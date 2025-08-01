РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11463 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Киева
5 132 11

Удар рашистов по Киеву 31 июля: погибла воспитательница лицея Наталия Гаевая, двое ее сыновей и брат

Воспитательница из Иванковичей Наталия Гаевая, двое ее сыновей в возрасте 17 и 22 года, и ее родной брат погибли в результате российского удара по Киеву в ночь на 31 июля.

Об этом сообщил отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета, передает Цензор.НЕТ.

"С глубокой скорбью сообщаем, что в результате ракетной атаки на Киев 31.07.2025 года, под завалами многоквартирного дома в Киеве погибла наша коллега, воспитатель Иванковичевского лицея ГАЕВАЯ Наталия Анатольевна (47 лет), ее два сына 22 и 17 лет и родной брат. В семье остались муж Наталии и малолетний сын", - отметили там.

Читайте: Удар РФ по Киеву: погиб врач-невролог Роман Москаленко. ФОТО

Удар РФ по Киеву Погибла воспитательница и ее семья
Удар РФ по Киеву Погибла воспитательница и ее семья

Автор: 

Киев (25954) обстрел (28806) жертвы (2144)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
01.08.2025 14:06 Ответить
+16
Как земля носит кацапов ?
показать весь комментарий
01.08.2025 14:03 Ответить
+13
Коли вже будуть гинути москалі в своїх будинках, а не українці? Без дзеркальної відповіді обстріли українських міст ніколи не припиняться! Ка#апи розуміють тільки коли їм прилітає у відповідь!
показать весь комментарий
01.08.2025 14:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как земля носит кацапов ?
показать весь комментарий
01.08.2025 14:03 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2025 14:06 Ответить
Коли вже будуть гинути москалі в своїх будинках, а не українці? Без дзеркальної відповіді обстріли українських міст ніколи не припиняться! Ка#апи розуміють тільки коли їм прилітає у відповідь!
показать весь комментарий
01.08.2025 14:16 Ответить
Саме для безпеки россії лохам в 2019 показували клоунський серіальчик.
показать весь комментарий
01.08.2025 14:36 Ответить
ВасяДвамагазина, у Пуйла зносить дах від безкарності, а ти на четвертому році війни не те що знищив когось із найближчого оточення Пуйла, а навіть не потривожив їх комфорт. ВасяДвамагазина, коли ти всадиш, нарешті, два магазина в Пуйла? Я тебе розумію, в спіробітників НАБУ і САП тобі хочеться всадити два магазина, про що ти присвселюдно заявив і це неважко зробити. А ти попробуй всадити два магазина в Пуйла.
показать весь комментарий
01.08.2025 15:00 Ответить
Ну чому існує до цієї пори воєний злочинець путін ? який світ жорстокий і несправедливий . Смерть рашиським терористам.
показать весь комментарий
01.08.2025 14:33 Ответить
Наши люди гинуть цілими сімьями, а удари у відповідь влада забороняє. Це як взагалі?
показать весь комментарий
01.08.2025 14:34 Ответить
хочете помсти, донатьте на ЗСУ.

На будь яку бригаду яка вам подобається, і яка утилізує московитів.
показать весь комментарий
01.08.2025 14:34 Ответить
Можна і по іншому. Наших за кордоном багато, якщо не вбив росіянина наприклад в Германії, то день пройшов марно. Треба бути дикунами похлєщє русні і різати свинособак по всьому світу.
показать весь комментарий
01.08.2025 14:50 Ответить
Будьте прокляті, до сьомого коліна, московіти-убивці з ******* та його оточенням, та їх усі, наступні покоління, за злочини, що вони вчинили, з 2014 року, в Мирній Україні!!
Памятаймо, що ми, Українці!!! Слава Україні!
показать весь комментарий
01.08.2025 15:14 Ответить
Віслюк зелений, де відповідь??? Чому кацапські покидьки ще ходять по цій землі??!!
показать весь комментарий
01.08.2025 16:36 Ответить
 
 