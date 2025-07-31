Патрульна поліцейська Лілія Степанчук загинула внаслідок ракетного удару РФ по Києву. ФОТО

У ніч на 31 липня внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку Києва у Святошинському районі загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук.

Про це повідомляє голова Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Лілія Степанчук була інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 управління патрульної поліції Києва, яка відповідала за обслуговування лівого берега. Вона розпочала свою службу у 2017 році.

"До останньої хвилини рідні та близькі сподівались на диво… Але дива, на жаль, не сталось. Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Під руїнами будинку може перебувати її батько, на цей час тривають його пошуки", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки комбінованого удару по Києву: 15 загиблих, зокрема 6-річний хлопчик (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами Виговського, Лілія Степанчук була "завжди щирою, доброзичливою і відданою своїй справі".

"Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети… Ми сумуємо разом із родиною, друзями, колегами. Мої щирі співчуття рідним. Ваш біль — наш спільний біль", - резюмував голова Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алея Праведників у Бабиному Яру пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ. ФОТО







Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

За останніми даними, внаслідок комбінованого удару 15 людей загинули, зокрема 6-річний хлопчик.