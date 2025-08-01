УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9895 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
3 433 6

Будинок у Святошинському районі Києва було зруйновано прямим попаданням фугасної ракети РФ, - МВС

Атака РФ на Київ 31 липня

Глава МВС України Ігор Клименко розповів, що будинок у Святошинському районі Києва було знищено прямим попаданням російської фугасної ракети під час удару в ніч на 31 липня.

Про це він заявив журналістам 1 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це було однозначно пряме попадання. Це був 5−6 поверх, фугасна ракета, яка розірвалася безпосередньо при вході в будинок. Шанси вижити для багатьох людей були мінімальні, тому що (будівля - ред.) склалася як вверх, так і вниз, а потім все попадало, всі плити задавили людей", - розповів Клименко.

За його словами, 6-річний хлопчик, якого рятувальники витягли з-під завалів, помер унаслідок травм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Руйнівна Росія", "Смертельні хвилі ударів": світові ЗМІ винесли на перші шпальти атаку РФ на Київ. ФОТОрепортаж

"Той хлопчик 6-річний, якого рятувальники несли, він теж дістав досить серйозні травми. На жаль, він не вижив, у цих умовах це було досить важко", - пояснив міністр.

Клименко уточнив, що вдалося ідентифікувати всіх загиблих — попри те, що від тих мешканців будинку, які перебували в епіцентрі удару, залишилися лише фрагменти тіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ініціює засідання Радбезу ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку РФ, - Сибіга

Масований удар РФ по Києву 31 липня

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська вдарили по Україні понад 300 дронами та 8 ракетами. Основною ціллю був Київ.

У Святошинському районі удар РФ припав на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано весь під’їзд.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершилися вранці 1 серпня. Унаслідок удару в Києві загинула 31 людина, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки.

Крім того, 159 людей постраждали, серед них — 16 дітей. Атака в ніч проти 31 липня стала найбільшою за кількістю поранених дітей за одну ніч у столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте також: Унаслідок російського удару по Києву загинув 6-річний каратист Матвій Марченко. ФОТО

Автор: 

Київ (19982) обстріл (30157) Клименко Ігор (515) війна в Україні (5504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://vechirniy.kyiv.ua/news/115633/
показати весь коментар
01.08.2025 18:40 Відповісти
багатоповерховий житовий будинок на мацкві/підері знищено прямим влучанням б/ч ракети
неймовірно, правда?
але тільки так можна зупинити агресора-терориста
показати весь коментар
01.08.2025 18:41 Відповісти
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
показати весь коментар
01.08.2025 18:51 Відповісти
Щось чим далі тим хреновіше ми збиваємо рашистські ракети. Раніше збивали десятками кинджали а тепер даже крилаті ракети щодня по Київу прилітають. Хоча Петріотів нам дають більше. Чи вже розслабились і чекаємо мир який нам принесе Тампон?
показати весь коментар
01.08.2025 19:12 Відповісти
У зелёных суперпоносы. мвс клименка рассказывает про ракеты. нбу пышного рассказывает про овощи. Ну тогда ВСУ должно рассказать о процентных ставках банков.
показати весь коментар
01.08.2025 20:20 Відповісти
Віслюк, де потужна відповідь? Де мільйон дронів, мерзота?!!
показати весь коментар
01.08.2025 20:40 Відповісти
 
 