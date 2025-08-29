Массированный удар РФ по Киеву: завершена ликвидация последствий обстрела. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели завершили ликвидацию последствий комбинированного российского удара по Киеву в ночь на 28 августа.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Российская атака унесла жизни 25 человек, среди них 4 детей. Наибольшие разрушения - в Дарницком районе, где разрушена пятиэтажка.

Подразделения ГСЧС работали на 19 локациях в 6 районах города.

Было привлечено более 700 спасателей, почти 150 единиц техники и 7 собак. Спасены 15 человек, в том числе 4 детей.

Психологи ГСЧС, Нацполиция и Красный Крест оказали помощь 312 гражданам. Вывезено более 3150 тонн конструкций и мусора, убрано 26 поврежденных авто.

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.

Количество погибших в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.

Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

