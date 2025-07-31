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Отражены 288 БПЛА из 309, 3 ракеты "Искандер-К" из 8, - Воздушные Силы

В ночь на 31 июля российская армия атаковала Украину 309 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с четырех направлений и 8 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Основное направление вражеского удара - Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 291 средство воздушного нападения противника:

  • 288 ударных БПЛА;
  • 3 крылатые ракеты Искандер-К", - сообщили в Воздушных Силах.

Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них - в жилой дом в г. Киеве) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все - в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Читайте: Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

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Автор: 

ПВО (2999) Воздушные силы (2558)


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Топ комментарии
+2
Якщо б їх не знешкоджували - було б більше руйнувань. І так, я ж забув - всі уламки, включно з бойовою частиною, після влучання набирають першу космічну швидкість і виходять на орбіту Землі - вниз нічого не падає
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31.07.2025 10:09 Ответить
+2
Так крилата ракета іскандер-к це не дуже важка ціль для всього парку ППО. Шось дуже багато пропустили.
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31.07.2025 10:26 Ответить
+2
Так, це не балістика.
Спостерігаємо від'ємне покращення.
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31.07.2025 10:32 Ответить
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Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях Джерело: https://censor.net/ua/n3566209
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31.07.2025 10:06 Ответить
Якщо б їх не знешкоджували - було б більше руйнувань. І так, я ж забув - всі уламки, включно з бойовою частиною, після влучання набирають першу космічну швидкість і виходять на орбіту Землі - вниз нічого не падає
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31.07.2025 10:09 Ответить
А ти готовий сказати скільки не влучили?
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31.07.2025 11:34 Ответить
"Тикати" не треба) Це інформація для мене з нульовим ККД - я просто кажу - збивають що можуть, щодна ППО не дає 100% результату - це вже говорено-переговорено. Звертайтеся до керівництва Повітряних Сил - якщо це не секретна інформація - вам її нададуть. Бо вас почитати - то навмисно нічого не збивають
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31.07.2025 11:45 Ответить
Ще оаз питаю

З якого ти міста?
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31.07.2025 11:47 Ответить
Новини подивися, по скількох об'єктах прилетіло. У деякі, стопудово, по декілька разів.

Це схоже на ситуацію з активною протидією ППО?

Ти з якого міста розповідаєш про те, що було у Києві, доречі?
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31.07.2025 11:37 Ответить
Яка різниця, хто з якого міста? Чи ви, мешкаючи в Києві, як і я, можете володіти ситуацією в кожному районі? Я щоночі чую "шахеди" і щоночі чую роботу ППО - а пред'являти їм претензії - ну, населення україни ж "зубоскалило" 30 років і раділо, що ми "4-е місце в світі займаємо по експорту зброї" - ну ось і маємо результат - кінцева зупинка, поїзд далі не їде
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31.07.2025 11:48 Ответить
Ну зрозуміло вже, що не з Києва.

Тобто, по факту якийсь Вася з водокачки розповідає зараз безпосереднім свідкам та учасникам події, що тут у них відбувалося.
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31.07.2025 12:16 Ответить
Ну я ж написав вище. Ви ж даже не читали - бо це ж "Цензор". А ви, прям, маєте радар та бачите де, що і як збивають. Ще раз - кожну ніч чую роботу ППО мобільних груп, як і всі кияни, якщо б не було б ППО - було б в рази більше руйнувань. Мабуть як би був Залужний - всі ракети збивалися б 100% його харизмою. Інфа "сотка"
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31.07.2025 12:50 Ответить
Так крилата ракета іскандер-к це не дуже важка ціль для всього парку ППО. Шось дуже багато пропустили.
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31.07.2025 10:26 Ответить
Так, це не балістика.
Спостерігаємо від'ємне покращення.
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31.07.2025 10:32 Ответить
 
 