РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
1 117 10

Удар РФ по Киеву: Спасательные работы завершены, погибло 23 человека, судьба 8 человек остается неизвестной, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко относительно российского удара по Киеву 28 августа.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. Продолжается разбор разрушенных конструкций. По состоянию на это время известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них четыре ребенка. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всего той ночью россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь. Я благодарю спасателей, полицейских, врачей и медсестер, все коммунальные и экстренные службы, каждого, кто задействован в помощи людям", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США после массированного обстрела РФ: Удары по жилым домам и гражданским районам являются неприемлемыми. Трамп заявлял, что убийства должны прекратиться

Удар РФ по Киеву 28 августа

Зеленский подчеркнул, что Россия должна отвечать за этот удар, как и за все другие удары по Украине, украинцам и по всем попыткам мира завершить эту войну.

"Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу", - добавил президент.

Также смотрите: В Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Киеву 28 августа
Удар РФ по Киеву 28 августа
Удар РФ по Киеву 28 августа
Удар РФ по Киеву 28 августа
Удар РФ по Киеву 28 августа
Удар РФ по Киеву 28 августа
Удар РФ по Киеву 28 августа
Удар РФ по Киеву 28 августа
Удар РФ по Киеву 28 августа

Автор: 

Зеленский Владимир (21750) Киев (26053) обстрел (29234) Воздушные атаки на Киев (866)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де удари у відповідь? Чому сьогодні не спалили ніодного рашистського заводу чи НПЗ?
показать весь комментарий
29.08.2025 10:32 Ответить
Погано що ти не маєш силу. 6+років президент, а толку 0. Даремно втрачений час для України. Тільки відосики знімати вмієш, да піаритись лише. Профнепридатний президент, мало що не компетентний, так ще переслідуєш тих хто розумніший тебе.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:34 Ответить
Як це "толку О"? Якби не потужний лідор, то ти б так і сидів у своїй Жмерінці,а так хоч Европу побачив..Звіддти якраз і "переживають за Україну" самі надхненні патріоти...
показать весь комментарий
29.08.2025 11:29 Ответить
рашисты ****** будьте вы прокляты на вечные времена,горите в аду все!!!! мои соболезнования всем семьям погибшим а раненным скорейшего выздоровления!
показать весь комментарий
29.08.2025 10:34 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
29.08.2025 10:35 Ответить
Всі вже і без тебе це знають. Ти навіщо своєю мордою народ дратуєш? Запиши відосік зі своїм суіцидом краще, в стилі, Я устал, я ухожу.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:35 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2025 10:37 Ответить
А, що там Трамп та все його біледімне оточення? Смокчуть кров вбитих рашистами яку виплеснули їм на голову їх путінські дружбани?
Свині цинічні, бездушніі безбожні.
Зглянися Боже, на тих хто нищить і зневажає твою жертовність аби люди поклонялися не тобі, а їм - вбивцям, благаючи бути людьми. Вже начасі, Господи цим людожерам покласти край, аби спасти цей світ який ти створив з такою любов'ю!
Надай, Господи Україні, її народу та їх віську свій Щит і Меч, аби звільнити свої землі від всіх хто знедолює і руйнує Україну і відбирає життя людей!
Амінь🙏
показать весь комментарий
29.08.2025 10:56 Ответить
нам вже Кличко доповів, а цей вирішив також пропіаритись на крові
показать весь комментарий
29.08.2025 11:08 Ответить
 
 