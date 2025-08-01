"Руйнівна Росія", "Смертельні хвилі ударів": світові ЗМІ винесли на перші шпальти атаку РФ на Київ. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського удару у ніч проти 31 липня в Києві загинула 31 людина, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки. Низка світових ЗМІ винесли на перші шпальти смертоносну атаку Росії на столицю України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини.LIVE".

Німецька газета Die Welt опублікувала такий заголовок: "Руйнівна робота Росії":

"Розчарування та гіркота на обличчях цих двох жінок у Києві перед обличчям руйнувань навколо них. Атаки на українську столицю не припиняються… Президент Володимир Зеленський звинуватив Москву у навмисних вбивствах… Мир без сили неможливий", - йдеться у статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар рашистів по Києву 31 липня: загинула вихователька ліцею Наталія Гайова, двоє її синів та брат

Також на російський удар по Києву відреагували й американські ЗМІ.

Видання The New York Times: "Смертельні хвилі ударів обрушуються на Київ":

"Атака сталася незабаром після того, як Трамп пригрозив новими санкціями проти Москви, якщо Путін не зупинить кровопролиття за 10 днів. Російські офіційні особи відкинули це попередження", - написано у підводці матеріалу.

Читайте також: Україна ініціює засідання Радбезу ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку РФ, - Сибіга

Також про удар написала газета The Washington Post із таким заголовком "Ніч бомбардувань у Києві":

66-річна пенсіонерка Катерина Наральник спостерігала, як рятувальники розбирають завали. Її син, донька та двоє онуків, 22 та 17 років, перебували на ділянці, яка зараз похована під завалами: "Все це впало на них. Ми невинні — мої онуки були молодими і невинними".

Американське видання Los Angeles Times наголосило на українських дітях, які загинули та постраждали внаслідок російської атаки:

"5-місячна дівчинка була серед 16 поранених дітей. Це найбільша кількість дітей, поранених під час однієї атаки на Київ з початку повномасштабного вторгнення Росії три роки тому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульна поліцейська Лілія Степанчук загинула внаслідок ракетного удару РФ по Києву. ФОТО

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська вдарили по Україні понад 300 дронами та 8 ракетами. Основною ціллю був Київ.

У Святошинському районі удар РФ припав на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано весь під’їзд.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершилися вранці 1 серпня. Унаслідок удару в Києві загинула 31 людина, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки.

Крім того, 159 людей постраждали, серед них — 16 дітей. Атака в ніч проти 31 липня стала найбільшою за кількістю поранених дітей за одну ніч у столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ.