1 серпня оголошено Днем жалоби у Києві
У Києві 1 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Вітлій Кличко.
"Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - йдеться в повідомленні.
Я зазначається, у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Також 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.
Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. За останніми даними, внаслідок комбінованого удару 11 людей загинули, зокрема 6-річний хлопчик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль