Путін під час візиту до Китаю знову буде викручуватися, це його спорт номер один, - Зеленський

Під час свого візиту до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництв російський диктатор Володимир Путін знову "буде викручуватись" щодо небажання припинити вогонь та зустрічатися на рівні лідерів.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин – до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це. Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що всі у світі заявляли, що треба припинити вогонь, наполягали, що війна має завершитись.

"Такою була позиція всіх, – Китаю, говорили про це з прем'єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті, – Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського, дякую за це. Єдиний, хто хоче війни, – це Росія", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що необхідно тиснути на Росію.

"Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде", - додав президент.

