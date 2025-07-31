Аллея Праведников в Бабьем Яре повреждена в результате атаки РФ на Киев. ФОТО

В результате российской атаки на Киев в ночь на четверг, 31 июля, повреждена Аллея Праведников в Бабьем Яре - мемориальном комплексе, внесенном в список ЮНЕСКО.

Об этом сообщило издание Jewish.news, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это уже третий российский удар по территории Бабьего Яра с начала полномасштабного вторжения России. Первый обстрел произошел 1 марта 2022 года: тогда погибли пять человек, в том числе ребенок.

"Удар по Аллее Праведников расценивается как военное преступление против культурного наследия и памяти", - добавило издание.

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Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

По последним данным, в результате комбинированного удара 11 человек погибли, в том числе 6-летний мальчик.