Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: Дніпро та Павлоград опинилися під ворожими ударами. ФОТОрепортаж

У ніч проти 30 серпня ворог масовано атакував Дніпропетровщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня.

Росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС.

Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються.

