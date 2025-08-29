УКР
Новини Засідання Радбезу ООН
Радбез ООН збереться на екстрене засідання через останні російські обстріли

Чергове засідання Радбезу ООН

Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом) з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Делегація України поінформує міжнародну спільноту про масштаби руйнувань і закликатиме до негайного припинення вогню й захисту цивільного населення.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Зборище Стурбованих Імпотентів...🤬🤬🤬
показати весь коментар
29.08.2025 06:21 Відповісти
"Делегація Украіни поінформує міжнародну спільноту про масштаби руйнувань і закликатиме до негайного припинення вогню ...".

Це ООН має припинити вогонь? Війська ООН стріляють? Мощьньйо.🤣
показати весь коментар
29.08.2025 06:48 Відповісти
За ті зарплати ,дронів би було море(
показати весь коментар
29.08.2025 06:54 Відповісти
Радбез ООН збирається на екстенне засідання, щоб висловити своє глибоке занепокоєння через масштабні рашицькі обстріли України, - ось так насправді це звучить!
ПОТВОРИ ТА НІКЧЕМИ, - ОСЬ, ЩО ВОНО ТАКЕ ТЕ ООН!
показати весь коментар
29.08.2025 06:55 Відповісти
А набуя? Цілком ясно що ООН не має жодного функції, навіть як дискусійний майданчик. Всі важливі перемовини відбуваються або приватно, або на G7, в крайньому випадку на G20.
Нахріна ми годуємо цих паразитів?
показати весь коментар
29.08.2025 07:07 Відповісти
Свіжу мінералку завезли?
показати весь коментар
29.08.2025 07:21 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=65289
"...столица Украины, просто как город, будет оставаться целью до тех пор, пока не начнет увесисто прилетать по москве.
Примерно к такому самому выводу пришел Уинстон Черчилль, когда в ответ на бомбардировки Лондона, он приказал бомбить Берлин. Да, это не привело к прекращению ударов по Лондону, но враг перестал ими злоупотреблять понимая, что безнаказанно такие вещи не пройдут. И между прочим Геринг - глава Люфтваффе, потерял полное доверие Гитлера именно после первого удара по Берлину."
показати весь коментар
29.08.2025 07:23 Відповісти
Буде ще багато засідань, зустрічей, відосиків, пустопорожніх перемовин інфантильного паяца з світовими лідерами, какаліцій рішучих, зустрічей на Алясці, дедлайнів і решта вистави. Ця війна вигідна всім учасникам, крім українців. Війна продовжиться, українці будуть гинути. Така реальність
показати весь коментар
29.08.2025 07:41 Відповісти
Ага і не забудьте глибоку стурбованість висловити (найбільше на що здатна оон)
показати весь коментар
29.08.2025 08:00 Відповісти
 
 