Будинок у Святошинському районі Києва було зруйновано прямим попаданням фугасної ракети РФ, - МВС

Глава МВС України Ігор Клименко розповів, що будинок у Святошинському районі Києва було знищено прямим попаданням російської фугасної ракети під час удару в ніч на 31 липня.

Про це він заявив журналістам 1 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це було однозначно пряме попадання. Це був 5−6 поверх, фугасна ракета, яка розірвалася безпосередньо при вході в будинок. Шанси вижити для багатьох людей були мінімальні, тому що (будівля - ред.) склалася як вверх, так і вниз, а потім все попадало, всі плити задавили людей", - розповів Клименко.

За його словами, 6-річний хлопчик, якого рятувальники витягли з-під завалів, помер унаслідок травм.

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"Той хлопчик 6-річний, якого рятувальники несли, він теж дістав досить серйозні травми. На жаль, він не вижив, у цих умовах це було досить важко", - пояснив міністр.

Клименко уточнив, що вдалося ідентифікувати всіх загиблих — попри те, що від тих мешканців будинку, які перебували в епіцентрі удару, залишилися лише фрагменти тіл.

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Масований удар РФ по Києву 31 липня

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська вдарили по Україні понад 300 дронами та 8 ракетами. Основною ціллю був Київ.

У Святошинському районі удар РФ припав на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано весь під’їзд.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершилися вранці 1 серпня. Унаслідок удару в Києві загинула 31 людина, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки.

Крім того, 159 людей постраждали, серед них — 16 дітей. Атака в ніч проти 31 липня стала найбільшою за кількістю поранених дітей за одну ніч у столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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