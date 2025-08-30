Свириденко в Совбезе ООН показала фото погибших из-за российских обстрелов детей и призвала к усилению давления на РФ
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию и обеспечить полное, немедленное и безусловное прекращение огня.
Соответствующий призыв она озвучила, выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в пятницу, 29 августа, сообщают "Укринформ" и "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Во время выступления Свириденко продемонстрировала членам Совбеза ООН фотографии украинских детей, убитых в результате очередных российских атак.
"Эти убийства - это сознательные акты террора. Это обдуманное решение, принятое в Москве, чтобы продолжать систематическую кампанию террора против гражданского населения и уничтожения любых признаков нормальной жизни... На данный момент погибли 25 человек, среди них четверо детей. Я просто хотела показать некоторые фотографии людей, которые были убиты вчера... Еще 63 человека получили ранения, среди них 11 детей", - рассказала глава украинского правительства.
Премьер рассказала, что самой молодой жертвой стала девочка, которой еще не исполнилось три года.
"Она родилась под российским обстрелом в октябре 2022-го, а погибла от российского обстрела в августе 2025 года", - сказала Свириденко.
Она призвала международное сообщество усилить санкционное и финансовое давление на РФ.
В частности, Свириденко отметила необходимость быстрого принятия 19-го пакета санкций ЕС, полном отключении России от международных финансовых систем, применении санкций против так называемого "теневого флота" нефтяных танкеров, введении жестких тарифов для подрыва экономики и усилении персональных санкций против политического и военного руководства России.
Кроме этого, премьер отметила срочную потребность Украины в дополнительных системах ПВО и дальнобойных средствах поражения для защиты гражданского населения и нейтрализации российских военных объектов, с которых запускаются атаки.
"Хочу подчеркнуть: усиление нашей оборонительной способности также будет служить цели поощрения России к более конструктивному участию в международных мирных усилиях", - сказала Свириденко.
Она добавила, что Украина остается готовой дать дипломатии настоящий шанс и добиться справедливого, всеобъемлющего и длительного мира, а продолжающиеся атаки России подрывают международные усилия.
"Мы должны учесть это в наших усилиях, направленных на мирное урегулирование и создание надежных гарантий безопасности",- сказала Свириденко.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Количество погибших в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 28 августа возросло до 25.
В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
