Рашисты убили 23 человека во время ракетного удара по Киеву 28 августа, в том числе двухлетнюю Ангелину.. ФОТО

В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Киеве в ночь на 28 августа погибли 23 человека.

Об этом рассказали в организации "Их убила Россия", информирует Цензор.НЕТ.

Первые имена украинцев, чьи жизни оборвала российская атака:

  • 2-летняя Ангелина и ее 24-летняя мама Надежда.
  • 17-летняя Марина Гришко - студентка Киевского энергетического профессионального колледжа.
  • 14-летний Назарий Коваль -- школьник.
  • Елена Чалая. Она получила осколочные ранения в результате ракетного удара, когда шла в укрытие.
  • Вера Тулупова - участница Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица".
  • Яна Шаповал - мать 10-летнего мальчика.
  • Оксана Процюк - врач физической и реабилитационной медицины, невролог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Киеву: Спасательные работы завершены, погибло 23 человека, судьба 8 человек остается неизвестной, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Обстрел Киева 28 августа: что известно о 23 погибших

Что известно о погибших

17-летняя Марина Гришко была студенткой третьего курса Киевского энергетического профессионального колледжа. Отец девушки - военный, который вчера вместе с женой был вынужден опознавать тело погибшей дочери. Марина жила в Дарницком районе.

Обстрел Киева 28 августа: что известно о 23 погибших

Елена Чалая получила осколочные ранения, когда бежала в укрытие во время атаки. Женщина жила в Голосеевском районе столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США после массированного обстрела РФ: Удары по жилым домам и гражданским районам являются неприемлемыми. Трамп заявлял, что убийства должны прекратиться

Обстрел Киева 28 августа: что известно о 23 погибших

14-летний Назарий Коваль учился в 8-Б классе Лицея № 127 в Дарницком районе.

"Назарий был светлым, жизнерадостным ребенком, который мечтал и строил планы на будущее. Его жизнь оборвала жестокая война", - написали о Назарии в лицее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела. ФОТОрепортаж

Обстрел Киева 28 августа: что известно о 23 погибших

Яна Шаповал вместе с мужем и сыном жила на пятом этаже в подъезде, который полностью разрушила российская ракета в Дарницком районе.

Женщина погибла, ее сын и муж выжили, находятся в больнице.

После ночной атаки о трагедии узнала мама женщины Екатерина, которая приехала к руинам, где когда-то бурлила жизнь ее дочери, зятя и внука и рассказала, что о трагической потере узнала, когда была на даче. Женщина до последнего надеялась, что Яна выжила, однако зять позвонил и сообщил о гибели жены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский режим в очередной раз продемонстрировал свою человеконенавистническую природу, - Всеукраинский Совет Церквей

Обстрел Киева 28 августа: что известно о 23 погибших

В результате атаки РФ погибла врач физической и реабилитационной медицины, невролог центра медицинской реабилитации КНП Киевская городская клиническая больница 1 Оксана Процюк.

"Оксана Николаевна была не только хорошим врачом, профессионалом своего дела, очаровательной женщиной, заботливой женой и мамой, гордостью нашего коллектива, но и настоящим другом для нас, поддержкой для своих пациентов! Ее честность, доброта, искренность, ответственность, забота и мудрость были примером для коллег! Она не просто направляла нашу команду, а вдохновляла нас каждый день! Ее путь был полон любви к жизни и стремления помочь каждому, кто обращался!", - рассказали коллеги из КНП Киевская городская клиническая больница 1.

Также читайте: Удар РФ по Киеву: в больницах до сих пор остаются 25 киевлян. Трое из них - дети

Обстрел Киева 28 августа: что известно о 23 погибших

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 23 погибших, в том числе детей.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

