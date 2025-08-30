США в Совбезе ООН: Лидеры России и Украины должны договориться о проведении встречи

Атаки российских дронов и ракет на Украину, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, ставят под сомнение серьезность стремления России к миру.

Об этом заявил и.о. заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Последние атаки дронов и ракет на Украину, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и повреждению жилых районов, офисов Представительства ЕС в Киеве и здания, в котором размещается Британский Совет, ставят под сомнение серьезность стремления России к миру. Эти удары по гражданским районам должны немедленно прекратиться. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям. Россия должна немедленно принять решение о движении к миру", - сказал Келли на экстренном заседании Совета безопасности ООН на тему "Поддержка мира и безопасности Украины".

Представитель США отметил, что в течение последних недель Соединенные Штаты приложили "чрезвычайные усилия, чтобы положить конец российско-украинской войне". Так, 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с глазу на глаз с российским Владимиром Путиным на Аляске. 18 августа президент Трамп принял в Белом доме президента Украины Зеленского и семь других европейских лидеров, чтобы развить прогресс, достигнутый на саммите на Аляске.

"Лидеры России и Украины должны договориться о проведении двусторонних встреч. Президент Трамп предупредил о дальнейших экономических мерах, которые США могут принять, если Россия решит продолжить эту войну, - меры, которые могут иметь далеко идущие последствия для будущего экономического процветания России. Соединенные Штаты призывают РФ избежать этих последствий, прекратив насилие и конструктивно присоединившись к прекращению войны", - сказал Келли.