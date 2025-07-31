1 августа объявлен Днем траура в Киеве

В Киеве 1 августа объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - говорится в сообщении.

Я отмечается, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.



Также 1 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

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Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. По последним данным, в результате комбинированного удара 11 человек погибли, в том числе 6-летний мальчик.