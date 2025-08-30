2 460 5
Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: Дніпро та Павлоград опинилися під ворожими ударами. ФОТОрепортаж
У ніч проти 30 серпня ворог масовано атакував Дніпропетровщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня.
Росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС.
Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються.
Росія всю ніч проти 30 серпня завдавала масованого удару по Україні крилатими та балістичними ракетами, а також шахедами. Найбільше постраждали Запоріжжя та Дніпро, шахеди також долетіли до заходу України та атакували Луцьк. Під ударом міг бути був Старокостянтинів на Хмельниччині.
Багато потягів через пошкодження інфраструктури запізнюються.
Шахеди долітали до Івано-Франківщини, а міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомляв про атаку щонайменше кількох дронів.