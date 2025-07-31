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Новини Результат роботи ППО
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Знешкоджено 288 БпЛА з 309, 3 ракети "Іскандер-К" з 8, - Повітряні сили

У ніч проти 31 липня російська армія атакувала Україну 309 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із чотирьох напрямків та  напрямків 8 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок  ворожого удару –  Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

  • 288 ударних БпЛА;
  • 3 крилаті ракети Іскандер-К", - повідомили у Повітряних силах

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Інфографіка

Автор: 

ППО (3448) Повітряні сили (2906)


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Топ коментарі
+3
Якщо б їх не знешкоджували - було б більше руйнувань. І так, я ж забув - всі уламки, включно з бойовою частиною, після влучання набирають першу космічну швидкість і виходять на орбіту Землі - вниз нічого не падає
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31.07.2025 10:09 Відповісти
+2
Так крилата ракета іскандер-к це не дуже важка ціль для всього парку ППО. Шось дуже багато пропустили.
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31.07.2025 10:26 Відповісти
+2
Так, це не балістика.
Спостерігаємо від'ємне покращення.
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31.07.2025 10:32 Відповісти
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Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях Джерело: https://censor.net/ua/n3566209
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31.07.2025 10:06 Відповісти
Якщо б їх не знешкоджували - було б більше руйнувань. І так, я ж забув - всі уламки, включно з бойовою частиною, після влучання набирають першу космічну швидкість і виходять на орбіту Землі - вниз нічого не падає
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31.07.2025 10:09 Відповісти
А ти готовий сказати скільки не влучили?
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31.07.2025 11:34 Відповісти
"Тикати" не треба) Це інформація для мене з нульовим ККД - я просто кажу - збивають що можуть, щодна ППО не дає 100% результату - це вже говорено-переговорено. Звертайтеся до керівництва Повітряних Сил - якщо це не секретна інформація - вам її нададуть. Бо вас почитати - то навмисно нічого не збивають
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31.07.2025 11:45 Відповісти
Ще оаз питаю

З якого ти міста?
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31.07.2025 11:47 Відповісти
Новини подивися, по скількох об'єктах прилетіло. У деякі, стопудово, по декілька разів.

Це схоже на ситуацію з активною протидією ППО?

Ти з якого міста розповідаєш про те, що було у Києві, доречі?
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31.07.2025 11:37 Відповісти
Яка різниця, хто з якого міста? Чи ви, мешкаючи в Києві, як і я, можете володіти ситуацією в кожному районі? Я щоночі чую "шахеди" і щоночі чую роботу ППО - а пред'являти їм претензії - ну, населення україни ж "зубоскалило" 30 років і раділо, що ми "4-е місце в світі займаємо по експорту зброї" - ну ось і маємо результат - кінцева зупинка, поїзд далі не їде
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31.07.2025 11:48 Відповісти
Ну зрозуміло вже, що не з Києва.

Тобто, по факту якийсь Вася з водокачки розповідає зараз безпосереднім свідкам та учасникам події, що тут у них відбувалося.
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31.07.2025 12:16 Відповісти
Ну я ж написав вище. Ви ж даже не читали - бо це ж "Цензор". А ви, прям, маєте радар та бачите де, що і як збивають. Ще раз - кожну ніч чую роботу ППО мобільних груп, як і всі кияни, якщо б не було б ППО - було б в рази більше руйнувань. Мабуть як би був Залужний - всі ракети збивалися б 100% його харизмою. Інфа "сотка"
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31.07.2025 12:50 Відповісти
Так крилата ракета іскандер-к це не дуже важка ціль для всього парку ППО. Шось дуже багато пропустили.
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31.07.2025 10:26 Відповісти
Так, це не балістика.
Спостерігаємо від'ємне покращення.
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31.07.2025 10:32 Відповісти
 
 