Удари РФ по Україні свідчать про відсутність у Кремля прагнення до миру, - Британія в ООН

Дії Росії, яка завдала в ніч на 28 серпня однієї з найбільших повітряних атак по Україні, прямо суперечать її заявам про нібито прихильність до миру та дипломатії.

Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд під час засідання Радбезу ООН у п’ятницю, 29 серпня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація щойно за межами цієї зали сказала журналістам: ми віримо в мир, ми віримо в дипломатію. Але російська атака на Україну минулої ночі стала однією з найбільших повітряних атак цієї війни. Росія каже, що вірить у мир і дипломатію – такі жорстокі удари доводять протилежне",- заявила дипломатка.

Вона зазначила, що серед об’єктів, що зазнали значних руйнувань у Києві, зокрема, будівлі Британської ради та постпредства ЄС.

"Навмисне обрання цивільної інфраструктури мішенню є порушенням міжнародного гуманітарного права", - наголосила Вудворд.

Окрім цього, вона зазначила, що Кремль не демонструє жодного прагнення до дипломатії.

"Ми шоковані стражданнями, які Росія завдала цивільним, зокрема охоронцю офісу Британської ради, який опинився серед поранених і госпіталізованих",- сказала постпред.

Водночас вона наголосила, що ці удари лише зміцнюють рішучість Великої Британії та її партнерів підтримувати Україну.

"Залишається лише одне рішення: Путін повинен, як неодноразово закликав Зеленський, погодитися на повне й безумовне припинення вогню негайно", - сказала дипломатка.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Кількість загиблих унаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 28 серпня зросла до 25.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

