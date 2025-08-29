Російські дрони вдарили по Дніпру та районах області: двоє загиблих і п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників по Дніпру та громадах області загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення. Пошкоджені інфраструктура, підприємства, приватні будинки та автівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі через атаку безпілотників постраждали двоє людей, обох госпіталізували.

"Чоловік 46 років "важкий". 69-річний поранений – у стані середньої тяжкості", - зазначив Лисак.

Також виникли займання, які рятувальники загасили. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина.

Ворог також атакував Синельниківський район. Під ударом опинилися Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади.

"Загинули двоє людей – чоловік та жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці", - розповів Лисак.

Виникла пожежа на території підприємства, а також загорілися приватні будинки і суха трава. Понівечені й АЗС та авто.

Російський безпілотник атакував і на Новопільську громаду Криворізького району. Виникла пожежа, її загасили.

FPV-дронами противник вдарив по Нікопольщині. Влучив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.

