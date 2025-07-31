Знешкоджено 288 БпЛА з 309, 3 ракети "Іскандер-К" з 8, - Повітряні сили

У ніч проти 31 липня російська армія атакувала Україну 309 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із чотирьох напрямків та напрямків 8 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок ворожого удару – Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

288 ударних БпЛА;

3 крилаті ракети Іскандер-К", - повідомили у Повітряних силах

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі та постраждалі.

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