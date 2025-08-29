Радбез ООН збереться на екстрене засідання через останні російські обстріли
Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом) з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Делегація України поінформує міжнародну спільноту про масштаби руйнувань і закликатиме до негайного припинення вогню й захисту цивільного населення.
Масований удар РФ по Києву 28 серпня
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.
Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).
Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.
Це ООН має припинити вогонь? Війська ООН стріляють? Мощьньйо.🤣
ПОТВОРИ ТА НІКЧЕМИ, - ОСЬ, ЩО ВОНО ТАКЕ ТЕ ООН!
Нахріна ми годуємо цих паразитів?
"...столица Украины, просто как город, будет оставаться целью до тех пор, пока не начнет увесисто прилетать по москве.
Примерно к такому самому выводу пришел Уинстон Черчилль, когда в ответ на бомбардировки Лондона, он приказал бомбить Берлин. Да, это не привело к прекращению ударов по Лондону, но враг перестал ими злоупотреблять понимая, что безнаказанно такие вещи не пройдут. И между прочим Геринг - глава Люфтваффе, потерял полное доверие Гитлера именно после первого удара по Берлину."