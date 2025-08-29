УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9817 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
1 544 13

Удар РФ по Києву: Рятувальні роботи завершено, загинуло 23 людини, доля 8 осіб залишається невідомою, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка стосовно російського удару по Києву 28 серпня.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу. Я дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США після масованого обстрілу РФ: Удари по житлових будинках та цивільних районах є неприйнятними. Трамп заявляв, що вбивства мають припинитися

Удар РФ по Києву 28 серпня

Зеленський наголосив, що Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по Україні, українцях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну.

"Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати "шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" мають цю силу", - додав президент.

Також дивіться: У Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Києву 28 серпня
Удар РФ по Києву 28 серпня
Удар РФ по Києву 28 серпня
Удар РФ по Києву 28 серпня
Удар РФ по Києву 28 серпня
Удар РФ по Києву 28 серпня
Удар РФ по Києву 28 серпня
Удар РФ по Києву 28 серпня
Удар РФ по Києву 28 серпня

Автор: 

Зеленський Володимир (25291) Київ (20091) обстріл (30564) Повітряні атаки на Київ (923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Де удари у відповідь? Чому сьогодні не спалили ніодного рашистського заводу чи НПЗ?
показати весь коментар
29.08.2025 10:32 Відповісти
+8
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
29.08.2025 10:35 Відповісти
+7
Погано що ти не маєш силу. 6+років президент, а толку 0. Даремно втрачений час для України. Тільки відосики знімати вмієш, да піаритись лише. Профнепридатний президент, мало що не компетентний, так ще переслідуєш тих хто розумніший тебе.
показати весь коментар
29.08.2025 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де удари у відповідь? Чому сьогодні не спалили ніодного рашистського заводу чи НПЗ?
показати весь коментар
29.08.2025 10:32 Відповісти
Погано що ти не маєш силу. 6+років президент, а толку 0. Даремно втрачений час для України. Тільки відосики знімати вмієш, да піаритись лише. Профнепридатний президент, мало що не компетентний, так ще переслідуєш тих хто розумніший тебе.
показати весь коментар
29.08.2025 10:34 Відповісти
Як це "толку О"? Якби не потужний лідор, то ти б так і сидів у своїй Жмерінці,а так хоч Европу побачив..Звіддти якраз і "переживають за Україну" самі надхненні патріоти...
показати весь коментар
29.08.2025 11:29 Відповісти
рашисты ****** будьте вы прокляты на вечные времена,горите в аду все!!!! мои соболезнования всем семьям погибшим а раненным скорейшего выздоровления!
показати весь коментар
29.08.2025 10:34 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
29.08.2025 10:35 Відповісти
Они перешли уже в рашизм - худшая форма русизма
показати весь коментар
29.08.2025 11:56 Відповісти
Всі вже і без тебе це знають. Ти навіщо своєю мордою народ дратуєш? Запиши відосік зі своїм суіцидом краще, в стилі, Я устал, я ухожу.
показати весь коментар
29.08.2025 10:35 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 10:37 Відповісти
А, що там Трамп та все його біледімне оточення? Смокчуть кров вбитих рашистами яку виплеснули їм на голову їх путінські дружбани?
Свині цинічні, бездушніі безбожні.
Зглянися Боже, на тих хто нищить і зневажає твою жертовність аби люди поклонялися не тобі, а їм - вбивцям, благаючи бути людьми. Вже начасі, Господи цим людожерам покласти край, аби спасти цей світ який ти створив з такою любов'ю!
Надай, Господи Україні, її народу та їх віську свій Щит і Меч, аби звільнити свої землі від всіх хто знедолює і руйнує Україну і відбирає життя людей!
Амінь🙏
показати весь коментар
29.08.2025 10:56 Відповісти
нам вже Кличко доповів, а цей вирішив також пропіаритись на крові
показати весь коментар
29.08.2025 11:08 Відповісти
Коли жаб повернеться, то ждіть його кортеж до Дарницького ринку, перекриття Лівого берега, всіх повідганяють, щоб лідур квітки поклав.. ****, ДЕ ППО ...? :
показати весь коментар
29.08.2025 11:57 Відповісти
Смерть цих людей і на твоїй совісті зелена жаба.
показати весь коментар
29.08.2025 12:02 Відповісти
 
 