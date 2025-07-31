Патрульная полицейская Лилия Степанчук погибла вследствие ракетного удара РФ по Киеву. ФОТО
В ночь на 31 июля вследствие ракетного удара РФ по жилому дому Киева в Святошинском районе погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук.
Об этом сообщает глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.
Лилия Степанчук была инспектором взвода №2 роты №3 батальона №1 полка №2 управления патрульной полиции Киева, которая отвечала за обслуживание левого берега. Она начала свою службу в 2017 году.
"До последней минуты родные и близкие надеялись на чудо... Но чуда, к сожалению, не произошло. Спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов. Под руинами дома может находиться ее отец, в настоящее время продолжаются его поиски", - отметил он.
По словам Выговского, Лилия Степанчук была "всегда искренней, доброжелательной и преданной своему делу".
"Она была светлым человеком, который искренне служил украинскому народу, защищал людей и оставался верным присяге до последнего вздоха. Ее самоотверженность и человечность оставят глубокий след в сердцах всех, кто ее знал. Ее жизнь оборвалась в мирном городе, от вражеской ракеты... Мы скорбим вместе с семьей, друзьями, коллегами. Мои искренние соболезнования родным. Ваша боль - наша общая боль", - резюмировал глава Нацполиции.
Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
По последним данным, вследствие комбинированного удара 15 человек погибли, в том числе 6-летний мальчик.
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