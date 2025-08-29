США в Радбезі ООН: Лідери Росії та України повинні домовитися про проведення зустрічі

Атаки російських дронів і ракет на Україну, які призвели до численних жертв серед цивільного населення, ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру.

Про це заявив в.о. заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останні атаки дронів і ракет на Україну, які призвели до численних жертв серед цивільного населення та пошкодження житлових районів, офісів Представництва ЄС у Києві та будівлі, в якій розміщується Британська Рада, ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру. Ці удари по цивільних районах повинні негайно припинитися. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Росія повинна негайно прийняти рішення про рух до миру", - сказав Келлі на екстренному засіданні Ради безпеки ООН на тему "Підтримка миру та безпеки України".

Представник США зазначив, що протягом останніх тижнів Сполучені Штати доклали "надзвичайних зусиль, щоб покласти край російсько-українській війні". Так, 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся віч-на-віч з російським Володимиром Путіним на Алясці. 18 серпня президент Трамп прийняв у Білому домі президента України Зеленського та сім інших європейських лідерів, щоб розвинути прогрес, досягнутий на саміті на Алясці.

"Лідери Росії та України повинні домовитися про проведення двосторонніх зустрічей. Президент Трамп попередив про подальші економічні заходи, які США можуть вжити, якщо Росія вирішить продовжити цю війну, – заходи, які можуть мати далекосяжні наслідки для майбутнього економічного процвітання Росії. Сполучені Штати закликають РФ уникнути цих наслідків, припинивши насильство та конструктивно долучившись до припинення війни", - сказав Келлі.