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Новости Фото Жертвы среди гражданского населения Украины Атака ракет и БпЛА на Киев
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Патрульная полицейская Лилия Степанчук погибла вследствие ракетного удара РФ по Киеву. ФОТО

В ночь на 31 июля вследствие ракетного удара РФ по жилому дому Киева в Святошинском районе погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук.

Об этом сообщает глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

Лилия Степанчук была инспектором взвода №2 роты №3 батальона №1 полка №2 управления патрульной полиции Киева, которая отвечала за обслуживание левого берега. Она начала свою службу в 2017 году.

"До последней минуты родные и близкие надеялись на чудо... Но чуда, к сожалению, не произошло. Спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов. Под руинами дома может находиться ее отец, в настоящее время продолжаются его поиски", - отметил он.

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По словам Выговского, Лилия Степанчук была "всегда искренней, доброжелательной и преданной своему делу".

"Она была светлым человеком, который искренне служил украинскому народу, защищал людей и оставался верным присяге до последнего вздоха. Ее самоотверженность и человечность оставят глубокий след в сердцах всех, кто ее знал. Ее жизнь оборвалась в мирном городе, от вражеской ракеты... Мы скорбим вместе с семьей, друзьями, коллегами. Мои искренние соболезнования родным. Ваша боль - наша общая боль", - резюмировал глава Нацполиции.

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Обстрел Киева 31 июля: погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

По последним данным, вследствие комбинированного удара 15 человек погибли, в том числе 6-летний мальчик.

Автор: 

Киев (25954) Нацполиция (16667) жертвы (2142) патрульная полиция (1816) Воздушные атаки на Киев (847)


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Топ комментарии
+9
Світла пам'ять
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31.07.2025 20:46 Ответить
+9
R.I.P. Воїну !
Героїні Слава !

співчуття рідним...

поважайте патрульних поліцейських!
вони перші, хто вас захистить на вулиці і надасть першу допомогу... ризикуючи і жертвуючи життям !

.
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31.07.2025 20:47 Ответить
+6
❤️✝
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31.07.2025 20:43 Ответить
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❤️✝
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31.07.2025 20:43 Ответить
Світла пам'ять
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31.07.2025 20:46 Ответить
R.I.P. Воїну !
Героїні Слава !

співчуття рідним...

поважайте патрульних поліцейських!
вони перші, хто вас захистить на вулиці і надасть першу допомогу... ризикуючи і жертвуючи життям !

.
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31.07.2025 20:47 Ответить
Херсон, Миколаїв так само, із тцк навипередки. Воїни.
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31.07.2025 21:17 Ответить
Видаляють коменти ,типу щось зміниться і люди забудуть їх героїчну втечу
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31.07.2025 21:24 Ответить
І не менш героїчно та епічно потім повернулися, коли безпечно стало звісно.
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31.07.2025 21:31 Ответить
кажуть,що отримали премії за героїчну втечу,типу ж місто в окупації було
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31.07.2025 21:33 Ответить
Нашому головному поліціянту Шайхету навіть генерала дали, за героїчну оборону особисто ним міста, щоправда дистанційно, з Одеси. Та то таке...
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31.07.2025 21:42 Ответить
тільки ТРО була
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31.07.2025 21:12 Ответить
вивчи українську, а потім будеш патякати "на рахунок"

.
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31.07.2025 21:11 Ответить
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31.07.2025 21:28 Ответить
RIP
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31.07.2025 21:41 Ответить
 
 