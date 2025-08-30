ООН призывает к немедленному прекращению огня и всеобъемлющему миру в Украине после массированной атаки РФ 28 августа
Организация Объединенных Наций призвала к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в Украине.
Об этом заявил помощник Генерального секретаря по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Энча на экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в пятницу, 29 августа, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы возобновляем призыв Генерального секретаря к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. Прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине, что полностью обеспечит ее суверенитет, независимость и территориальную целостность",- заявил дипломат.
Он заявил, что рост количества жертв среди мирного населения и разрушений противоречит дипломатическим усилиям последних месяцев.
Энча привел данные Офиса Верховного комиссара по правам человека, согласно которым, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года было убито 14 054 гражданских, среди них 730 детей, еще 36 164 гражданских ранены, в том числе 2263 ребенка. Только в июле было зафиксировано 1 674 жертвы среди гражданских (286 погибших и 1 388 раненых) - это самый высокий показатель с мая 2022 года.
В выступлении дипломат сказал, что ООН остается преданной поддержке украинских гражданских. В этом году гуманитарную помощь получили 3,8 млн человек, а в рамках зимнего плана на 2025-2026 годы целевую поддержку готовят для еще 1,7 млн человек.
"Однако, чтобы мы могли продолжать спасительную работу, нам срочно нужна масштабируемая и гибкая поддержка доноров. Мы также продолжаем призывать стороны выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и позволить безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к гражданским, которые в ней нуждаются, независимо от того, где они находятся и кто контролирует территорию", - заявил Энча.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що йому буде якщо нє? Топните ножкою..
не покидає питання, навіщо.
Ну да. Бо як же ж Хамас без підтримки ООН.
в мене емаіл ламається від закликів підтримати то респів, до демів, то зелених, то пес якого знає кого...
все занінчюється банальним - "задонать 50-100-150 долярів"
та я би і задонатив, але щось забагато вимагальників...
хто зливає емайли?
в нас мусор вивозять по п'ятницях, дайте мені ту оонь і я її в четвер запакую...
Про це заявив помічник Генерального секретаря з питань Європи, Центральної Азії та Америки Мирослав Енча на екстренному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у п'ятницю, 29 серпня, передає Джерело: https://censor.net/ua/n3571296
"очі і крила - кацапський жах!"
Мадяр сказав!