ООН призывает к немедленному прекращению огня и всеобъемлющему миру в Украине после массированной атаки РФ 28 августа

Организация Объединенных Наций призвала к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в Украине.

Об этом заявил помощник Генерального секретаря по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Энча на экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в пятницу, 29 августа, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы возобновляем призыв Генерального секретаря к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. Прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине, что полностью обеспечит ее суверенитет, независимость и территориальную целостность",- заявил дипломат.

Он заявил, что рост количества жертв среди мирного населения и разрушений противоречит дипломатическим усилиям последних месяцев.

Энча привел данные Офиса Верховного комиссара по правам человека, согласно которым, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года было убито 14 054 гражданских, среди них 730 детей, еще 36 164 гражданских ранены, в том числе 2263 ребенка. Только в июле было зафиксировано 1 674 жертвы среди гражданских (286 погибших и 1 388 раненых) - это самый высокий показатель с мая 2022 года.

В выступлении дипломат сказал, что ООН остается преданной поддержке украинских гражданских. В этом году гуманитарную помощь получили 3,8 млн человек, а в рамках зимнего плана на 2025-2026 годы целевую поддержку готовят для еще 1,7 млн человек.

"Однако, чтобы мы могли продолжать спасительную работу, нам срочно нужна масштабируемая и гибкая поддержка доноров. Мы также продолжаем призывать стороны выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и позволить безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к гражданским, которые в ней нуждаются, независимо от того, где они находятся и кто контролирует территорию", - заявил Энча.

