Отражены 288 БПЛА из 309, 3 ракеты "Искандер-К" из 8, - Воздушные Силы

В ночь на 31 июля российская армия атаковала Украину 309 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с четырех направлений и 8 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Основное направление вражеского удара - Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 291 средство воздушного нападения противника:

288 ударных БПЛА;

3 крылатые ракеты Искандер-К", - сообщили в Воздушных Силах.

Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них - в жилой дом в г. Киеве) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все - в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

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