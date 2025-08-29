Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за последних российских обстрелов
Заседание Совета Безопасности ООН начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву) с пункта повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".
об этом сообщает Укринформ.
Делегация Украины проинформирует международное сообщество о масштабах разрушений и будет призывать к немедленному прекращению огня и защите гражданского населения.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.
В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
