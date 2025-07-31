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Новини Фото Обстріли Києва Атака ракет і БпЛА на Київ
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Алея Праведників у Бабиному Яру пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ. ФОТО

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти четверга, 31 липня, пошкоджена Алея Праведників у Бабиному Яру –– меморіальному комплексі, внесеному до списку ЮНЕСКО.

Про це повідомило видання Jewish.news, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це вже третій російський удар по території Бабиного Яру від початку повномасштабного вторгнення Росії. Перший обстріл стався 1 березня 2022 року: тоді загинули п’ятеро людей, зокрема дитина.

"Удар по Алеї Праведників розцінюється як воєнний злочин проти культурної спадщини та пам’яті", - додало видання.

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Атака РФ на Київ 31 липня: є пошкодження у Бабиному Яру

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

За останніми даними, внаслідок комбінованого удару 11 людей загинули, зокрема 6-річний хлопчик.

Автор: 

Бабин Яр (160) Київ (19949) обстріл (30109) ЮНЕСКО (168) Повітряні атаки на Київ (901)


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Рік тому малороський Зебнат заявив про успішне випробування балістики. Місяць тому руснявий Д`єрмак заявив про початок її серійного випуску.
Вчора Шмигаль заявив що все це фуйня незламна і ми лише наблизились до її створення.
Патужна цянина в очі бо за стільки часу жодного її застосування не було.


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31.07.2025 18:05 Відповісти
- Товаріщ прєзідєнт, вони там з картонками стоять, питання задають, що їм сказати?
- Скажи що завершуємо розробку балістики.

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31.07.2025 18:07 Відповісти
https://prm.ua/ukraina-**********-rozrobku-vlasnykh-balistychnykh-raket-shmyhal/ Україна завершує розробку власних балістичних ракет, - Шмигаль.

Нескінченна безлімітна безпардонна брехня. Обіцяні реалізаціі прожектів з 2-3тижнів перетворились на 2-3 роки і схоже обіцяють бути в 2-3 десятирічча. У зевлади як вони ввпжають вони є. У України їх немає.Ми маємо усвідомити, що ми долітаємо до дна викопаної нам зеленським могили
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31.07.2025 18:10 Відповісти
Власну могилу ми викопали самі в 2019.
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31.07.2025 18:14 Відповісти
Так вже рік як є балістична ракета, чи нам знову ЗЄмленський напизідл ?
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31.07.2025 18:18 Відповісти
Якою буде реакція Ізраїля?
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31.07.2025 18:35 Відповісти
 
 