Мир не должен допустить поражения Украины в войне с Россией, - канадская сенатор Патерсон

Поражение Украины в войне с Россией недопустимо: это поставило бы под угрозу безопасность всей Европы. Единственный путь к миру - твердая солидарность и последовательная помощь миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила канадский сенатор Ребекка Патерсон.

"Наша задача - сделать так, чтобы каждый потенциальный агрессор, откуда бы он ни происходил, четко понимал, что способность и решимость Запада лишит его победы, и что цена, которую ему придется заплатить, - неприемлема. Это значит, что Путину нельзя позволить поверить в то, что его агрессия может достичь успеха. Цена этого должна быть неприемлемой", - сказала Патерсон.

Она подчеркнула, что этого можно достичь коллективно.

"Украина заслуживает мира, а не принудительной капитуляции, и не любой мир, а длительный и справедливый мир на украинских условиях. Поскольку Украина - суверенное и независимое государство", - отметила сенатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Фишка на столе перегорела с Путиным": Министр финансов США выступил против немедленной конфискации замороженных активов РФ