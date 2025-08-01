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Новини Обстріли Києва
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Удар рашистів по Києву 31 липня: загинула вихователька ліцею Наталія Гайова, двоє її синів та брат

Вихователька з Іванковичів Наталія Гайова, двоє її синів віком 17 та 22 роки, а також її рідний брат загинули внаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня.

Про це повідомив відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради, передає Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок ракетної атаки на Київ 31.07.2025 року, під завалами багатоквартирного будинку у Києві загинула наша колега, вихователь Іванковичівського ліцею ГАЙОВА Наталія Анатоліївна (47 років) та її 2 сина 22 та 17 років і рідний брат. В родині залишилися чоловік Наталі та малолітній син", - зазначили там.

Читайте: Удар РФ по Києву: загинув лікар-невролог Роман Москаленко. ФОТО

Удар РФ по Києву Загинула вихователька та її родина
Удар РФ по Києву Загинула вихователька та її родина

Автор: 

Київ (19971) обстріл (30130) жертви (1865)


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Топ коментарі
+18
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01.08.2025 14:06 Відповісти
+14
Как земля носит кацапов ?
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01.08.2025 14:03 Відповісти
+13
Коли вже будуть гинути москалі в своїх будинках, а не українці? Без дзеркальної відповіді обстріли українських міст ніколи не припиняться! Ка#апи розуміють тільки коли їм прилітає у відповідь!
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01.08.2025 14:16 Відповісти
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Как земля носит кацапов ?
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01.08.2025 14:03 Відповісти
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01.08.2025 14:06 Відповісти
Коли вже будуть гинути москалі в своїх будинках, а не українці? Без дзеркальної відповіді обстріли українських міст ніколи не припиняться! Ка#апи розуміють тільки коли їм прилітає у відповідь!
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01.08.2025 14:16 Відповісти
Саме для безпеки россії лохам в 2019 показували клоунський серіальчик.
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01.08.2025 14:36 Відповісти
ВасяДвамагазина, у Пуйла зносить дах від безкарності, а ти на четвертому році війни не те що знищив когось із найближчого оточення Пуйла, а навіть не потривожив їх комфорт. ВасяДвамагазина, коли ти всадиш, нарешті, два магазина в Пуйла? Я тебе розумію, в спіробітників НАБУ і САП тобі хочеться всадити два магазина, про що ти присвселюдно заявив і це неважко зробити. А ти попробуй всадити два магазина в Пуйла.
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01.08.2025 15:00 Відповісти
Ну чому існує до цієї пори воєний злочинець путін ? який світ жорстокий і несправедливий . Смерть рашиським терористам.
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01.08.2025 14:33 Відповісти
Наши люди гинуть цілими сімьями, а удари у відповідь влада забороняє. Це як взагалі?
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01.08.2025 14:34 Відповісти
хочете помсти, донатьте на ЗСУ.

На будь яку бригаду яка вам подобається, і яка утилізує московитів.
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01.08.2025 14:34 Відповісти
Можна і по іншому. Наших за кордоном багато, якщо не вбив росіянина наприклад в Германії, то день пройшов марно. Треба бути дикунами похлєщє русні і різати свинособак по всьому світу.
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01.08.2025 14:50 Відповісти
Будьте прокляті, до сьомого коліна, московіти-убивці з ******* та його оточенням, та їх усі, наступні покоління, за злочини, що вони вчинили, з 2014 року, в Мирній Україні!!
Памятаймо, що ми, Українці!!! Слава Україні!
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01.08.2025 15:14 Відповісти
 
 