Мир не должен допустить поражения Украины в войне с Россией, - канадская сенатор Патерсон
Поражение Украины в войне с Россией недопустимо: это поставило бы под угрозу безопасность всей Европы. Единственный путь к миру - твердая солидарность и последовательная помощь миру.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила канадский сенатор Ребекка Патерсон.
"Наша задача - сделать так, чтобы каждый потенциальный агрессор, откуда бы он ни происходил, четко понимал, что способность и решимость Запада лишит его победы, и что цена, которую ему придется заплатить, - неприемлема. Это значит, что Путину нельзя позволить поверить в то, что его агрессия может достичь успеха. Цена этого должна быть неприемлемой", - сказала Патерсон.
Она подчеркнула, что этого можно достичь коллективно.
"Украина заслуживает мира, а не принудительной капитуляции, и не любой мир, а длительный и справедливый мир на украинских условиях. Поскольку Украина - суверенное и независимое государство", - отметила сенатор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"2 серпня я писав, що треба чекати і готуватися, щоб потім не було боляче", - нагадує автор телеграм-каналу "Про зв'язок від Сергія Флеш" і не без іронії додає: "Дякую, що почули".
https://zn.ua/ukr/war/divo-vorozhikh-tekhnolohij-flesh-nazvav-najnebezpechnishu-rozrobku-rosijan-u-sferi-bpla.html Диво ворожих технологій: "Флеш" назвав найнебезпечнішу розробку росіян у сфері БпЛА
Сергій "Флеш" каже, що вчорашня атака у гирлі Дунаю свідчить про те, що почав працювати "водний "Рубікон", про який він попереджав раніше.