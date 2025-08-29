РУС
Мир не должен допустить поражения Украины в войне с Россией, - канадская сенатор Патерсон

Ребекка Патерсон о поддержке Украины

Поражение Украины в войне с Россией недопустимо: это поставило бы под угрозу безопасность всей Европы. Единственный путь к миру - твердая солидарность и последовательная помощь миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила канадский сенатор Ребекка Патерсон.

"Наша задача - сделать так, чтобы каждый потенциальный агрессор, откуда бы он ни происходил, четко понимал, что способность и решимость Запада лишит его победы, и что цена, которую ему придется заплатить, - неприемлема. Это значит, что Путину нельзя позволить поверить в то, что его агрессия может достичь успеха. Цена этого должна быть неприемлемой", - сказала Патерсон.

Она подчеркнула, что этого можно достичь коллективно.

"Украина заслуживает мира, а не принудительной капитуляции, и не любой мир, а длительный и справедливый мир на украинских условиях. Поскольку Украина - суверенное и независимое государство", - отметила сенатор.

Автор: 

путин владимир (32088) Украина (45105)
Канадські військові вже летять для допомоги на фронті?
29.08.2025 07:05 Ответить
Коментуючи удар росіян по кораблю ВМС ЗСУ «Сімферополь», український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій Бескрестнов https://t.me/serhii_flash/6155 каже, що іще майже місяць тому попереджав, що росіяни можуть вдарити по українських суднах та портовій інфраструктурі морськими дронами.

"2 серпня я писав, що треба чекати і готуватися, щоб потім не було боляче", - нагадує автор телеграм-каналу "Про зв'язок від Сергія Флеш" і не без іронії додає: "Дякую, що почули".

https://zn.ua/ukr/war/divo-vorozhikh-tekhnolohij-flesh-nazvav-najnebezpechnishu-rozrobku-rosijan-u-sferi-bpla.html Диво ворожих технологій: "Флеш" назвав найнебезпечнішу розробку росіян у сфері БпЛА

Сергій "Флеш" каже, що вчорашня атака у гирлі Дунаю свідчить про те, що почав працювати "водний "Рубікон", про який він попереджав раніше.
29.08.2025 07:15 Ответить
Контр-адмірал (у відставці) Ребекка Паттерсон, OMM MSM CD - 34-річний ветеран Канадських збройних сил.
29.08.2025 07:50 Ответить
Судячи по фото, вона вже 34 роки у відставці? І це вона одна з сенату таке заявляє?
29.08.2025 07:54 Ответить
якщо судиш по фото, то видаєш себе, за фотографа
29.08.2025 09:18 Ответить
Їй 59 років. Вице-адмірал в отставці.
29.08.2025 09:48 Ответить
А фоні ганд..ів у Білому домі в США, її заяви сприймаються наївно
29.08.2025 08:21 Ответить
 
 