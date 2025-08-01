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Удар рашистов по Киеву 31 июля: погибла воспитательница лицея Наталия Гаевая, двое ее сыновей и брат
Воспитательница из Иванковичей Наталия Гаевая, двое ее сыновей в возрасте 17 и 22 года, и ее родной брат погибли в результате российского удара по Киеву в ночь на 31 июля.
Об этом сообщил отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета, передает Цензор.НЕТ.
"С глубокой скорбью сообщаем, что в результате ракетной атаки на Киев 31.07.2025 года, под завалами многоквартирного дома в Киеве погибла наша коллега, воспитатель Иванковичевского лицея ГАЕВАЯ Наталия Анатольевна (47 лет), ее два сына 22 и 17 лет и родной брат. В семье остались муж Наталии и малолетний сын", - отметили там.
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+13 Григорій Максимець #551293
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