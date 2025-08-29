Радбез ООН збереться на екстрене засідання через останні російські обстріли

Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом) з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Делегація України поінформує міжнародну спільноту про масштаби руйнувань і закликатиме до негайного припинення вогню й захисту цивільного населення.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

