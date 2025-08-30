УКР
Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: Дніпро та Павлоград опинилися під ворожими ударами. ФОТОрепортаж

Наслідки масованого удару по Дніпропетровщині
Фото: Начальник ОВА Сергій Лисак

У ніч проти 30 серпня ворог масовано атакував Дніпропетровщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня.

Росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС.

Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони вдарили по Дніпру та районах області: двоє загиблих і п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Дніпропетровщина
BBC

Росія всю ніч проти 30 серпня завдавала масованого удару по Україні крилатими та балістичними ракетами, а також шахедами. Найбільше постраждали Запоріжжя та Дніпро, шахеди також долетіли до заходу України та атакували Луцьк. Під ударом міг бути був Старокостянтинів на Хмельниччині.

Багато потягів через пошкодження інфраструктури запізнюються.
показати весь коментар
30.08.2025 07:18 Відповісти
Крилаті ракети атакували низку міст країни, Повітряні сили повідомляли про загрозу Черкасам, Житомиру, Хмельниччині та іншим регіонам.

Шахеди долітали до Івано-Франківщини, а міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомляв про атаку щонайменше кількох дронів.
показати весь коментар
30.08.2025 08:22 Відповісти
Кацапи били і по місту Павлограду, спочатку шахедами, а потім балістикою та крилатими ракетами.
показати весь коментар
30.08.2025 08:44 Відповісти
За язика однієї людини, яка піариться виключно для свого рейтингу ми маємо обстріли Дніпра, Запоріжжя та Павлограду. Не та одна людина робить все для перемоги України, для її рейтингу в світі, а вся Україна чомусь працює не на свій захист в повній мірі, а виключно на рейтинг однієї бородатої людини. Це мої особисті спостереження. І що нам ці обстріли, головне вчора він проїхався на автобусі і то була сенсація - всі медіа переповнені новиною і похвалою "ах, який же він потужний і незламний"..! Якось невдобно запитати: " А куди подівся лісапед? Невже вороженьки, отой Порошенко його вкрав, що білолага їздить на автобусі?".
показати весь коментар
30.08.2025 08:50 Відповісти
 
 