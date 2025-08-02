Удар РФ по Киеву: в больницах до сих пор остаются 25 киевлян. Трое из них - дети

В результате атаки РФ по Киеву 31 июля погиб 31 человек. Еще 159 человек пострадали, среди них - 16 детей. Сейчас в больницах находятся 25 киевлян, в том числе трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в департаменте здравоохранения города Киева.

"10 пострадавших все еще в тяжелом состоянии. Однако - стабильные. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти их и продолжают прилагать усилия, чтобы как можно быстрее поставить на ноги каждого раненого", - говорится в сообщении.

Самой маленькой пострадавшей - всего 5 месяцев.

"Киевские детские нейрохирурги позавчера спасли ей жизнь, а сегодня она уже улыбается, как будто подбадривая нас всех. Ее улыбка - сильнее врага. Это лицо несокрушимой жизни. Жизнь, которая еще даже не умеет говорить, а уже победила смерть! Потому что Украина - это о будущем", - отметила директор департамента Валентина Гинзбург.

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Напомним, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Украине более 300 дронами и 8 ракетами. Основной целью был Киев.

В Святошинском районе удар РФ пришелся на жилую многоэтажку, где был разрушен весь подъезд.

Поисково-спасательные работы в Киеве завершились утром 1 августа.