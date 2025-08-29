Удар РФ по Києву: Рятувальні роботи завершено, загинуло 23 людини, доля 8 осіб залишається невідомою, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка стосовно російського удару по Києву 28 серпня.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу. Я дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по Україні, українцях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну.
"Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати "шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" мають цю силу", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Свині цинічні, бездушніі безбожні.
Зглянися Боже, на тих хто нищить і зневажає твою жертовність аби люди поклонялися не тобі, а їм - вбивцям, благаючи бути людьми. Вже начасі, Господи цим людожерам покласти край, аби спасти цей світ який ти створив з такою любов'ю!
Надай, Господи Україні, її народу та їх віську свій Щит і Меч, аби звільнити свої землі від всіх хто знедолює і руйнує Україну і відбирає життя людей!
Амінь🙏