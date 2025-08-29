Путин пытается запугать страны, которые поддерживают Украину, - The Telegraph

Удары российских ракет, которые повредили здание Британского совета в Киеве, в очередной раз ярко продемонстрировали истинную сущность деспотичного режима Владимира Путина и его попытки запугать государства, которые поддерживают Украину.

Как отмечается, премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил кремлевского автократа в "срыве мира" своими действиями, и трудно представить, чтобы любой беспристрастный наблюдатель мог с этим не согласиться.

Издание отмечает, что США, Россия и Украина ведут сложные переговоры потенциального мирного соглашения. Великобритания, как один из ведущих союзников Украины, играет свою роль в консультациях с Киевом и Вашингтоном, а также в разработке послевоенного порядка безопасности.

Так, целенаправленный удар по культурным институтам участника переговоров трудно трактовать иначе, чем как демонстрацию откровенного пренебрежения к продолжающимся переговорам. Российский удар также повредил здание миссии ЕС в Киеве, из-за чего один из послов заявил: "Война коснулась Европейского Союза. И никто меня не убедит, что это не было замыслом Путина".

"Задача такого удара именно сейчас может быть попыткой запугать государства, которые поддерживают Киев, или наложить дополнительные расходы перед заключением мирного соглашения. Также возможно, что Путин просто намерен продолжать действовать так, как делал до сих пор: сообщение о российском покушении на убийство главы немецкой оружейной компании Rheinmetall и серия взрывов посылок с бомбами по всей Европе показали, что Кремль, кажется, мало озабочен тем, что нанес удар по западным гражданским лицам и учреждениям в своих усилиях изолировать Украину", - отмечает издание.

Также в издании отмечают, что Британский совет предлагает образовательные курсы и программы по английскому языку. Он не является законной целью для такого удара, несмотря на безосновательные заявления Кремля о шпионаже. В свою очередь Россия должна и в дальнейшем испытывать давление в виде поддержки Киева и экономических санкций, а Стармер должен абсолютно четко дать понять, что Лондон не поддастся на такие атаки.

"Действительно, премьер-министру стоит учесть, что российские пропагандисты, похоже, проявляют особую враждебность к Великобритании и ее усилиям помогать Украине, приписывая Лондону каждую неудачу в попытках Путина захватить эту страну. В этом, по крайней мере, нам стоит быть тем государством, которым Россия нас считает: использовать каждую возможность, чтобы становиться препятствием для Путина - от поля боя до переговоров и поддержки послевоенного мира", - добавили в The Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел из-за значительных повреждений здания Британского совета в Киеве в результате российских ударов.