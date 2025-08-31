Путін під час візиту до Китаю знову буде викручуватися, це його спорт номер один, - Зеленський
Під час свого візиту до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництв російський диктатор Володимир Путін знову "буде викручуватись" щодо небажання припинити вогонь та зустрічатися на рівні лідерів.
Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин – до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це. Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що всі у світі заявляли, що треба припинити вогонь, наполягали, що війна має завершитись.
"Такою була позиція всіх, – Китаю, говорили про це з прем'єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті, – Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського, дякую за це. Єдиний, хто хоче війни, – це Росія", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що необхідно тиснути на Росію.
"Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як ви з китайцями будете домовлятися?
А от якраз ЗЄ постійно крутить дупою, як маркетанський човен.
У Львові відбулась стрілянина,
Поїздка в Оман.
Як ви на ходу придумували мету цієї поїздки. Кожен день нова історія😆
"Спецоперація по вагнерівцях".
"Її насправді не було! То все придумали порохоботи!"- ти сміявся з Єрмачком.
Але потім зізнався, що сам подзвонив бульбо-фюреру і виклав йому деталі операції.
Початок війни.
Чому не попередили населення України що буде війна?
"Я б втрачав сім мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року."- говорив Вова.
Головне бабло.
На людей по🤬уй!!!
Підписання закону "Про мобілізацію".
Тягнув до останнього з підписом, намагаючись перекласти всю відповідальність на Верховну Раду і Шмигаля.
"Патаму што рейтінг пострадает!"
Ти навіть нещасні результати аналізів підробив в клініці Пальчевського 😆 Нікчема!!!