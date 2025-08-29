Світ не має допустити поразки України у війні з Росією, - канадська сенаторка Патерсон

Поразка України у війні з Росією неприпустима: це поставило б під загрозу безпеку всієї Європи. Єдиний шлях до миру — тверда солідарність і послідовна допомога світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила канадська сенаторка Ребека Патерсон.

"Наше завдання - зробити так, аби кожен потенційний агресор, звідки б він не походив, чітко розумів, що спроможність й рішучість Заходу позбавить його перемоги, й що ціна, яку йому доведеться заплатити, - неприйнятна. Це значить, що Путіну не можна дозволити повірити у те, що його агресія може досягти успіху. Ціна цього має бути неприйнятною", - сказала Патерсон.

Вона наголосила, що цього можна досягти колективно.

"Україна заслуговує на мир, а не примусову капітуляцію, і не будь-який мир, а тривалий та справедливий мир на українських умовах. Оскільки Україна - суверенна й незалежна держава", - зазначила сенаторка.

