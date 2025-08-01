Удар РФ по Киеву: погиб врач-невролог Роман Москаленко. ФОТО

31 июля в результате ракетного удара по Киеву погиб врач-невролог Роман Москаленко. Российская ракета попала в дом, где жил врач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении клиники "Добробут".

Роману Москаленко было 39 лет. Он в течение девяти лет работал в медицинском центре на улице Любомира Гузара, а также принимал в многопрофильной больнице на Идзиковских в Киеве. Спасатели достали тело Романа ночью во время спасательно-поисковых работ.

"Российская ракета попала в дом, где жил Роман. Вчера целый день родные, близкие и коллеги Романа надеялись на чудо. Верили, что еще найдется живым, но ночью спасатели достали его тело из-под завалов", - сообщили в медицинском центре.

В 2009 году Роман Москаленко окончил Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. В профессии он был очень внимательным и неравнодушным - к пациентам, к коллегам, к людям.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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