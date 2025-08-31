УКР
Припинення вогню між Україною та РФ
1 635 24

Путін під час візиту до Китаю знову буде викручуватися, це його спорт номер один, - Зеленський

Зеленський

Під час свого візиту до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництв російський диктатор Володимир Путін знову "буде викручуватись" щодо небажання припинити вогонь та зустрічатися на рівні лідерів.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин – до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це. Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що всі у світі заявляли, що треба припинити вогонь, наполягали, що війна має завершитись.

Читайте також: Зеленський про нічний обстріл РФ: Тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії

"Такою була позиція всіх, – Китаю, говорили про це з прем'єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті, – Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського, дякую за це. Єдиний, хто хоче війни, – це Росія", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що необхідно тиснути на Росію.

"Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде", - додав президент.

Читайте також: Зеленський відповів на заклик Папа Римського Лева XIV до припинення вогню: Росія повинна покласти край війні, яку вона розпочала

Автор: 

Зеленський Володимир (25316) путін володимир (24710) припинення вогню (335)
Топ коментарі
+9
Та ні - ***** твердо стоїть на своїх уїбанських вимогах.

А от якраз ЗЄ постійно крутить дупою, як маркетанський човен.
показати весь коментар
31.08.2025 21:26 Відповісти
+4
ПРо що дотьорся Єрмак з Вітьковим? Про вашу безпеку, особисту ? Чи ПРо маляву від вас для Хйла?
показати весь коментар
31.08.2025 21:22 Відповісти
+3
Чого йому викручуватись? - навпаки буде хвалитись як "зробив" Трампа
показати весь коментар
31.08.2025 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПРо що дотьорся Єрмак з Вітьковим? Про вашу безпеку, особисту ? Чи ПРо маляву від вас для Хйла?
показати весь коментар
31.08.2025 21:22 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2025 21:49 Відповісти
Чого йому викручуватись? - навпаки буде хвалитись як "зробив" Трампа
показати весь коментар
31.08.2025 21:22 Відповісти
выкрутится, его сам Сигал учил
показати весь коментар
31.08.2025 22:13 Відповісти
те, що ***** буде викручуватися, ми й так знаємо. що будеш робити ти і наше мзс? це цікаво.

як ви з китайцями будете домовлятися?
показати весь коментар
31.08.2025 21:22 Відповісти
Щоб домовлятись треба мати щось запропонувати
показати весь коментар
31.08.2025 21:24 Відповісти
вся потужність земленського - це надувати щоки у відосіках і інтервʼю.
показати весь коментар
31.08.2025 21:27 Відповісти
все виливається в зельоний пердьож
показати весь коментар
31.08.2025 21:28 Відповісти
Іноді щоки зеленського набрякають як в хомяка, коли дають очередний транш від МВФ...
показати весь коментар
31.08.2025 21:29 Відповісти
Та ні - ***** твердо стоїть на своїх уїбанських вимогах.

А от якраз ЗЄ постійно крутить дупою, як маркетанський човен.
показати весь коментар
31.08.2025 21:26 Відповісти
Не знаю що буде чи не буде робити *****, а це те, що відбувається прямо зараз. Що це, Бубочка? Що з цього приводу скажуть Тік-Ток силовики?
У Львові відбулась стрілянина,
показати весь коментар
31.08.2025 21:32 Відповісти
І як цю маячню розуміти?
показати весь коментар
31.08.2025 21:33 Відповісти
Можна трактувати як Земленський просто анонсував нові удари по Україні.
показати весь коментар
31.08.2025 21:35 Відповісти
Відосики - спорт номер один для гниди боневтіка!
показати весь коментар
31.08.2025 21:40 Відповісти
Земленський це гірше що трапилось з Україною він зібрав в собі все лайно що тільки можна було, а корчити гримаси обличчя у жалобі актору хоч і бездарному зовсім неважко.
показати весь коментар
31.08.2025 21:41 Відповісти
А чого ваву не запросили в якості почесного гостя у Китай?
показати весь коментар
31.08.2025 21:40 Відповісти
Бо в нього піаніна зламалась...
показати весь коментар
31.08.2025 21:45 Відповісти
Бо Земленський *****#в всі міжнародні відносини. ВСІ! Бо не можна робити дипломатію простітутками, бандитами і просто дружочками-у#бками
показати весь коментар
31.08.2025 21:46 Відповісти
Ну і лох((хіба китайці не сказали ,що для них поразка рашки неприйнятна(чого йому викручуватися?((він ,хіба що запевнятиме їх ,що все йде па плану((
показати весь коментар
31.08.2025 21:50 Відповісти
У вови в роті не завоняється!
показати весь коментар
31.08.2025 21:51 Відповісти
кожного разу коли Зеленський дає оцінку політичним подіям мені стає соромно
показати весь коментар
31.08.2025 21:59 Відповісти
А ти крутишся мабуть від того чого твій шеф с собою до Китаю не запросив?
показати весь коментар
31.08.2025 22:43 Відповісти
Хто би пи🤬дів про спроби викрутитися Вова!
Поїздка в Оман.
Як ви на ходу придумували мету цієї поїздки. Кожен день нова історія😆

"Спецоперація по вагнерівцях".
"Її насправді не було! То все придумали порохоботи!"- ти сміявся з Єрмачком.
Але потім зізнався, що сам подзвонив бульбо-фюреру і виклав йому деталі операції.

Початок війни.
Чому не попередили населення України що буде війна?
"Я б втрачав сім мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року."- говорив Вова.
Головне бабло.
На людей по🤬уй!!!

Підписання закону "Про мобілізацію".
Тягнув до останнього з підписом, намагаючись перекласти всю відповідальність на Верховну Раду і Шмигаля.
"Патаму што рейтінг пострадает!"

Ти навіть нещасні результати аналізів підробив в клініці Пальчевського 😆 Нікчема!!!
показати весь коментар
31.08.2025 23:14 Відповісти
 
 