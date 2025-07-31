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Новини Фото Жертви серед цивільного населення України Атака ракет і БпЛА на Київ
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Патрульна поліцейська Лілія Степанчук загинула внаслідок ракетного удару РФ по Києву. ФОТО

У ніч на 31 липня внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку Києва у Святошинському районі загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук.

Про це повідомляє голова Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Лілія Степанчук була інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 управління патрульної поліції Києва, яка відповідала за обслуговування лівого берега. Вона розпочала свою службу у 2017 році.

"До останньої хвилини рідні та близькі сподівались на диво… Але дива, на жаль, не сталось. Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Під руїнами будинку може перебувати її батько, на цей час тривають його пошуки", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки комбінованого удару по Києву: 15 загиблих, зокрема 6-річний хлопчик (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами Виговського, Лілія Степанчук була "завжди щирою, доброзичливою і відданою своїй справі".

"Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети… Ми сумуємо разом із родиною, друзями, колегами. Мої щирі співчуття рідним. Ваш біль — наш спільний біль", - резюмував голова Нацполіції.

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Обстріл Києва 31 липня: загинула патрульна поліціянтка Лілія Степанчук

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

За останніми даними, внаслідок комбінованого удару 15 людей загинули, зокрема 6-річний хлопчик.

Автор: 

Київ (19971) Нацполіція (15390) жертви (1863) патрульна поліція (1446) Повітряні атаки на Київ (901)


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Топ коментарі
+9
Світла пам'ять
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31.07.2025 20:46 Відповісти
+9
R.I.P. Воїну !
Героїні Слава !

співчуття рідним...

поважайте патрульних поліцейських!
вони перші, хто вас захистить на вулиці і надасть першу допомогу... ризикуючи і жертвуючи життям !

.
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31.07.2025 20:47 Відповісти
+6
❤️✝
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31.07.2025 20:43 Відповісти
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❤️✝
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31.07.2025 20:43 Відповісти
Світла пам'ять
показати весь коментар
31.07.2025 20:46 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Героїні Слава !

співчуття рідним...

поважайте патрульних поліцейських!
вони перші, хто вас захистить на вулиці і надасть першу допомогу... ризикуючи і жертвуючи життям !

.
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31.07.2025 20:47 Відповісти
Херсон, Миколаїв так само, із тцк навипередки. Воїни.
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31.07.2025 21:17 Відповісти
Видаляють коменти ,типу щось зміниться і люди забудуть їх героїчну втечу
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31.07.2025 21:24 Відповісти
І не менш героїчно та епічно потім повернулися, коли безпечно стало звісно.
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31.07.2025 21:31 Відповісти
кажуть,що отримали премії за героїчну втечу,типу ж місто в окупації було
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31.07.2025 21:33 Відповісти
Нашому головному поліціянту Шайхету навіть генерала дали, за героїчну оборону особисто ним міста, щоправда дистанційно, з Одеси. Та то таке...
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31.07.2025 21:42 Відповісти
тільки ТРО була
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31.07.2025 21:12 Відповісти
вивчи українську, а потім будеш патякати "на рахунок"

.
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31.07.2025 21:11 Відповісти
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31.07.2025 21:28 Відповісти
RIP
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31.07.2025 21:41 Відповісти
 
 