Алея Праведників у Бабиному Яру пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ. ФОТО
Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти четверга, 31 липня, пошкоджена Алея Праведників у Бабиному Яру –– меморіальному комплексі, внесеному до списку ЮНЕСКО.
Про це повідомило видання Jewish.news, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це вже третій російський удар по території Бабиного Яру від початку повномасштабного вторгнення Росії. Перший обстріл стався 1 березня 2022 року: тоді загинули п’ятеро людей, зокрема дитина.
"Удар по Алеї Праведників розцінюється як воєнний злочин проти культурної спадщини та пам’яті", - додало видання.
Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
За останніми даними, внаслідок комбінованого удару 11 людей загинули, зокрема 6-річний хлопчик.
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Вчора Шмигаль заявив що все це фуйня незламна і ми лише наблизились до її створення.
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Нескінченна безлімітна безпардонна брехня. Обіцяні реалізаціі прожектів з 2-3тижнів перетворились на 2-3 роки і схоже обіцяють бути в 2-3 десятирічча. У зевлади як вони ввпжають вони є. У України їх немає.Ми маємо усвідомити, що ми долітаємо до дна викопаної нам зеленським могили