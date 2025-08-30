УКР
Новини Масований ракетний обстріл
1 755 37

Зеленський про нічний обстріл РФ: Тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії

Удар по Запоріжжю

Росія випустила майже 550 дронів і ракет по   Запорізькій області та ще 14 регіонах України. Час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій пʼятиповерхівці. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей. Знову звичайний житловий будинок. Також уночі працювали сили ППО та екстрені служби в інших регіонах",  - йдеться в повідомленні.

Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області. Багато було пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура: будинки, підприємства. Майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів запустили росіяни проти звичайного життя.

"Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує  російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні.

"Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу", - резюмував президент України.

+19
Хто десь щось повинен діяти!!! Всі, окрім потужной Бубочкі. Потужна Бубочка ніхрена не робить, більш того, він і не знає, що робити.
30.08.2025 10:01
+8
небуде ніяких дій, трампло грає в гольф, і чекає коли воно само якось вирішиться, європейці жують соплі і про себе моляться, слава богу москалі застряли в Україні, хай і надалі варяться в крові українців
30.08.2025 10:06
+8
Хтось може там стукнути по башці Голобородька і виправити написане, в нас немає Дніпровської області, а до цього часу ця область називається Дніпропетровська. Читаю коментарі і дехто ображається, що президент Трамп грає в гольф і чекає, що воно якось само вирішиться. Я хочу щоб Трамп як Байден був на боці України, але коментатори мають запам'ятати, що Тпамп не президент України. Добре, що він хоч не постачає зброю на росію, а дає можливість європейцям купувати нам. Краще запитайте у Голобородька куди він подів 350 мільярдів доларів США американської допомоги і згаяв час, бо кацапи перевели свою економіку на військові рейки, наростили випуск різноманітних дронів, крилатих і балістичних ракет.
Для того, щоб не було таких нічних обстрілів потрібно було в першу чергу нашому Верховному перевести економіку на військові рейки, всі гроші, які є в бюджеті першочергово направити на ЗСУ, а не на ОП, на прокурорів і мародерні проекти свого оточення. Не красти на фортифікаціях і на армії та виводити гроші в крипту та офшори для покупки європейських банків, а налагодити випуск своїх систем ППО, ракет та привести до розумного закон про мобілізацію. Насамперед має бути створений Уряд порятунку України, до якого мають увійти всі спеціалісти від всіх політичних сил, а не слуги і їх брати риги, які довели свою ефективність виключно в мародерстві і крадіжках.
30.08.2025 10:23
Коментувати
Сортувати:
30.08.2025 10:20
30.08.2025 10:20
а звідки він щось може знати? його не вчили як керувати країною, а тим більше як вести війну, ба навіть дипломатичну місію. звичайний невіглас із серії "кожна кухарка може керувати державою"
30.08.2025 11:05
Трамп вже сказав, щоб зупинити війну потрібні територіальні поступки, нема поступок він умиває руки війна продовжується доки пуйло захоче... США зробили все що змогли воювати з РФ вони не будуть, ЄС також не буде... Вова що далі?
30.08.2025 10:06
Ей, ви там на Заході! Якого хрена ви нічого не робите?
30.08.2025 10:08
Надіятись президент повинен на армію а не на дядю
30.08.2025 10:08
Зеленський про нічний обстріл РФ: Тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії - Реальні дії- Західні санкції проти "зелених"
30.08.2025 10:09
таке у охриплого Наполеона не на часі....
30.08.2025 10:18
Окрім активізації зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних впливів, слід посилити внутрішньобезпековий чинник, зокрема, впорядкування дисциплінарної роботи, спрямованої на ліквідацію такого ганебного явища як ухилянство і дезертирство. Без наведення порядку з цього питання зменшується ефективність усіх інших оборонних ініціатив.
30.08.2025 10:14
А мародерство бізнес-партнерів Зеленського міндічів, які дерибанять гроші, які мали б працювати на оборону України, не треба припиняти?
30.08.2025 10:31
Усі підозрювані у зазначених злочинах мають бути усунуті з посад і притягнені до відповідальності. Це найважливіше серед інших питання нацбезпеки.
30.08.2025 10:41
Так ось шо зменьшуе єфективність боротьби з такими ганебними явищами, як відкати і тотальна корупція!
30.08.2025 10:48
Яка зустріч "лідерів" ти про що ? невже проросійський клоун може переконати кривавого терориста про щось ,окрім капітуляції України ?
30.08.2025 10:15
Звір не піддається переконанню. Кровожерливого упиря треба лише знищувати усім світом.
30.08.2025 10:18
Хрипунець майстерно робить вигляд,що він іншопланетянин з літаючої тарілки...Він жде реальної відповіді Заходу,про дії Хрипунця,навіть,не йдеться...Нехай армади Фламінг,Пекл.Мац,Рут,Нептунів (довгих і не дуже),Сарматів.Сапсанів,Громів,Паляниць,Вільх.......і далі безтурботно стоять в ангарах...Чи їх там всього по 1 макету?
30.08.2025 10:17
Ти хоч розумієш що пишеш трампеня-які міллярди чудо?Сам я вована не люблю але аби щось перднути то не пиши
30.08.2025 11:19
А самі мохнорилі й надалі будуть грабувати українців і "освоювати" кошти, за які мала б створюватись зброя для захисту від рашистів.

Gheorghe Bandu

Міндич, співвласник 95 Кварталу,виявився найбільшим постачальником Міноборони!

Джерело, обізнане з контрактами Fire Point, повідомило, що компанія отримає понад $1 мільярд у 2025році за державними контрактами!

Вчіться, лошари, продавати повітря!
30.08.2025 10:26
Нептуни, фламінго, мільйон дронів .....де????
30.08.2025 10:29
У надійному місці, в голові найвеличнішого. Він працює, команда не встигає готувати промови і відосики
30.08.2025 10:45
на тижні кацапи виклали відео з безпілотника як накривають в полі іскандером пускову нептуна....
можливо вона була єдина, я хз скільки їх Турчинов встиг побудувати до згортання ракетної програми зебуїнами.
от така ***** малята.
30.08.2025 11:50
Не підбереш слів до "найкращого"... в світі балабола.Де масовість застосування наших виробів,на фоні яких ти красувався,записуючи черговий відосик?Гундосив що буде відповідь,буде помста,зеркальною.І що,черговий пустобрех,?
30.08.2025 10:30
Не можеш закінчити війну - йди не куй.
30.08.2025 10:35
us killed ben laden and why is not killing *****?
30.08.2025 10:42
а шо - для ЗЕ якась новина в тому, що пуйлу на$рати на всілякі домовленості? і що в нього одна мета "цели сво будут достигнути" - і засоби любі буде використовувати. йому успішно помагає і ОПа і рада і окремі індивіди. а чому б взагалі усім не дозволити виїжджати з України, а не тільки тим що до 24-х років?
30.08.2025 10:55
3.14 здіти не ракети вироблять, де гроші "вава"???
30.08.2025 10:59
"Мудрий нарід" ще не второпав , що цій гОПкомпанії абсолютно пох... ваше життя-буття.
А зелений фламінго ,маючи наснагу, буде з екранів лохомарафона буде "вєщать" Про потужну потужність у потужному.... стільки на скільки ваші мізки потужно засрані ....
30.08.2025 11:08
зелений брехун ти краще корупцію зупини і реально давпй гроі на дрони і ракети а не вішає лапшу людям шлемазел
30.08.2025 11:13
В Україні не має призедента,ні уряду,є імітатори,які її грабують!
30.08.2025 11:16
Тупорилий писк у відповідь на обстріли міст та вбивства людей...
30.08.2025 11:17
Як зупини, а нашо я тоді її очолив???
30.08.2025 11:18
Геть ішака!
30.08.2025 11:57
 
 