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Новости Потери Украины
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Удар РФ по Киеву: погиб врач-невролог Роман Москаленко. ФОТО

31 июля в результате ракетного удара по Киеву погиб врач-невролог Роман Москаленко. Российская ракета попала в дом, где жил врач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении клиники "Добробут".

Роману Москаленко было 39 лет. Он в течение девяти лет работал в медицинском центре на улице Любомира Гузара, а также принимал в многопрофильной больнице на Идзиковских в Киеве. Спасатели достали тело Романа ночью во время спасательно-поисковых работ.

Погиб Роман Москаленко

"Российская ракета попала в дом, где жил Роман. Вчера целый день родные, близкие и коллеги Романа надеялись на чудо. Верили, что еще найдется живым, но ночью спасатели достали его тело из-под завалов", - сообщили в медицинском центре.

В 2009 году Роман Москаленко окончил Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. В профессии он был очень внимательным и неравнодушным - к пациентам, к коллегам, к людям.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

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Киев (25954) медицина (2536) врачи (1524) потери (4499)


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Ще одна жертва обдовбаного 🤡
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01.08.2025 13:45 Ответить
лікуйся та одужуй 🤡
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01.08.2025 13:54 Ответить
Втрата кожної людини це трагедія, медики мобілізуйтесь в ЗСУ, там Ви більш захищені.
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01.08.2025 14:09 Ответить
Кого жертва? Троль рашистський звичайний ?
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01.08.2025 13:56 Ответить
Особи, які не визнають причинно-наслідковий зв'язок, зазвичай називаються акаузалістами.

Акаузалізм (від грецького a- - префікс заперечення, та causa - причина) - це філософська концепція, яка заперечує принцип причинності або вважає його непридатним для пояснення певних явищ.

Однак, цей термін частіше вживається в філософському контексті. У побуті, якщо людина ігнорує логічні наслідки своїх дій, її можуть назвати, наприклад, безвідповідальною, легковажною або просто нелогічною, залежно від ситуації.
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01.08.2025 14:18 Ответить
і де обіцяна потужна відповідь Потужного на вбивства громадян?
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01.08.2025 13:58 Ответить
Записується ...
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01.08.2025 14:02 Ответить
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01.08.2025 14:03 Ответить
 
 