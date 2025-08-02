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Новости Встреча Зеленского и Путина Заседание Совбеза ООН
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Украина в Совбезе ООН: Зеленский готов встретиться с Путиным, но РФ затягивает процесс

Радбез ООН

Украина готова к прямым переговорам между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, но прогресс в этом направлении блокируется российской стороной.

Об этом заявила и.о. постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Украиной после массированного ракетно-дронового обстрела РФ в ночь на 31 июля, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, поскольку все фактические решения в России может принимать только он. Во время последней встречи с российской делегацией в Стамбуле 23 июля мы предложили организовать такую встречу до конца августа. Но никакого прогресса не достигнуто", - сказала представительница Украины.

Гайовишин заявила, что Кремль создает иллюзию дипломатического процесса, чтобы выиграть время, ослабить санкционное давление и захватить новые территории. Она напомнила, что Украина призывает перейти от технических консультаций и публичных заявлений к прямым переговорам на уровне лидеров.

"Соединенные Штаты предложили это. Украина поддержала это. Сейчас нужна готовность России", - сказала дипломат.

Также представительница Украины обратила внимание Совета Безопасности на системный террор со стороны РФ, который сопровождается поставками дронов, ракет и боеприпасов из Ирана и КНДР, несмотря на резолюции ООН. Китайские компании также продолжают предоставлять РФ товары двойного назначения и оборудование, отметила она.

Украина призвала Совет Безопасности принять резолюцию о полном, немедленном и безусловном прекращении огня.

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Во время выступления Гайовишин также подчеркнула необходимость немедленной и полной синхронизации и расширения всех санкций, безусловного и полного эмбарго на экспорт товаров и технологий двойного назначения в Россию, решительных скоординированных действий для полного блокирования всех финансовых потоков от продажи российских энергоресурсов, строгих мер против теневого флота России и компаний.

Кроме этого, она подчеркнула необходимость немедленного освобождения всех украинских гражданских заложников и военнопленных, а также возвращения принудительно депортированных украинских детей.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21409) путин владимир (31774) Совбез ООН (1135) прекращения огня (314)


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Топ комментарии
+22
Зустрітися,для чого?Щоб що?Щоб спитатися ***** що той хоче?
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02.08.2025 03:07 Ответить
+17
Якби Україну представляв Порошенко, то я був би впевнений, що ми чогось добилися б, а із Боневтіком крім ганьби і укріплення позицій ворога більше нічого. Що стосується ворога, то міжнародні, прогресивні сили мали б ввести санкція і ембарго на нафту. Невже не бачать, що росіяни б'ють найпотужнішою зброєю по мирних містах, вбивають жінок і дітей?
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02.08.2025 03:33 Ответить
+16
Щоб заглянути в очко ***** та десь там у глибині, саме посередині, побпчити " мір" і згадати оманськи домовленності.
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02.08.2025 03:58 Ответить
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Зустрітися,для чого?Щоб що?Щоб спитатися ***** що той хоче?
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02.08.2025 03:07 Ответить
Щоб заглянути в очко ***** та десь там у глибині, саме посередині, побпчити " мір" і згадати оманськи домовленності.
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02.08.2025 03:58 Ответить
Черчилль о возможных уступках Гитлеру (28 мая 1940 года)

«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры

с Этим Человеком.

Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись.

Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое.
Мы должны будем стать государством-рабом

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02.08.2025 03:08 Ответить
Більш того, його можна було роздавити після того як напав на Польщу.
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02.08.2025 03:19 Ответить
Max Rjghard
Взагалі була вісь зла Берлін-Рим-Токіо.А вювала на боці адіка фактично майже вся центральна Євпопа.І можна додати сюди есесер,шматували Польщу і не тільки разом.І Великобританія прокинулась тільки тоді,коли на неї бомби посипались.А до того адіка за шерстю гладили та Європу по шматку віддавали.Так як і Штати до Пьорл-Харбора.
А есесер,«побєдітєль націзма»,навчав і німецьких танкістів,і льотчиків.
А останній ешелон з вантажем відправили в Німеччину 22 червня 1941 року.
Так що нічого нового.
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02.08.2025 07:39 Ответить
Не варто порівнювати Великого Черчіля і перевертня ,нахабного порношута , який перетворив Державу на ганебний цирк , всі ойго підручні менеджери мародерели на крові , будуючи диктатуру ! Мало , того , розмінував всі акваторіі , закрив ракетні програми, школу зовнішньої розвідки , підготувпв інфраструктуру для танкі террористів, … посадив генералів Марченко , Павловського
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02.08.2025 08:14 Ответить
Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ

И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА,

ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ.
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02.08.2025 03:09 Ответить
Якби Україну представляв Порошенко, то я був би впевнений, що ми чогось добилися б, а із Боневтіком крім ганьби і укріплення позицій ворога більше нічого. Що стосується ворога, то міжнародні, прогресивні сили мали б ввести санкція і ембарго на нафту. Невже не бачать, що росіяни б'ють найпотужнішою зброєю по мирних містах, вбивають жінок і дітей?
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02.08.2025 03:33 Ответить
є докази зради? як що у тебе вони є, то йди в НАБУ, а не сри у коментах. бо сидиш у європі кидаєш гівно на вітродуй. їдь в Україну на фронт і там показуй, який ти патріот.
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02.08.2025 09:44 Ответить
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02.08.2025 03:59 Ответить
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02.08.2025 04:00 Ответить
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02.08.2025 04:03 Ответить
Zелені щось не сподобалось на светлинах? Шо саме?
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02.08.2025 06:06 Ответить
ЦЕ КРАНТИ.

Ну зістрінешся ти з ним - він скаже

- російська мова державна
- 4 чи 5 чи 7 областей
- відмова від ЕС і НАТО

і тд

А ДАЛІ ШО?
Макрон уже з ним говорив і Меркель колись і ВСІ НА ПЛАНЕТІ включаючи ЗЕ в Парижі в 2019 і шо????
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02.08.2025 05:19 Ответить
Як що? Нелох погодиться
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02.08.2025 05:56 Ответить
Безтолковий ішак наполягає назустрічі для чого? Щоб підписати капітуляцію. Це обкурене чмо тільки те й робить, що шукає можливості капітулювати та все для цього робило і робить.
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02.08.2025 06:00 Ответить
Капітуляцію ціною гарантій для Зеленського. Пом'ятаєте він казав гарантії, гарантії- він це мав на увазі.
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02.08.2025 09:19 Ответить
перемовини? українці ще від попередніх не оклємалися - кожного разу шашні з ****** супроводжуються масованими обстрілами. оце і є перемовини парузькі. скільки ще раз треба дибілу з 95 шапіто пересратися в бункері, щоб до нього дійшло?
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02.08.2025 06:14 Ответить
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02.08.2025 06:55 Ответить
Зеленський допомагає Путіну. Україні потрібні тотальні вибори. Подивіться на всю владу - вони некомпетентні та крадуть усі. Вони не є легітимними. У конституції сказано, що народ України має право голосу - право голосувати та бути обраними. Ніде не сказано, що через воєнний стан Зеленський і Рада можуть не проводити вибори нескінченно. Вибори можна відкладати, якщо їх неможливо провести, а зараз їх можна провести, як США проводили під час ковіда поштою та онлайн. Інтернет та пошта є скрізь і на передовій та за кордоном. Влада не можна трактувати закони під себе та узурпувати владу нескінченно, а тим більше ця влада дуже погана - слабка та корумпована, та зрадницька, що працює на ворога. Влада має готувати країну до виборів! Україна має висунути на головнокомандувача Редіса і треба його у першому турі обрати. Раду треба зробити не з мафії та агентів Росії, а з націоналістів усю Раду: Азов, Свобода і так далі. Україні потрібна Українська влада, а не впроваджена Путіним із ФСБ та ГРУ.
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02.08.2025 07:09 Ответить
Не вірю вашому Редісу , де були патріоти " Азовці" , коли ганебний обдовбаний сморчок , приперся в Маріуполь , щоб розмінувати акваторіі , чому " свобода" мовчала , коли зейло забороняло ракетні програми і розміновув Чонгар , відводив війська з Півдня ………… Тільки Залужний і премьер Порошенко Врятують сітуацію
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02.08.2025 08:21 Ответить
шаріков-все відібрать і поділити. це кацапська риторика-APOCALYPSE #432067
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02.08.2025 09:51 Ответить
Плани фашиста-путіна,да всіх кацапів --відомі. Це знищити державу Україна і всіх українців Тому розмови про зустріч --пуста відволікаюча окозамилююча пропаганда ПОТРБНО ПРАЦЮВАТИ ВСІМ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ,на ЗСУ а ми навпаки "працюємо на піар ,болтовню і розкрадання бюджету. Де ракетні програми,де мобілізація "95 кварталу".де перевод економіки на військовий лад??? Де врешті лозунг --ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ,а не різні шоу і "какая разніца" Прикро,гірко.але влада працює сама на знищення українців і України в цілому ПРИКРО І ГІРКО!!!
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02.08.2025 07:10 Ответить
Тут все правильно. Ми хороші, а Путін поганий. Западу наші запитання, навіщо, до жопи. П.С. Путін все одно міритсья та зустрічаться не буде. Поки Зелька Верховний та просирає на всіх фронтах, Путіна все влаштовує.
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02.08.2025 07:11 Ответить
❗️США повністю готові до ядерної війни з рф, - Трамп
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02.08.2025 07:15 Ответить
Ви захищаєте Україну від рашиського геноциду ,чи піднімаєте імідж "найвеличнішого",які прямі переговори з путіном ? воєний злочинець терорист путін чітко повторив свої вимоги, а це капітуляція України ,тому жодних ілюзій що з терористом можна про щось домовитись.
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02.08.2025 07:54 Ответить
Це ілюзія, що так можна щось вирішити. У ***** чіткий план - захопити всю Україну. Але не одразу, а частинами. І тому він буде робити вигляд, що готовий до переговорів, але під "переговорами" він завжди розумітиме капітуляцію.

Тобто для нього є два шляхи завершення війни в Україні:

- Україна САМА здається і стає окупованою
- Україна ЗАЗНАЄ ПОРАЗКИ і стає окупованою

Треього варіанту він навіть і не розглядає. Ось це і треба нареші зрозуміти всім тим, хто претендує на владу у цій країні.
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02.08.2025 07:58 Ответить
нема ніякого претендента , щоб сказати , хоча б , чисту правду , що зеленський , цє і є путлер ( мініпутлер -мінісралін) , всі тільки як папуги:" під час війни , не можна обирати президента" Не буває безвихідних сітуацій ! А якщо , предводітель зрадник , то ойго треба під трибунал ст111 , негайно створити уряд національного порятунку , залучити міжнародних спеціалістів
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02.08.2025 08:30 Ответить
Пригадуєте першу зустріч зейла і *****? Наш клован аж ссікнув від радості , кумира всього свого нікчемного життя узрєл воочію.
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02.08.2025 08:45 Ответить
Дивно виглядають такі заяви. А може, ми не віримо, але він справді зібрався смішити ВВХ або стати перед ним на коліна, як обіцяв?
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02.08.2025 08:50 Ответить
Пля
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02.08.2025 11:52 Ответить
 
 