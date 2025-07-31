Аллея Праведников в Бабьем Яре повреждена в результате атаки РФ на Киев. ФОТО
В результате российской атаки на Киев в ночь на четверг, 31 июля, повреждена Аллея Праведников в Бабьем Яре - мемориальном комплексе, внесенном в список ЮНЕСКО.
Об этом сообщило издание Jewish.news, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это уже третий российский удар по территории Бабьего Яра с начала полномасштабного вторжения России. Первый обстрел произошел 1 марта 2022 года: тогда погибли пять человек, в том числе ребенок.
"Удар по Аллее Праведников расценивается как военное преступление против культурного наследия и памяти", - добавило издание.
Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
По последним данным, в результате комбинированного удара 11 человек погибли, в том числе 6-летний мальчик.
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Вчора Шмигаль заявив що все це фуйня незламна і ми лише наблизились до її створення.
Патужна цянина в очі бо за стільки часу жодного її застосування не було.
- Скажи що завершуємо розробку балістики.
Нескінченна безлімітна безпардонна брехня. Обіцяні реалізаціі прожектів з 2-3тижнів перетворились на 2-3 роки і схоже обіцяють бути в 2-3 десятирічча. У зевлади як вони ввпжають вони є. У України їх немає.Ми маємо усвідомити, що ми долітаємо до дна викопаної нам зеленським могили