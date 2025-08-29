УКР
Світ не має допустити поразки України у війні з Росією, - канадська сенаторка Патерсон

Ребека Патерсон про підтримку України

Поразка України у війні з Росією неприпустима: це поставило б під загрозу безпеку всієї Європи. Єдиний шлях до миру — тверда солідарність і послідовна допомога світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила канадська сенаторка Ребека Патерсон.

"Наше завдання - зробити так, аби кожен потенційний агресор, звідки б він не походив, чітко розумів, що спроможність й рішучість Заходу позбавить його перемоги, й що ціна, яку йому доведеться заплатити, - неприйнятна. Це значить, що Путіну не можна дозволити повірити у те, що його агресія може досягти успіху. Ціна цього має бути неприйнятною", - сказала Патерсон.

Вона наголосила, що цього можна досягти колективно.

"Україна заслуговує на мир, а не примусову капітуляцію, і не будь-який мир, а тривалий та справедливий мир на українських умовах. Оскільки Україна - суверенна й незалежна держава", - зазначила сенаторка.

Канадські військові вже летять для допомоги на фронті?
показати весь коментар
29.08.2025 07:05 Відповісти
Коментуючи удар росіян по кораблю ВМС ЗСУ «Сімферополь», український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій Бескрестнов https://t.me/serhii_flash/6155 каже, що іще майже місяць тому попереджав, що росіяни можуть вдарити по українських суднах та портовій інфраструктурі морськими дронами.

"2 серпня я писав, що треба чекати і готуватися, щоб потім не було боляче", - нагадує автор телеграм-каналу "Про зв'язок від Сергія Флеш" і не без іронії додає: "Дякую, що почули".

https://zn.ua/ukr/war/divo-vorozhikh-tekhnolohij-flesh-nazvav-najnebezpechnishu-rozrobku-rosijan-u-sferi-bpla.html Диво ворожих технологій: "Флеш" назвав найнебезпечнішу розробку росіян у сфері БпЛА

Сергій "Флеш" каже, що вчорашня атака у гирлі Дунаю свідчить про те, що почав працювати "водний "Рубікон", про який він попереджав раніше.
показати весь коментар
29.08.2025 07:15 Відповісти
это каким надо чувствовать себя великим что бы говорить от имени всего мира
показати весь коментар
29.08.2025 07:34 Відповісти
Контр-адмірал (у відставці) Ребекка Паттерсон, OMM MSM CD - 34-річний ветеран Канадських збройних сил.
показати весь коментар
29.08.2025 07:50 Відповісти
Судячи по фото, вона вже 34 роки у відставці? І це вона одна з сенату таке заявляє?
показати весь коментар
29.08.2025 07:54 Відповісти
якщо судиш по фото, то видаєш себе, за фотографа
показати весь коментар
29.08.2025 09:18 Відповісти
А фоні ганд..ів у Білому домі в США, її заяви сприймаються наївно
показати весь коментар
29.08.2025 08:21 Відповісти
 
 