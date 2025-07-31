РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9121 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
454 1

1 августа объявлен Днем траура в Киеве

Рашисты в очередной раз атаковали Киев

В Киеве 1 августа объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - говорится в сообщении.

Я отмечается, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Также 1 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

Также смотрите: Три медицинских учреждения повреждены в результате атаки РФ на Киев, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. По последним данным, в результате комбинированного удара 11 человек погибли, в том числе 6-летний мальчик.

Автор: 

Киев (25932) траур (240) Воздушные атаки на Киев (847)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без ударів у відповідь по москві цей кошмар ніколи не скінчится. Зло треба карати. Карати жорстоко. Тоді у наш цивільних громадян будет шанс на виживання.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:47 Ответить
 
 