Украина в Совбезе ООН: Зеленский готов встретиться с Путиным, но РФ затягивает процесс

Украина готова к прямым переговорам между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, но прогресс в этом направлении блокируется российской стороной.

Об этом заявила и.о. постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Украиной после массированного ракетно-дронового обстрела РФ в ночь на 31 июля, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, поскольку все фактические решения в России может принимать только он. Во время последней встречи с российской делегацией в Стамбуле 23 июля мы предложили организовать такую встречу до конца августа. Но никакого прогресса не достигнуто", - сказала представительница Украины.

Гайовишин заявила, что Кремль создает иллюзию дипломатического процесса, чтобы выиграть время, ослабить санкционное давление и захватить новые территории. Она напомнила, что Украина призывает перейти от технических консультаций и публичных заявлений к прямым переговорам на уровне лидеров.

"Соединенные Штаты предложили это. Украина поддержала это. Сейчас нужна готовность России", - сказала дипломат.

Также представительница Украины обратила внимание Совета Безопасности на системный террор со стороны РФ, который сопровождается поставками дронов, ракет и боеприпасов из Ирана и КНДР, несмотря на резолюции ООН. Китайские компании также продолжают предоставлять РФ товары двойного назначения и оборудование, отметила она.

Украина призвала Совет Безопасности принять резолюцию о полном, немедленном и безусловном прекращении огня.

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Во время выступления Гайовишин также подчеркнула необходимость немедленной и полной синхронизации и расширения всех санкций, безусловного и полного эмбарго на экспорт товаров и технологий двойного назначения в Россию, решительных скоординированных действий для полного блокирования всех финансовых потоков от продажи российских энергоресурсов, строгих мер против теневого флота России и компаний.

Кроме этого, она подчеркнула необходимость немедленного освобождения всех украинских гражданских заложников и военнопленных, а также возвращения принудительно депортированных украинских детей.

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