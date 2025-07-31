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Новости Фото Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
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Аллея Праведников в Бабьем Яре повреждена в результате атаки РФ на Киев. ФОТО

В результате российской атаки на Киев в ночь на четверг, 31 июля, повреждена Аллея Праведников в Бабьем Яре - мемориальном комплексе, внесенном в список ЮНЕСКО.

Об этом сообщило издание Jewish.news, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это уже третий российский удар по территории Бабьего Яра с начала полномасштабного вторжения России. Первый обстрел произошел 1 марта 2022 года: тогда погибли пять человек, в том числе ребенок.

"Удар по Аллее Праведников расценивается как военное преступление против культурного наследия и памяти", - добавило издание.

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Атака РФ на Киев 31 июля: есть повреждения в Бабином Яру

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

По последним данным, в результате комбинированного удара 11 человек погибли, в том числе 6-летний мальчик.

Автор: 

Бабий Яр (188) Киев (25932) обстрел (28806) ЮНЕСКО (217) Воздушные атаки на Киев (847)


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Рік тому малороський Зебнат заявив про успішне випробування балістики. Місяць тому руснявий Д`єрмак заявив про початок її серійного випуску.
Вчора Шмигаль заявив що все це фуйня незламна і ми лише наблизились до її створення.
Патужна цянина в очі бо за стільки часу жодного її застосування не було.


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31.07.2025 18:05 Ответить
- Товаріщ прєзідєнт, вони там з картонками стоять, питання задають, що їм сказати?
- Скажи що завершуємо розробку балістики.

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31.07.2025 18:07 Ответить
https://prm.ua/ukraina-**********-rozrobku-vlasnykh-balistychnykh-raket-shmyhal/ Україна завершує розробку власних балістичних ракет, - Шмигаль.

Нескінченна безлімітна безпардонна брехня. Обіцяні реалізаціі прожектів з 2-3тижнів перетворились на 2-3 роки і схоже обіцяють бути в 2-3 десятирічча. У зевлади як вони ввпжають вони є. У України їх немає.Ми маємо усвідомити, що ми долітаємо до дна викопаної нам зеленським могили
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31.07.2025 18:10 Ответить
Власну могилу ми викопали самі в 2019.
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31.07.2025 18:14 Ответить
Так вже рік як є балістична ракета, чи нам знову ЗЄмленський напизідл ?
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31.07.2025 18:18 Ответить
При попередниках балістику почали випускати серійно. Зупинили виробництво в 2019 після виборів клована. Замість оборони держави ми розпочали укладати неякісний асфальт на оборонні гроші..
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31.07.2025 18:50 Ответить
Якою буде реакція Ізраїля?
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31.07.2025 18:35 Ответить
 
 