53https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-moem-rodnom-horode-seichas-nastoiashchyi-ad-poroshenko-pryzivaet-myr-nakazat-putyna-za-henotsyd-ukrayntsev-282432.html Читайте по-русски
росія продовжує руйнувати мирні українські міста, вбивати дітей і жінок
Сибіга щось ляпнуло на своїй сторінці,закликало...
Де засідання радбезів оон,комітетів усяких із захисту прав людини,червоний хрест?Це вже не агресія,це натуральний геноцид!
Де наш постійний представник при оон?З маркаровою справляє прощальний бенкет?Нк допоможе але галас піднімати треба!
Ліньки,чи не велено?
Треба,щоб цвесь світ знав,бо половина не знає,що тут у нас відбувається!А раша на весь світ показує,як палають україеські«військові заводи»!