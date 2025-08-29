РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9561 посетитель онлайн
Новости Заседание Совбеза ООН
1 089 9

Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за последних российских обстрелов

Очередное заседание Совбеза ООН

Заседание Совета Безопасности ООН начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву) с пункта повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Делегация Украины проинформирует международное сообщество о масштабах разрушений и будет призывать к немедленному прекращению огня и защите гражданского населения.

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в Совбезе ООН: Зеленский готов встретиться с Путиным, но РФ затягивает процесс

Автор: 

обстрел (29234) Украина (45105) Совбез ООН (1139)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зборище Стурбованих Імпотентів...🤬🤬🤬
показать весь комментарий
29.08.2025 06:21 Ответить
"Делегація Украіни поінформує міжнародну спільноту про масштаби руйнувань і закликатиме до негайного припинення вогню ...".

Це ООН має припинити вогонь? Війська ООН стріляють? Мощьньйо.🤣
показать весь комментарий
29.08.2025 06:48 Ответить
За ті зарплати ,дронів би було море(
показать весь комментарий
29.08.2025 06:54 Ответить
Радбез ООН збирається на екстенне засідання, щоб висловити своє глибоке занепокоєння через масштабні рашицькі обстріли України, - ось так насправді це звучить!
ПОТВОРИ ТА НІКЧЕМИ, - ОСЬ, ЩО ВОНО ТАКЕ ТЕ ООН!
показать весь комментарий
29.08.2025 06:55 Ответить
А набуя? Цілком ясно що ООН не має жодного функції, навіть як дискусійний майданчик. Всі важливі перемовини відбуваються або приватно, або на G7, в крайньому випадку на G20.
Нахріна ми годуємо цих паразитів?
показать весь комментарий
29.08.2025 07:07 Ответить
Свіжу мінералку завезли?
показать весь комментарий
29.08.2025 07:21 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=65289
"...столица Украины, просто как город, будет оставаться целью до тех пор, пока не начнет увесисто прилетать по москве.
Примерно к такому самому выводу пришел Уинстон Черчилль, когда в ответ на бомбардировки Лондона, он приказал бомбить Берлин. Да, это не привело к прекращению ударов по Лондону, но враг перестал ими злоупотреблять понимая, что безнаказанно такие вещи не пройдут. И между прочим Геринг - глава Люфтваффе, потерял полное доверие Гитлера именно после первого удара по Берлину."
показать весь комментарий
29.08.2025 07:23 Ответить
Буде ще багато засідань, зустрічей, відосиків, пустопорожніх перемовин інфантильного паяца з світовими лідерами, какаліцій рішучих, зустрічей на Алясці, дедлайнів і решта вистави. Ця війна вигідна всім учасникам, крім українців. Війна продовжиться, українці будуть гинути. Така реальність
показать весь комментарий
29.08.2025 07:41 Ответить
Ага і не забудьте глибоку стурбованість висловити (найбільше на що здатна оон)
показать весь комментарий
29.08.2025 08:00 Ответить
 
 