1 серпня оголошено Днем жалоби у Києві

У Києві 1 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Вітлій Кличко.

"Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - йдеться в повідомленні.

Я зазначається, у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.



Також 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

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Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. За останніми даними, внаслідок комбінованого удару 11 людей загинули, зокрема 6-річний хлопчик.