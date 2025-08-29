Рашисты убили 23 человека во время ракетного удара по Киеву 28 августа, в том числе двухлетнюю Ангелину.. ФОТО
В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Киеве в ночь на 28 августа погибли 23 человека.
Об этом рассказали в организации "Их убила Россия", информирует Цензор.НЕТ.
Первые имена украинцев, чьи жизни оборвала российская атака:
- 2-летняя Ангелина и ее 24-летняя мама Надежда.
- 17-летняя Марина Гришко - студентка Киевского энергетического профессионального колледжа.
- 14-летний Назарий Коваль -- школьник.
- Елена Чалая. Она получила осколочные ранения в результате ракетного удара, когда шла в укрытие.
- Вера Тулупова - участница Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица".
- Яна Шаповал - мать 10-летнего мальчика.
- Оксана Процюк - врач физической и реабилитационной медицины, невролог.
Что известно о погибших
17-летняя Марина Гришко была студенткой третьего курса Киевского энергетического профессионального колледжа. Отец девушки - военный, который вчера вместе с женой был вынужден опознавать тело погибшей дочери. Марина жила в Дарницком районе.
Елена Чалая получила осколочные ранения, когда бежала в укрытие во время атаки. Женщина жила в Голосеевском районе столицы.
14-летний Назарий Коваль учился в 8-Б классе Лицея № 127 в Дарницком районе.
"Назарий был светлым, жизнерадостным ребенком, который мечтал и строил планы на будущее. Его жизнь оборвала жестокая война", - написали о Назарии в лицее.
Яна Шаповал вместе с мужем и сыном жила на пятом этаже в подъезде, который полностью разрушила российская ракета в Дарницком районе.
Женщина погибла, ее сын и муж выжили, находятся в больнице.
После ночной атаки о трагедии узнала мама женщины Екатерина, которая приехала к руинам, где когда-то бурлила жизнь ее дочери, зятя и внука и рассказала, что о трагической потере узнала, когда была на даче. Женщина до последнего надеялась, что Яна выжила, однако зять позвонил и сообщил о гибели жены.
В результате атаки РФ погибла врач физической и реабилитационной медицины, невролог центра медицинской реабилитации КНП Киевская городская клиническая больница 1 Оксана Процюк.
"Оксана Николаевна была не только хорошим врачом, профессионалом своего дела, очаровательной женщиной, заботливой женой и мамой, гордостью нашего коллектива, но и настоящим другом для нас, поддержкой для своих пациентов! Ее честность, доброта, искренность, ответственность, забота и мудрость были примером для коллег! Она не просто направляла нашу команду, а вдохновляла нас каждый день! Ее путь был полон любви к жизни и стремления помочь каждому, кто обращался!", - рассказали коллеги из КНП Киевская городская клиническая больница 1.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 23 погибших, в том числе детей.
В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
а Україна показала відосік про "Фламіного"...
это смотря как подать. информация должна быть перед глазами, и чем чаще тем лучше, кому-то зайдет, кому-то нет, но без нее создастся иллюзия, что война так себе или ее вообще уже нет