США в Совбезе ООН: Лидеры России и Украины должны договориться о проведении встречи

Атаки российских дронов и ракет на Украину, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, ставят под сомнение серьезность стремления России к миру.

Об этом заявил и.о. заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Последние атаки дронов и ракет на Украину, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и повреждению жилых районов, офисов Представительства ЕС в Киеве и здания, в котором размещается Британский Совет, ставят под сомнение серьезность стремления России к миру. Эти удары по гражданским районам должны немедленно прекратиться. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям. Россия должна немедленно принять решение о движении к миру", - сказал Келли на экстренном заседании Совета безопасности ООН на тему "Поддержка мира и безопасности Украины".

Представитель США отметил, что в течение последних недель Соединенные Штаты приложили "чрезвычайные усилия, чтобы положить конец российско-украинской войне". Так, 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с глазу на глаз с российским Владимиром Путиным на Аляске. 18 августа президент Трамп принял в Белом доме президента Украины Зеленского и семь других европейских лидеров, чтобы развить прогресс, достигнутый на саммите на Аляске.

Читайте также: Украина в Совбезе ООН: Зеленский готов встретиться с Путиным, но РФ затягивает процесс

"Лидеры России и Украины должны договориться о проведении двусторонних встреч. Президент Трамп предупредил о дальнейших экономических мерах, которые США могут принять, если Россия решит продолжить эту войну, - меры, которые могут иметь далеко идущие последствия для будущего экономического процветания России. Соединенные Штаты призывают РФ избежать этих последствий, прекратив насилие и конструктивно присоединившись к прекращению войны", - сказал Келли.

+9
Дедушка Дональд в печали
Нобелевка может пролететь - как фанера над Парижем
30.08.2025 00:12 Ответить
+8
а шо ж такоє? на Аляскє шось пішло не так?
30.08.2025 00:02 Ответить
+3
Так путінська коняка ж сказала що зустріч ***** та зе не планується, тобто-не буде її. Що там в.о. заступника постійного представника США при ООН закликає організувати, якщо *****, попри довжелезну червону доріжку, що йому стелили штатівські військові, відповіло черговим ракетним ударом по столиці України, забравши десятки життів цивільних. Вертіло ***** на бую ваші ініціативи про мирні перемовини. Йому зустріч на Алясці потрібна була тільки для того, щоб показати власному стаду та друзям-терористам що держава-поліцейський #1 у світі легалізує його тероризм та тим самим принижується. (Вистелити червону доріжку, ручкатися та посміхатися дияволу, що знищило сотні тисяч життів та скалічило життя мільйонів-це повний *******).
30.08.2025 00:24 Ответить
а шо ж такоє? на Аляскє шось пішло не так?
30.08.2025 00:02 Ответить
ну тупые американцы, )(йулу пофиг на процветание расеи, его интересует только свое эго
30.08.2025 00:10 Ответить
Дедушка Дональд в печали
Нобелевка может пролететь - как фанера над Парижем
30.08.2025 00:12 Ответить
а що, купити не здатен? Ну, там "поговрити" з окремими членами Нобелівського комітету...
30.08.2025 00:14 Ответить
Хорошая идея ,кстати
Надо дедушке ее подкинуть
30.08.2025 00:15 Ответить
та давно там WН там подібні "ідеї" циркулюють, чомусь впевнений на всі сто. Ще та шобла корупціонерів зібралась... куди там нашій з ОПи...
30.08.2025 00:21 Ответить
Все бывает первые
Пусть купит нобелевский комитет
Повеселимся
Будет о чем - дня три потрындеть
30.08.2025 00:25 Ответить
Впервые
30.08.2025 00:26 Ответить
і щоб ЄС виділив на це кошти
30.08.2025 06:03 Ответить
Відкрити кримінальну справу?
30.08.2025 00:18 Ответить
Над Донею і горобець без таріфів не пролетить не то шо нобелівка
30.08.2025 02:45 Ответить
Що цікаво, є інфа: "https://ua.interfax.com.ua/news/general/1100546.html ООН закликає до негайного припинення вогню та всеосяжного миру в Україні після масованої атаки росіянами житлових будинків Києва 28 серпня", там помічник Генерального секретаря ООН Гутьєреща з питань Європи, Центральної Азії та Америки словак Мирослав Енча в доповідді для цього екстреного засідання Радбезу заявив: "Ми поновлюємо заклик Генерального секретаря до повного, негайного й безумовного припинення вогню. Припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного й стійкого миру в Україні, що повністю забезпечить її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність". Ніде в доповідді він не згадав рф як агресора та окупанта..., окрім, як наприкінці "Організація ООН висловлює занепокоєння й ударами по території Російської Федерації, де також повідомлялось про жертви серед мирного населення".
30.08.2025 00:13 Ответить
Єрмак у Нью-Йорку заявив в інтерв'ю DW, що Україна готова до мирних переговорів із Росією на рівні лідерів і впевнена у своїй перемозі за столом переговорів.
30.08.2025 00:13 Ответить
30.08.2025 00:14 Ответить
Він що, мівіни об'ївся?
30.08.2025 07:56 Ответить
Та йдіть ви в сраку, прокляті трампони.
30.08.2025 00:15 Ответить
шапіто а не дипломати зараз в США
30.08.2025 00:16 Ответить
Хай по відео проведуть зустріч, у чому проблема?
Kлопоту менше з підготовкою.
30.08.2025 00:23 Ответить
Представник США зазначив, що протягом останніх тижнів Сполучені Штати доклали "надзвичайних зусиль, щоб покласти край російсько-українській війні". Так, 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся віч-на-віч з російським Володимиром Путіним на Алясці. 18 серпня президент Трамп прийняв у Білому домі президента України Зеленського та сім інших європейських лідерів, щоб розвинути прогрес, досягнутий на саміті на Алясці. після чого куйло, в черговий раз , "забив болт" на "американського мироносця "трамбона" і наніс черговий ракетно-дроновий удар по Україні мабуть (згідно його домовленостей з "трампоном"???
30.08.2025 00:24 Ответить
Так путінська коняка ж сказала що зустріч ***** та зе не планується, тобто-не буде її. Що там в.о. заступника постійного представника США при ООН закликає організувати, якщо *****, попри довжелезну червону доріжку, що йому стелили штатівські військові, відповіло черговим ракетним ударом по столиці України, забравши десятки життів цивільних. Вертіло ***** на бую ваші ініціативи про мирні перемовини. Йому зустріч на Алясці потрібна була тільки для того, щоб показати власному стаду та друзям-терористам що держава-поліцейський #1 у світі легалізує його тероризм та тим самим принижується. (Вистелити червону доріжку, ручкатися та посміхатися дияволу, що знищило сотні тисяч життів та скалічило життя мільйонів-це повний *******).
30.08.2025 00:24 Ответить
До пиз ди усі сподівання на ці переговори, то треба тупо бити рабсіянців!
30.08.2025 00:45 Ответить
Да ви шо. Невже прозріли?!! Експерти Організації Непотрібних Занепокоєнь
30.08.2025 01:06 Ответить
>> щоб розвинути прогрес, досягнутий на саміті на Алясці...

****ць.

Перепрошую, більше слів не знайшлося.
30.08.2025 01:21 Ответить
Україна
трампонам
нічого не винна
30.08.2025 04:21 Ответить
Кончені
30.08.2025 05:47 Ответить
Та не буде ніякої зустрічі, нехай США і не носиться з цією ідеєю як дурень зі ступою!
30.08.2025 08:00 Ответить
Може краще говорити не зустріч, а побачення, тобто хто кого....
30.08.2025 08:20 Ответить
 
 