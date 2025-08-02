Украина в Совбезе ООН: Зеленский готов встретиться с Путиным, но РФ затягивает процесс
Украина готова к прямым переговорам между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, но прогресс в этом направлении блокируется российской стороной.
Об этом заявила и.о. постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Украиной после массированного ракетно-дронового обстрела РФ в ночь на 31 июля, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, поскольку все фактические решения в России может принимать только он. Во время последней встречи с российской делегацией в Стамбуле 23 июля мы предложили организовать такую встречу до конца августа. Но никакого прогресса не достигнуто", - сказала представительница Украины.
Гайовишин заявила, что Кремль создает иллюзию дипломатического процесса, чтобы выиграть время, ослабить санкционное давление и захватить новые территории. Она напомнила, что Украина призывает перейти от технических консультаций и публичных заявлений к прямым переговорам на уровне лидеров.
"Соединенные Штаты предложили это. Украина поддержала это. Сейчас нужна готовность России", - сказала дипломат.
Также представительница Украины обратила внимание Совета Безопасности на системный террор со стороны РФ, который сопровождается поставками дронов, ракет и боеприпасов из Ирана и КНДР, несмотря на резолюции ООН. Китайские компании также продолжают предоставлять РФ товары двойного назначения и оборудование, отметила она.
Украина призвала Совет Безопасности принять резолюцию о полном, немедленном и безусловном прекращении огня.
Во время выступления Гайовишин также подчеркнула необходимость немедленной и полной синхронизации и расширения всех санкций, безусловного и полного эмбарго на экспорт товаров и технологий двойного назначения в Россию, решительных скоординированных действий для полного блокирования всех финансовых потоков от продажи российских энергоресурсов, строгих мер против теневого флота России и компаний.
Кроме этого, она подчеркнула необходимость немедленного освобождения всех украинских гражданских заложников и военнопленных, а также возвращения принудительно депортированных украинских детей.
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«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры
с Этим Человеком.
Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись.
Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое.
Мы должны будем стать государством-рабом
Взагалі була вісь зла Берлін-Рим-Токіо.А вювала на боці адіка фактично майже вся центральна Євпопа.І можна додати сюди есесер,шматували Польщу і не тільки разом.І Великобританія прокинулась тільки тоді,коли на неї бомби посипались.А до того адіка за шерстю гладили та Європу по шматку віддавали.Так як і Штати до Пьорл-Харбора.
А есесер,«побєдітєль націзма»,навчав і німецьких танкістів,і льотчиків.
А останній ешелон з вантажем відправили в Німеччину 22 червня 1941 року.
Так що нічого нового.
И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА,
ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ.
Ну зістрінешся ти з ним - він скаже
- російська мова державна
- 4 чи 5 чи 7 областей
- відмова від ЕС і НАТО
і тд
А ДАЛІ ШО?
Макрон уже з ним говорив і Меркель колись і ВСІ НА ПЛАНЕТІ включаючи ЗЕ в Парижі в 2019 і шо????
Тобто для нього є два шляхи завершення війни в Україні:
- Україна САМА здається і стає окупованою
- Україна ЗАЗНАЄ ПОРАЗКИ і стає окупованою
Треього варіанту він навіть і не розглядає. Ось це і треба нареші зрозуміти всім тим, хто претендує на владу у цій країні.