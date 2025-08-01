Удар РФ по Києву: загинув лікар-невролог Роман Москаленко. ФОТО

31 липня внаслідок ракетного удару по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко. Російська ракета влучила в будинок, де жив лікар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні клініки "Добробут".

Роману Москаленко було 39 років. Він протягом дев’яти років працював у медичному центрі на вулиці Любомира Гузара, а також приймав у багатопрофільній лікарні на Ідзиковських у Києві. Рятувальники дістали тіло Романа вночі під час рятувально-пошукових робіт.

"Російська ракета влучила в будинок, де жив Роман. Учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вірили, що ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів", - повідомили у медичному центрі.

У 2009 році Роман Москаленко закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У професії він був дуже уважним і небайдужим – до пацієнтів, до колег, до людей.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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