Україна в Радбезі ООН: Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але РФ затягує процес

Україна готова до прямих переговорів між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, але прогрес у цьому напрямку блокується російською стороною.

Про це заявила в.о. постійного представника України при ООН Христина Гайовишин під час екстренного засідання Ради Безпеки ООН, ініційованого Україною після масованого ракетно-дронового обстрілу РФ в ніч на 31 липня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, оскільки всі фактичні рішення в Росії може приймати лише він. Під час останньої зустрічі з російською делегацією в Стамбулі 23 липня ми запропонували організувати таку зустріч до кінця серпня. Але жодного прогресу не досягнуто", - сказала представниця України.

Гайовишин заявила, що Кремль створює ілюзію дипломатичного процесу, щоб виграти час, послабити санкційний тиск і захопити нові території. Вона нагадала, що Україна закликає перейти від технічних консультацій і публічних заяв до прямих переговорів на рівні лідерів.

"Сполучені Штати запропонували це. Україна підтримала це. Зараз потрібна готовність Росії", - сказала дипломатка.

Також представниця України звернула увагу Ради Безпеки на системний терор з боку РФ, який супроводжується постачанням дронів, ракет та боєприпасів з Ірану та КНДР, попри резолюції ООН. Китайські компанії також продовжують надавати РФ товари подвійного призначення та обладнання, зазначила вона.

Україна закликала Раду Безпеки ухвалити резолюцію про повне, негайне та безумовне припинення вогню.

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Під час виступу Гайовишин також наголосила на необхідності негайної та повної синхронізації та розширення всіх санкцій, безумовного і повного ембарго на експорт товарів і технологій подвійного призначення до Росії, рішучих скоординованих дій для повного блокування всіх фінансових потоків від продажу російських енергоресурсів, суворих заходів проти тіньового флоту Росії та компаній.

Окрім цього, вона наголосила на необхідності негайного звільнення всіх українських цивільних заручників і військовополонених, а також повернення примусово депортованих українських дітей.

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