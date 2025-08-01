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Удар РФ по Києву: загинув лікар-невролог Роман Москаленко. ФОТО

31 липня внаслідок ракетного удару по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко. Російська ракета влучила в будинок, де жив лікар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні клініки "Добробут".

Роману Москаленко було 39 років. Він протягом дев’яти років працював у медичному центрі на вулиці Любомира Гузара, а також приймав у багатопрофільній лікарні на Ідзиковських у Києві. Рятувальники дістали тіло Романа вночі під час рятувально-пошукових робіт.

Загинув Роман Москаленко

"Російська ракета влучила в будинок, де жив Роман. Учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вірили, що ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів", - повідомили у медичному центрі.

У 2009 році Роман Москаленко закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У професії він був дуже уважним і небайдужим – до пацієнтів, до колег, до людей.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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Київ (19971) медицина (2154) лікарі (1296) втрати (4514)


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Втрата кожної людини це трагедія, медики мобілізуйтесь в ЗСУ, там Ви більш захищені.
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01.08.2025 14:09 Відповісти
Кого жертва? Троль рашистський звичайний ?
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01.08.2025 13:56 Відповісти
Особи, які не визнають причинно-наслідковий зв'язок, зазвичай називаються акаузалістами.

Акаузалізм (від грецького a- - префікс заперечення, та causa - причина) - це філософська концепція, яка заперечує принцип причинності або вважає його непридатним для пояснення певних явищ.

Однак, цей термін частіше вживається в філософському контексті. У побуті, якщо людина ігнорує логічні наслідки своїх дій, її можуть назвати, наприклад, безвідповідальною, легковажною або просто нелогічною, залежно від ситуації.
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01.08.2025 14:18 Відповісти
Ого, набігло ботви. Хрипатий серйозно злякався картонок?
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01.08.2025 15:41 Відповісти
і де обіцяна потужна відповідь Потужного на вбивства громадян?
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01.08.2025 13:58 Відповісти
Записується ...
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01.08.2025 14:02 Відповісти
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01.08.2025 14:03 Відповісти
 
 