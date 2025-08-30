РУС
Свириденко в Совбезе ООН показала фото погибших из-за российских обстрелов детей и призвала к усилению давления на РФ

свириденко в радбезе оон

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию и обеспечить полное, немедленное и безусловное прекращение огня.

Соответствующий призыв она озвучила, выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в пятницу, 29 августа, сообщают "Укринформ" и "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Во время выступления Свириденко продемонстрировала членам Совбеза ООН фотографии украинских детей, убитых в результате очередных российских атак.

"Эти убийства - это сознательные акты террора. Это обдуманное решение, принятое в Москве, чтобы продолжать систематическую кампанию террора против гражданского населения и уничтожения любых признаков нормальной жизни... На данный момент погибли 25 человек, среди них четверо детей. Я просто хотела показать некоторые фотографии людей, которые были убиты вчера... Еще 63 человека получили ранения, среди них 11 детей", - рассказала глава украинского правительства.

Премьер рассказала, что самой молодой жертвой стала девочка, которой еще не исполнилось три года.

"Она родилась под российским обстрелом в октябре 2022-го, а погибла от российского обстрела в августе 2025 года", - сказала Свириденко.

Она призвала международное сообщество усилить санкционное и финансовое давление на РФ.

В частности, Свириденко отметила необходимость быстрого принятия 19-го пакета санкций ЕС, полном отключении России от международных финансовых систем, применении санкций против так называемого "теневого флота" нефтяных танкеров, введении жестких тарифов для подрыва экономики и усилении персональных санкций против политического и военного руководства России.

Кроме этого, премьер отметила срочную потребность Украины в дополнительных системах ПВО и дальнобойных средствах поражения для защиты гражданского населения и нейтрализации российских военных объектов, с которых запускаются атаки.

"Хочу подчеркнуть: усиление нашей оборонительной способности также будет служить цели поощрения России к более конструктивному участию в международных мирных усилиях", - сказала Свириденко.

Она добавила, что Украина остается готовой дать дипломатии настоящий шанс и добиться справедливого, всеобъемлющего и длительного мира, а продолжающиеся атаки России подрывают международные усилия.

"Мы должны учесть это в наших усилиях, направленных на мирное урегулирование и создание надежных гарантий безопасности",- сказала Свириденко.

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Количество погибших в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

Автор: 

+9
Слово СВІТ не може бути ідентичним слову МИР , а тирани упирі повинні або бути прокляті віруючим усіх церков , або все буде , як погоджуюсь я з Невзоровим - 75 % людей на планеті віруючих в бога та богів - темна тупа м"ясна маса .
30.08.2025 01:22 Ответить
+3
https://www.youtube.com/watch?v=9e1lDI_3qxs&t=1064s

Як найвідданіші найрозумніші підтримувачі Трампа на виборах зараз висловлюються в його бік - Про Мердока з його виданнями, включаючи найулюбленіше у Трампа вже все ясно . Але від цього не легше Україні . За цими канікулами підуть у США різдвяні з Богом на ПРАПОРІ ...
30.08.2025 01:34 Ответить
+3
А хіба це робота премєр міністра-в оон виступати?У нас мзс немає?Лідор нації де?Де сгіба?Де вру?
30.08.2025 07:14 Ответить
але скажу - мені було гидко сьогодні слухати Швеця , а йому було важко до покрасніння говорити що Віткофф помилявся... Й чому зе прислало Єрмака ,,,Так їх не на не держаному рівні приймали як ДЕРЖАВНУ ДЕЛЕГАЦІЮ- тобто як таких , на що вони й заслуговують
показать весь комментарий
30.08.2025 02:24 Ответить
у мене єдине виправдання для Швеця- він намагається, його навіть найняли рятувати респів , саму партію, щоб не просрати Палату в наступному році. Бо ТАК говорити про Віткоффа котрий помиляється й просто нєопитєн ...
показать весь комментарий
30.08.2025 02:56 Ответить
Скажите пожалуйста Ваше мнение, Трамп действительно косит под дурака, или у него в голове происходят уже необходимые вопросы??
показать весь комментарий
30.08.2025 04:09 Ответить
необратимые процессы??
30.08.2025 04:10 Ответить
если коротко - он не косит+ в нем и просходят + нарцизим утягощает.
показать весь комментарий
30.08.2025 04:43 Ответить
Наталія, пишіть українською у відповідь на російські коменти - вони усе розуміють
30.08.2025 09:53 Ответить
Здається що ви не зрозуміли те, що казав Швець. За провину Трампа і його шобли призначили Віткоффа. Щодо єрмака. Скільки разів нужно казати своїм постійним глядачам про те, що єрмак ніхто і що влада в Україні узурпована. Чи вам потрібно було розжувати і до рота покласти, що Єрмак у якості перепустки взяв із собою Умерова? Тобто наїб*в протоколи Білого Дому?
Трампа скоріше за все знімуть з посади по стану здоров'я і буде Венс, що буде ще гірше ніж Трамп.
30.08.2025 08:56 Ответить
Та їм там всерівно у тому ООН.... цинічні паразити на шиї платників податків!!!
показать весь комментарий
Ні..платників внесків - країн членів ООН..нахіба вони нам взагалі здались..
показать весь комментарий
коли наша прем'єрка показувало фото загиблих в Київі московська курва, яка сиділа за табличкою "раша", рилася в своєму смартфоні, цьому бидлу абсолютно пофіг що вони вбивають цивільних та дітей, потенційно бути катом це певно в них вже на генетичному рівні
30.08.2025 05:33 Ответить
блондінка? - доні такі подобаються.
а шо краде? - ну так буває, чорт попутав....
слава яйцям буба щє агрохімію туди паслом не паслав,
в доні буб би інфаркт чисто на морду на церемонії вверяльних грамот...
30.08.2025 06:49 Ответить
На канікулах і відпустках.
30.08.2025 07:54 Ответить
Брехня.ВРУ працює,а президент відпустки немає.І мзс-це не один сигіба
30.08.2025 08:00 Ответить
Толку з тієї праці усих згаданих: одні тільки кнопки давлять, на які їм вкажуть, другий хрипато гундосить і відосики запилює, треті беруть під козирьок за наказами "козиря".
30.08.2025 08:55 Ответить
То або давай розженемо вру з кабміном і оп їх замінить або.....навіть писати таке страшнр.І ,до речі,депутатів вру нарід обрав.А оп-ні
30.08.2025 09:27 Ответить
Насправді треба погнати одну хрипату зелену нєдоросль, усе інше саме розсиплеться. Але ж воно вчепилось у владу, як воша в кожуха
30.08.2025 09:50 Ответить
Ніхрена,оце все на вру тримається
30.08.2025 10:46 Ответить
Просто свириденчиха пристойно знає англійську. А *******, схоже, вже збитий льотчик - його збираються замінити на пристайка, бо усі кадри єрмака такі іфіктівні, як і він сам.
30.08.2025 08:50 Ответить
Це з усього мзс та вру тільки вона володіє пристойно інглишом?Не вірю.
30.08.2025 10:47 Ответить
Вони (ООН) четвертий рік реагують на вбивства українців як імпотенти на оголену жінку.
30.08.2025 07:51 Ответить
може пора викинути кацапію з того ******* ?
30.08.2025 09:05 Ответить
Твари зелёные торгуются смертью,чтобы больше дали,чтобы больше ********.....всем тварям мародерным,,,,---АД до третьего поколения
30.08.2025 10:35 Ответить
 
 