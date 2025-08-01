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Удар рашистів по Києву 31 липня: загинула вихователька ліцею Наталія Гайова, двоє її синів та брат
Вихователька з Іванковичів Наталія Гайова, двоє її синів віком 17 та 22 роки, а також її рідний брат загинули внаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня.
Про це повідомив відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради, передає Цензор.НЕТ.
"З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок ракетної атаки на Київ 31.07.2025 року, під завалами багатоквартирного будинку у Києві загинула наша колега, вихователь Іванковичівського ліцею ГАЙОВА Наталія Анатоліївна (47 років) та її 2 сина 22 та 17 років і рідний брат. В родині залишилися чоловік Наталі та малолітній син", - зазначили там.
Топ коментарі
+18 Mart
показати весь коментар01.08.2025 14:06 Відповісти Посилання
+14 Олександр #610901
показати весь коментар01.08.2025 14:03 Відповісти Посилання
+13 Григорій Максимець #551293
показати весь коментар01.08.2025 14:16 Відповісти Посилання
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