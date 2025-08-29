Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, - The Telegraph

Удари російських ракет, які пошкодили будівлю Британської ради в Києві, вкотре яскраво продемонстрували справжню сутність деспотичного режиму Володимира Путіна і його намагання залякати держави, які підтримують Україну.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив кремлівського автократа у "зриві миру" своїми діями, і важко уявити, щоб будь-який неупереджений спостерігач міг із цим не погодитися.

Видання зауважує, що США, Росія та Україна ведуть складні переговори потенційної мирної угоди. Велика Британія, як один із провідних союзників України, відіграє свою роль у консультаціях із Києвом та Вашингтоном, а також у розробці післявоєнного безпекового порядку.

Так, цілеспрямований удар по культурних інституціях учасника переговорів важко трактувати інакше, ніж як демонстрацію відвертої зневаги до переговорів, що тривають. Російський удар також пошкодив будівлю місії ЄС в Києві, через що один із послів заявив: "Війна торкнулася Європейського Союзу. І ніхто мене не переконає, що це не було задумом Путіна".

"Завдання такого удару саме зараз може бути спробою залякати держави, які підтримують Київ, або накласти додаткові витрати перед укладанням мирної угоди. Також можливо, що Путін просто має намір продовжувати діяти так, як робив досі: повідомлення про російський замах на вбивство глави німецької збройової компанії Rheinmetall та серія вибухів посилок з бомбами по всій Європі засвідчили, що Кремль, здається, мало переймається тим, що завдав удару по західних цивільних особах та установах у своїх зусиллях ізолювати Україну", - наголошує видання.

Також у виданні зауважують, що Британська рада пропонує освітні курси та програми з англійської мови. Вона не є законною ціллю для такого удару, попри безпідставні заяви Кремля про шпигунство. Своєю чергою Росія має й надалі відчувати тиск у вигляді підтримки Києва та економічних санкцій, а Стармер має абсолютно чітко дати зрозуміти, що Лондон не піддасться на такі атаки.

"Справді, прем’єр-міністру варто врахувати, що російські пропагандисти, схоже, виявляють особливу ворожість до Великої Британії та її зусиль допомагати Україні, приписуючи Лондону кожну невдачу у спробах Путіна захопити цю країну. У цьому, принаймні, нам варто бути тією державою, якою Росія нас вважає: використовувати кожну нагоду, щоб ставати перешкодою для Путіна - від поля бою до переговорів та підтримки післявоєнного миру", - додали в The Telegraph.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російського посла у Великій Британії Андрія Келіна викликали до Міністерства закордонних справ через значні пошкодження будівлі Британської ради у Києві внаслідок російських ударів.