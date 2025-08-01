"Разрушительная Россия", "Смертельные волны ударов": мировые СМИ вынесли на первые полосы атаку РФ на Киев. ФОТОрепортаж

В результате российского удара в ночь на 31 июля в Киеве погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Ряд мировых СМИ вынесли на первые полосы смертоносную атаку России на столицу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости.LIVE".

Немецкая газета Die Welt опубликовала такой заголовок: "Разрушительная работа России":

"Разочарование и горечь на лицах этих двух женщин в Киеве перед лицом разрушений вокруг них. Атаки на украинскую столицу не прекращаются... Президент Владимир Зеленский обвинил Москву в преднамеренных убийствах... Мир без силы - невозможен", - говорится в статье.

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Также на российский удар по Киеву отреагировали и американские СМИ.

Издание The New York Times: "Смертельные волны ударов обрушиваются на Киев":

"Атака произошла вскоре после того, как Трамп пригрозил новыми санкциями против Москвы, если Путин не остановит кровопролитие за 10 дней. Российские официальные лица отвергли это предупреждение", - написано в подводке материала.

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Также об ударе написала газета The Washington Post с таким заголовком "Ночь бомбардировок в Киеве":

66-летняя пенсионерка Екатерина Наральник наблюдала, как спасатели разбирают завалы. Ее сын, дочь и двое внуков, 22 и 17 лет, находились на участке, который сейчас похоронен под завалами: "Все это упало на них. Мы невиновны - мои внуки были молодыми и невинными".

Американское издание Los Angeles Times отметило украинских детей, погибших и пострадавших в результате российской атаки:

"5-месячная девочка была среди 16 раненых детей. Это самое большое количество детей, раненых во время одной атаки на Киев с начала полномасштабного вторжения России три года назад".

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Напомним, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Украине более 300 дронами и 8 ракетами. Основной целью был Киев.

В Святошинском районе удар РФ пришелся на жилую многоэтажку, где был разрушен весь подъезд.

Поисково-спасательные работы в Киеве завершились утром 1 августа. В результате удара в Киеве погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года.

Кроме того, 159 человек пострадали, среди них - 16 детей. Атака в ночь на 31 июля стала крупнейшей по количеству раненых детей за одну ночь в столице с начала полномасштабного вторжения РФ.