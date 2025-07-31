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Новини Обстріли Києва Атака ракет і БпЛА на Київ
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1 серпня оголошено Днем жалоби у Києві

Рашисти вкотре атакували Київ

У Києві 1 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Вітлій Кличко.

"Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - йдеться в повідомленні.

Я зазначається, у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Також 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

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Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. За останніми даними, внаслідок комбінованого удару 11 людей загинули, зокрема 6-річний хлопчик.

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