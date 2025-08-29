УКР
США в Радбезі ООН: Лідери Росії та України повинні домовитися про проведення зустрічі

Атаки російських дронів і ракет на Україну, які призвели до численних жертв серед цивільного населення, ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру.

Про це заявив в.о. заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останні атаки дронів і ракет на Україну, які призвели до численних жертв серед цивільного населення та пошкодження житлових районів, офісів Представництва ЄС у Києві та будівлі, в якій розміщується Британська Рада, ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру. Ці удари по цивільних районах повинні негайно припинитися. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Росія повинна негайно прийняти рішення про рух до миру", - сказав Келлі на екстренному засіданні Ради безпеки ООН на тему "Підтримка миру та безпеки України".

Представник США зазначив, що протягом останніх тижнів Сполучені Штати доклали "надзвичайних зусиль, щоб покласти край російсько-українській війні". Так, 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся віч-на-віч з російським Володимиром Путіним на Алясці. 18 серпня президент Трамп прийняв у Білому домі президента України Зеленського та сім інших європейських лідерів, щоб розвинути прогрес, досягнутий на саміті на Алясці.

Читайте також: Україна в Радбезі ООН: Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але РФ затягує процес

"Лідери Росії та України повинні домовитися про проведення двосторонніх зустрічей. Президент Трамп попередив про подальші економічні заходи, які США можуть вжити, якщо Росія вирішить продовжити цю війну, – заходи, які можуть мати далекосяжні наслідки для майбутнього економічного процвітання Росії. Сполучені Штати закликають РФ уникнути цих наслідків, припинивши насильство та конструктивно долучившись до припинення війни", - сказав Келлі.

США (24181) Радбез ООН (886) переговори з Росією (1429)
+9
Дедушка Дональд в печали
Нобелевка может пролететь - как фанера над Парижем
30.08.2025 00:12 Відповісти
+8
а шо ж такоє? на Аляскє шось пішло не так?
30.08.2025 00:02 Відповісти
+3
Так путінська коняка ж сказала що зустріч ***** та зе не планується, тобто-не буде її. Що там в.о. заступника постійного представника США при ООН закликає організувати, якщо *****, попри довжелезну червону доріжку, що йому стелили штатівські військові, відповіло черговим ракетним ударом по столиці України, забравши десятки життів цивільних. Вертіло ***** на бую ваші ініціативи про мирні перемовини. Йому зустріч на Алясці потрібна була тільки для того, щоб показати власному стаду та друзям-терористам що держава-поліцейський #1 у світі легалізує його тероризм та тим самим принижується. (Вистелити червону доріжку, ручкатися та посміхатися дияволу, що знищило сотні тисяч життів та скалічило життя мільйонів-це повний *******).
30.08.2025 00:24 Відповісти
ну тупые американцы, )(йулу пофиг на процветание расеи, его интересует только свое эго
показати весь коментар
30.08.2025 00:10 Відповісти
а що, купити не здатен? Ну, там "поговрити" з окремими членами Нобелівського комітету...
показати весь коментар
30.08.2025 00:14 Відповісти
Хорошая идея ,кстати
Надо дедушке ее подкинуть
показати весь коментар
30.08.2025 00:15 Відповісти
та давно там WН там подібні "ідеї" циркулюють, чомусь впевнений на всі сто. Ще та шобла корупціонерів зібралась... куди там нашій з ОПи...
показати весь коментар
30.08.2025 00:21 Відповісти
Все бывает первые
Пусть купит нобелевский комитет
Повеселимся
Будет о чем - дня три потрындеть
показати весь коментар
30.08.2025 00:25 Відповісти
Впервые
показати весь коментар
30.08.2025 00:26 Відповісти
і щоб ЄС виділив на це кошти
показати весь коментар
30.08.2025 06:03 Відповісти
Відкрити кримінальну справу?
показати весь коментар
30.08.2025 00:18 Відповісти
Над Донею і горобець без таріфів не пролетить не то шо нобелівка
показати весь коментар
30.08.2025 02:45 Відповісти
Що цікаво, є інфа: "https://ua.interfax.com.ua/news/general/1100546.html ООН закликає до негайного припинення вогню та всеосяжного миру в Україні після масованої атаки росіянами житлових будинків Києва 28 серпня", там помічник Генерального секретаря ООН Гутьєреща з питань Європи, Центральної Азії та Америки словак Мирослав Енча в доповідді для цього екстреного засідання Радбезу заявив: "Ми поновлюємо заклик Генерального секретаря до повного, негайного й безумовного припинення вогню. Припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного й стійкого миру в Україні, що повністю забезпечить її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність". Ніде в доповідді він не згадав рф як агресора та окупанта..., окрім, як наприкінці "Організація ООН висловлює занепокоєння й ударами по території Російської Федерації, де також повідомлялось про жертви серед мирного населення".
30.08.2025 00:13 Відповісти
Єрмак у Нью-Йорку заявив в інтерв'ю DW, що Україна готова до мирних переговорів із Росією на рівні лідерів і впевнена у своїй перемозі за столом переговорів.
показати весь коментар
30.08.2025 00:13 Відповісти
30.08.2025 00:14 Відповісти
Він що, мівіни об'ївся?
показати весь коментар
30.08.2025 07:56 Відповісти
Та йдіть ви в сраку, прокляті трампони.
показати весь коментар
30.08.2025 00:15 Відповісти
шапіто а не дипломати зараз в США
показати весь коментар
30.08.2025 00:16 Відповісти
Хай по відео проведуть зустріч, у чому проблема?
Kлопоту менше з підготовкою.
показати весь коментар
30.08.2025 00:23 Відповісти
Представник США зазначив, що протягом останніх тижнів Сполучені Штати доклали "надзвичайних зусиль, щоб покласти край російсько-українській війні". Так, 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся віч-на-віч з російським Володимиром Путіним на Алясці. 18 серпня президент Трамп прийняв у Білому домі президента України Зеленського та сім інших європейських лідерів, щоб розвинути прогрес, досягнутий на саміті на Алясці. після чого куйло, в черговий раз , "забив болт" на "американського мироносця "трамбона" і наніс черговий ракетно-дроновий удар по Україні мабуть (згідно його домовленостей з "трампоном"???
показати весь коментар
30.08.2025 00:24 Відповісти
До пиз ди усі сподівання на ці переговори, то треба тупо бити рабсіянців!
показати весь коментар
30.08.2025 00:45 Відповісти
Да ви шо. Невже прозріли?!! Експерти Організації Непотрібних Занепокоєнь
показати весь коментар
30.08.2025 01:06 Відповісти
>> щоб розвинути прогрес, досягнутий на саміті на Алясці...

****ць.

Перепрошую, більше слів не знайшлося.
показати весь коментар
30.08.2025 01:21 Відповісти
Україна
трампонам
нічого не винна
показати весь коментар
30.08.2025 04:21 Відповісти
Кончені
показати весь коментар
30.08.2025 05:47 Відповісти
Та не буде ніякої зустрічі, нехай США і не носиться з цією ідеєю як дурень зі ступою!
показати весь коментар
30.08.2025 08:00 Відповісти
Може краще говорити не зустріч, а побачення, тобто хто кого....
показати весь коментар
30.08.2025 08:20 Відповісти
А навіщо ? Щоб віддати Московії ті землі що скаже США ?
показати весь коментар
30.08.2025 09:01 Відповісти
 
 