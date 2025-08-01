Дом в Святошинском районе Киева был разрушен прямым попаданием фугасной ракеты РФ, - МВД

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что дом в Святошинском районе Киева был уничтожен прямым попаданием российской фугасной ракеты во время удара в ночь на 31 июля.

Об этом он заявил журналистам 1 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это было однозначно прямое попадание. Это был 5-6 этаж, фугасная ракета, которая разорвалась непосредственно при входе в дом. Шансы выжить для многих людей были минимальны, потому что (здание. - Ред.) сложилось как вверх, так и вниз, а потом все попадало, все плиты задавили людей", - рассказал Клименко.

По его словам, 6-летний мальчик, которого спасатели вытащили из-под завалов, умер вследствие травм.

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"Тот мальчик 6-летний, которого спасатели несли, он тоже получил достаточно серьезные травмы. К сожалению, он не выжил, в этих условиях это было достаточно трудно", - пояснил министр.

Клименко уточнил, что удалось идентифицировать всех погибших - несмотря на то, что от тех жителей дома, которые находились в эпицентре удара, остались лишь фрагменты тел.

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Массированный удар РФ по Киеву 31 июля

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Украине более 300 дронами и 8 ракетами. Основной целью был Киев.

В Святошинском районе удар РФ пришелся на жилую многоэтажку, где был разрушен весь подъезд.

Поисково-спасательные работы в Киеве завершились утром 1 августа. Вследствие удара в Киеве погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года.

Кроме того, 159 человек пострадали, среди них - 16 детей. Атака в ночь на 31 июля стала крупнейшей по количеству раненых детей за одну ночь в столице с начала полномасштабного вторжения РФ.

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