Зеленський про нічний обстріл РФ: Тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії
Росія випустила майже 550 дронів і ракет по Запорізькій області та ще 14 регіонах України. Час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"У Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій пʼятиповерхівці. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей. Знову звичайний житловий будинок. Також уночі працювали сили ППО та екстрені служби в інших регіонах", - йдеться в повідомленні.
Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області. Багато було пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура: будинки, підприємства. Майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів запустили росіяни проти звичайного життя.
"Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні.
"Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу", - резюмував президент України.
Для того, щоб не було таких нічних обстрілів потрібно було в першу чергу нашому Верховному перевести економіку на військові рейки, всі гроші, які є в бюджеті першочергово направити на ЗСУ, а не на ОП, на прокурорів і мародерні проекти свого оточення. Не красти на фортифікаціях і на армії та виводити гроші в крипту та офшори для покупки європейських банків, а налагодити випуск своїх систем ППО, ракет та привести до розумного закон про мобілізацію. Насамперед має бути створений Уряд порятунку України, до якого мають увійти всі спеціалісти від всіх політичних сил, а не слуги і їх брати риги, які довели свою ефективність виключно в мародерстві і крадіжках.
Gheorghe Bandu
Міндич, співвласник 95 Кварталу,виявився найбільшим постачальником Міноборони!
Джерело, обізнане з контрактами Fire Point, повідомило, що компанія отримає понад $1 мільярд у 2025році за державними контрактами!
Вчіться, лошари, продавати повітря!
можливо вона була єдина, я хз скільки їх Турчинов встиг побудувати до згортання ракетної програми зебуїнами.
от така ***** малята.
А зелений фламінго ,маючи наснагу, буде з екранів лохомарафона буде "вєщать" Про потужну потужність у потужному.... стільки на скільки ваші мізки потужно засрані ....